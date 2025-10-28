HiTHIUM se classe parmi les 5 % les plus performants au niveau mondial avec la médaille d'or EcoVadis en matière de développement durable

XIAMEN, Chine, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- EcoVadis, la première organisation mondiale d'évaluation de la durabilité, a annoncé les derniers résultats de l'évaluation de la durabilité de HiTHIUM. HiTHIUM a obtenu un score remarquable de 80 points pour sa toute première participation, ce qui lui a valu la médaille d'or EcoVadis. Ce résultat place Hithium parmi les 5 % d'entreprises les mieux notées au niveau mondial et marque le score le plus élevé jamais atteint par une entreprise chinoise de stockage d'énergie, soulignant l'engagement fort et le leadership de l'entreprise en matière de développement durable.

HiTHIUM Ranked Among Top 5% Globally with EcoVadis Gold Medal in Sustainability Rating

EcoVadis fournit les évaluations de durabilité les plus reconnues au monde, couvrant plus de 150 000 entreprises dans 185 pays et 250 secteurs d'activité. Son cadre d'évaluation est devenu une référence clé pour les chaînes d'approvisionnement mondiales, 90 % des grandes entreprises utilisant les évaluations d'EcoVadis comme norme de qualification des fournisseurs.

L'évaluation a porté sur les quatre piliers de HiTHIUM - l'environnement, le travail et les droits de l'homme, l'éthique et l'approvisionnement durable - à travers 21 thèmes spécifiques. HiTHIUM a obtenu les meilleurs résultats du secteur, en particulier dans les catégories Environnement et Approvisionnement durable, dépassant les moyennes du secteur de 22 à 34 points.

De la conception des produits à la fabrication, HiTHIUM intègre des principes écologiques dans l'ensemble de ses activités. L'entreprise fait progresser la fabrication à faible émission de carbone grâce à des initiatives telles que l'utilisation d'équipements électriques, le recyclage des emballages, la réduction des déchets et l'amélioration de l'efficacité énergétique dans ses bases de Xiamen et de Chongqing. HiTHIUM étend également ces efforts à l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement par le biais de formations ESG et d'audits annuels, favorisant ainsi un écosystème durable et collaboratif.

Dans le domaine des achats durables, HiTHIUM encourage le renforcement des capacités ESG dans l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement par le biais de formations et d'audits annuels, en aidant ses partenaires à améliorer leurs systèmes de gestion écologique et en faisant progresser conjointement un écosystème industriel durable et collaboratif.

Les bonnes performances de HiTHIUM s'expliquent par la solidité de son cadre de développement durable :

Des politiques globales et une gouvernance claire, avec des objectifs qualitatifs et quantitatifs.

Des actions de gestion pratiques et ciblées dans les principaux domaines ESG.

Systèmes de gestion certifiés, notamment ISO 14001, ISO 45001 et ISO 50001, couvrant tous les sites de production.

Guidée par sa stratégie de développement durable à long terme "HIMPACT 2037", fondée sur six piliers - Innovation, Empower, Proactive, Achievable, Collaborative et Transparent - HiTHIUM respecte ses engagements ESG grâce à des actions continues.

Grâce à ses pratiques solides en matière de développement durable, HiTHIUM a été reconnue comme une usine verte nationale et une entreprise de la chaîne d'approvisionnement verte, a obtenu la note B du CDP, a été approuvée par le SBTi et a rejoint le Pacte mondial des Nations unies (UNGC) et l'initiative de gestion ESG de la chaîne d'approvisionnement (SCSI), renforçant ainsi son rôle de chef de file dans la mise en place d'un avenir énergétique durable à faible émission de carbone.

L'obtention de la médaille d'or EcoVadis dès sa première évaluation confirme le leadership de HiTHIUM en matière de pratiques commerciales durables et de responsabilité de la chaîne de valeur mondiale. À l'avenir, HiTHIUM continuera à renforcer sa performance ESG, à stimuler l'innovation verte et à contribuer à la transition mondiale vers l'énergie propre et la croissance durable.

#EcoVadisSuccessStory

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2806657/640__14.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2756901/7c3129fca23bd8070ae415d1d2ae8b46_Logo.jpg