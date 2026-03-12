Hithium, leader du stockage de l'énergie, étend sa présence en Amérique latine en ouvrant un nouveau bureau au Chili

SANTIAGO, Chili, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- Hithium, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions et de services de stockage d'énergie, a annoncé l'expansion de sa présence en Amérique latine avec l'ouverture d'un nouveau bureau à Santiago, au Chili. Lors d'un événement de lancement avec des partenaires et des collègues du secteur chilien de l'énergie propre, le fabricant a présenté ses plans, ainsi que des innovations de produits et des repères de croissance. Le nouveau bureau de Santiago reflète notre engagement à soutenir la croissance de la capacité de stockage d'énergie du Chili et, plus largement, la transition énergétique de la région, alors qu'Hithium poursuit sa stratégie de croissance au Chili et dans toute l'Amérique latine.

Ribbon-Cutting Ceremony for the Inauguration of Hithium Chile Office in Santiago

Répondre à l'appétit du marché pour le stockage de l'énergie

Le solide marché des énergies renouvelables du Chili, ainsi que ses cadres de planification stables pour le réseau et le développement de l'énergie propre, font de ce pays un leader dans l'hémisphère. Une stratégie ambitieuse de transition énergétique, visant à augmenter la part des énergies propres d'environ 70 % aujourd'hui à zéro d'ici 2050, nécessite également d'accélérer le développement des capacités de stockage de l'énergie afin de réduire les coupures d'énergie solaire et éolienne et de soutenir la stabilité du réseau. Les solutions complètes d'Hithium font de l'entreprise un acteur compétitif, car les promoteurs de projets à grande échelle et le secteur industriel chilien cherchent à inclure davantage de solutions de stockage par batterie à grande échelle dans leur bouquet énergétique.

Mizhi Zhang, président de Hithium Global Business, a déclaré : « Hithium est particulièrement bien placé pour être un partenaire solide dans l'expansion du stockage de l'énergie au Chili : Hithium est particulièrement bien placé pour être un partenaire solide dans l'expansion du stockage de l'énergie au Chili et l'établissement d'une présence permanente à Santiago avec notre nouveau bureau était une étape nécessaire. Nous sommes désormais idéalement situés pour répondre à la demande de solutions et de services de stockage d'énergie de grande capacité dans la grande variété de scénarios du marché. »

Une technologie d'avant-garde pour un marché en pleine évolution

Lors de la cérémonie de lancement de l'entreprise, M. Zhang a expliqué : « Il était important pour nous de marquer cette étape en nous réunissant avec des partenaires et des collègues. Nous voulions à la fois partager des nouvelles et célébrer des étapes importantes, notamment notre classement dans le palmarès mondial 2025 en tant que l'une des deux premières entreprises au monde pour les livraisons de batteries à l'échelle industrielle. »

M. Zhang a cité des exemples tels que le produit LDES de 8 heures de Hithium, axé sur la stabilité du réseau, et d'autres solutions basées sur des scénarios : « Nous nous sommes concentrés sur les innovations en matière de conception et d'ingénierie qui permettent des réductions significatives des coûts et des temps de maintenance, un haut degré de compatibilité avec d'autres systèmes tels que les systèmes photovoltaïques voisins, un faible niveau de bruit et une architecture de sécurité multicouche. Nos nouveaux éléments de batterie à haute capacité (2 heures et 4 heures) permettent également une plus grande flexibilité en s'adaptant à toute une série de scénarios. Nous constatons également une demande croissante de stockage d'énergie de longue durée sur le marché chilien. En réponse à cette tendance, notre système de stockage d'énergie de 8 heures est bien placé pour répondre à ces besoins, en soutenant l'intégration des énergies renouvelables et en améliorant la stabilité du réseau dans la région. »

En outre, un récent test d'incendie en porte ouverte du ∞Power 6,25 MWh de Hithium avec des cellules 0,25P de 1175 Ah, supervisé par des experts en conformité de UL Solutions, a démontré avec succès que l'augmentation de la capacité des batteries peut être dissociée de l'augmentation des risques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2932738/Ribbon_Cutting_Ceremony_Inauguration_Hithium_Chile_Office_Santiago.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2756901/7c3129fca23bd8070ae415d1d2ae8b46_Logo.jpg