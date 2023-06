HLTH arrive : L'événement le plus important en matière d'innovation dans le domaine de la santé aux États-Unis se lance en Europe et annonce ses premiers soutiens

HLTH (prononcé « health ») s'est rapidement imposé comme l'événement incontournable dans le domaine de la santé aux États-Unis. Fondé par Jonathan Weiner, entrepreneur et investisseur en série, HLTH sera le troisième événement qu'il a fondé à être organisé à grande échelle en Europe.

M. Weiner, qui a également cofondé les événements Money20/20 et Shoptalk , qui ont marqué le secteur, a déclaré : « Ces dernières années ont montré que la collaboration dans le domaine des soins de santé est essentielle. Qu'il s'agisse des prestataires et des payeurs, des groupes de patients et des sciences de la vie, des décideurs politiques, des fondateurs de startups et des investisseurs, aujourd'hui plus que jamais, les soins de santé doivent se concentrer sur la résolution des défis immédiats auxquels les systèmes sont confrontés. Les événements organisés par HLTH rassemblent les acteurs clés, à grande échelle, afin de saisir les opportunités de transformation qui s'offrent à nous et, en fin de compte, d'assurer de meilleurs résultats en matière de santé. »

Le programme de HLTH Europe présentera les personnes et les organisations qui catalysent l'action et inspirent le changement dans l'ensemble de l'écosystème européen de la santé. HLTH Europe s'attachera à aborder les sujets difficiles et à explorer les nombreuses possibilités qui s'offrent aujourd'hui à l'Europe en matière de santé », a déclaré Lina Behrens, responsable du contenu de HLTH Europe.

Les premiers orateurs confirmés pour HLTH Europe sont les suivants :

· Ian Abbs, PDG et médecin en chef, Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust (Royaume-Uni)

· Lisa Banks, vice-présidente, santé numérique et innovation, R&D Digital & Tech, GSK (Belgique)

· Chris Bischoff, directeur général, General Catalyst (Royaume-Uni)

· Eric Carreel, fondateur et président, Withings (France)

· Thomas Clozel, cofondateur et directeur général, Owkin (France)

· Maris Dreimanis, responsable de la transformation numérique, The National Health Service of Latvia (Lettonie)

· Nadine Hachach-Haram, fondatrice et directrice générale, Proximie, et chirurgienne du NHS (Royaume-Uni)

· Nicolas Hantzsch, directeur des opérations et cofondateur, Patient21 (Allemagne)

· Adama Ibrahim, vice-présidente de la stratégie numérique et de la gestion du changement, Novo Nordisk (Danemark)

· Alyssa Jaffee, partenaire, 7wireVentures (États-Unis)

· Stefanie Kemp, responsable de la transformation, Sana Kliniken (Allemagne)

· Heyo Kroemer, PDG, Charité (Allemagne)

· Rana Lonnen, directrice générale, dRx Capital, Novartis (Suisse)

· Sophie Park, directrice générale, Bayer G4A (États-Unis)

· Marlies P Schijven, professeure de chirurgie, chaire sur la santé numérique, Centres médicaux universitaires d'Amsterdam (Pays-Bas)

· Johannes Schildt, PDG et cofondateur, Kry/Livi (Suède)

· Dan Vahdat, PDG et fondateur, Huma (Royaume-Uni)

· Eyal Zimlichman, directeur de la transformation et de l'innovation, Centre médical de Sheba (Israël)

« Nous avons été époustouflés par les premiers soutiens apportés à HLTH Europe. Plus d'un an après le lancement de l'événement, des sponsors comme Aptar, AlbionVC, ANDHealth, AWS, Headspace, Infermedica, Phillips, Propeller Health, ResMed et Withings nous ont déjà rejoints, ce qui est stupéfiant », a déclaré Katy Fryatt, directrice générale de HLTH Europe. « Ces premiers sponsors sont les premiers à avoir rejoint la piste de danse et nous leur sommes reconnaissants de leur soutien dans le cadre de la mise en place de HLTH en Europe. »

HLTH a également conclu un certain nombre de partenariats stratégiques clés avec des organisations européennes et américaines, notamment ECH Alliance, Digital Salutem, Galen Growth, HealthXL, HolonIQ et Healthcare World.

Images

Album de médias images (Ouvrir)

À propos de HLTH Inc et HLTH Europe

La mission de HLTH Inc. est de donner aux individus de l'écosystème des soins de santé les moyens de résoudre des problèmes complexes, d'encourager l'innovation et de catalyser le changement pour le bien et pour tous.

Fondé en 2018, l'événement phare de HLTH Inc., HLTH , réunit chaque automne plus de 10 000 leaders du secteur de la santé à Las Vegas et est rapidement devenu l'événement numéro un aux États-Unis en matière d'innovation dans le secteur de la santé. Dirigé par une équipe locale experte (basée à Londres et à Berlin), HLTH Europe combinera le meilleur des événements américains de HLTH avec les besoins uniques des marchés européens complexes de la santé, afin de catalyser le changement et de mettre en évidence les opportunités d'amélioration des expériences et des résultats à travers le continent.

La première édition de HLTH Europe aura lieu au RAI Amsterdam, du 17 au 20 juin, et prévoit 3 500 participants, 250 orateurs et 350 sponsors.

Contact pour les médias :

Henry Stoneley

[email protected]com

Responsable pour le Royaume-Uni et les Pays-Bas

N° de contact : (+44) 7900 896 725

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2105100/HLTH_Europe_Photo1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2105101/HLTH_Europe_Photo2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2105103/HLTH_Europe_Photo3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2105102/4094202/HLTH_Europe_Logo.jpg

SOURCE HLTH Europe