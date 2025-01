HL Mando et HL Klemove participent conjointement au salon CES 2025

La vidéo de HL Heroes dévoilée avec le slogan « Envisager l'avenir ».

Présentation d'innovations telles que HAECHIE, BEETLE+ et AgriShield

SÉOUL, Corée du Sud et LAS VEGAS, 8 janvier 2025 /PRNewswire/ -- HL Group, ainsi que son leader mondial SDV HL Mando Corp. et le spécialiste des solutions de conduite autonome HL Klemove Corp. participeront conjointement au plus grand salon informatique du monde, CES 2025, du 7 au 10 janvier. Sous le slogan « Envisager l'avenir », les deux entreprises présenteront des solutions complètes de conduite autonome qui vont au-delà de la mobilité, dans un stand cubique à plusieurs niveaux. Le stand est conçu avec un étage supplémentaire, réservé à une salle de réunion VIP, au-dessus de l'étage pour le grand public.

L'exposition est divisée en quatre sections. La zone d'entrée, qui a pour thème « Leader de solutions automobiles », présentera les réalisations passées et les futurs projets commerciaux des deux entreprises. Dans la zone « Stationnement et conduite autonomes », les visiteurs auront l'occasion d'assister à un jeu sur écran mettant en scène PARKIE, le robot de stationnement qui a remporté le prix de la meilleure innovation l'année dernière. En outre, la navette autonome HOCKEY sera également présentée. Le HL Heroes Show* occupera le devant de la scène dans la zone principale. La vidéo devrait être diffusée cinq fois par jour, dans un style de dessin animé avec cinq personnages au style rétro. Elle met en avant les ambitieux graphismes de dessins animés rétro développés par HL Mando et HL Klemove. Dans la zone consacrée à la mobilité urbaine, diverses solutions de mobilité personnelle intelligente seront exposées, notamment le Steerite Fit de HL Mando (une technologie de direction par signaux électriques) et des deux-roues et trois-roues sans chaîne.

La zone consacrée aux prix de l'innovation présentera trois produits qui ont reçu le prix de l'innovation du CES : HAECHIE de HL Mando, BEETLE+ de HL Klemove et AgriShield. HAECHIE a été récompensé dans la catégorie Sécurité humaine pour tous. Il détecte les étincelles électriques plus rapidement que les méthodes traditionnelles de détection basées sur la chaleur ou la fumée, avec une sensibilité plus de 100 fois supérieure à celle des produits existants. En tant que solution avancée de prévention des incendies d'origine électrique, HAECHIE de HL Mando devrait être largement utilisé dans divers secteurs, notamment les véhicules électriques, les stations de recharge, les systèmes de stockage d'énergie (SSE) et les centres de données. BEETLE+, récompensé dans la catégorie Smart Cities, est un radar portable développé par HL Klemove, leader dans les solutions de conduite autonome. Réputé pour ses hautes performances, il dispose d'une portée de détection de 30 mètres et de capacités de détection avancées. Lorsque BEETLE+ détecte des obstacles à l'avant et à l'arrière, il avertit immédiatement les utilisateurs de l'emplacement et du niveau de risque des obstacles via une application mobile dédiée. AgriShield est un dispositif de dissuasion de la faune à la pointe de la technologie, souvent appelé « épouvantail intelligent ». Ce produit permet de faire la distinction entre les animaux sauvages, tels que les sangliers et les cerfs, et les humains. Équipé d'algorithmes Vision AI, il reflète la vision ambitieuse des développeurs. Reconnu pour sa capacité à résoudre les problèmes mondiaux liés aux dégâts causés par la faune sauvage, AgriShield a été récompensé dans la catégorie des équipements et machines industriels.

Seong-hyeon Cho, PDG de HL Mando, a déclaré : « S'appuyant sur plus de 60 ans d'expertise technologique, HL a intégré la valeur de la sécurité dans cette exposition CES par le biais de la conduite autonome, du SDV, de la mobilité, de la robotique et des capteurs », soulignant ainsi l'importance de leur participation.

Le stand commun de HL Mando et HL Klemove sera situé au Las Vegas Convention Center West Hall, stand n° 5352. Divers événements sont prévus pendant le CES, notamment une cérémonie de signature d'un partenariat stratégique avec HARMAN.

*Le spectacle des héros HL

Dans une seule vidéo de dessin animé rétro, les technologies de pointe de HL se transforment en personnages héroïques, à l'instar des Avengers. Cette production vise à faire connaître les deux entreprises au grand public. Comme l'a décrit l'équipe chargée de la stratégie marketing, le concept de « technologie en tant que héros protégeant la sécurité au quotidien » est intégré au contenu, modernisant ainsi le slogan rétro traditionnel « Technology by Mando ». La vidéo commence avec HAECHIE. HAECHIE détecte un arc (une étincelle électrique), signe précurseur d'un incendie électrique. Le robot patrouilleur GOALIE envoie alors une alerte, tandis que le robot parking PARKIE déplace rapidement les véhicules pour libérer les voies d'accès. Le robot d'assistance MiCKIE observe et évalue la situation, et enfin, la navette autonome HOCKEY sauve les personnes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2592279/Photo_1__HL_Mando_and_HL_Klemove_Joint_Booth.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2592256/Photo_2__HL_Mando_and_HL_Klemove_CES_2025_Main_Theme.jpg