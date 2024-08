Hobonichi Techo bringt 2025 ein Sortiment mit über 350 neuen Artikeln auf den Markt und reitet damit auf der Welle der weltweiten Beliebtheit

Hobonichi dominiert die Welt der Planung und des Journalings

TOKIO, 23. August 2024 /PRNewswire/ -- Hobonichi freut sich, seine mit Spannung erwartete Produktreihe 2025 vorzustellen, die am 1. September 2024 auf den Markt kommen wird. Der Hobonichi Techo, der beliebte japanische Planer der Marke, erfreut sich weltweit immer größerer Beliebtheit. Die Ausgabe 2024 wurde in mehr als 100 Ländern und Regionen über 900.000 Mal verkauft, was einen Anstieg der weltweiten Verkaufszahlen um 30 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. In den sozialen Medien haben Hobonichi-Enthusiasten eine Community aufgebaut, in der die Nutzer täglich ihre Planer- und Tagebuchseiten teilen, was dazu führte, dass sich die mit „#hobonichi" getaggten Beiträge im Jahresvergleich verdoppelten.

https://www.1101.com/store/techo/en/

Hobonichi Techo 2025

*Daten im Vergleich 2023/09 - 2024/05 vs. 2022/09 - 2023/05.

Englische Planer sind verfügbar!

Hobonichi ist stolz darauf, englische Versionen für 7 seiner 24 Planer-Typen anbieten zu können, einschließlich des beliebten Eine-Seite-pro-Tag-Formats in den Größen A5 und A6 sowie des Wochenplaners. Die wichtigsten Merkmale des Planers sind die 180-Grad-Flachbindung, die ein müheloses Schreiben ermöglicht, und die Verwendung des renommierten Tomoe River Papiers, das für seine ultradünne und dennoch robuste Qualität bekannt ist.

Über 350 neue Artikel für die Ausgabe 2025, einschließlich Planer und Schreibwaren!

Die mit Spannung erwartete jährliche Produkteinführung des Hobonichi Techo umfasst neue Designs und einzigartige Kooperationen mit Künstlern und Marken, die ein breites Spektrum von Benutzern ansprechen. Zu den Höhepunkten der Ausgabe 2025 gehören die bereits zum dritten Mal stattfindende Zusammenarbeit mit der Zeitschrift „ONE PIECE magazine" sowie weitere beliebte Kooperationen mit den Illustratoren Hiroko Kubotta und Yumi Kitagishi. Außerdem sind alte Holzschnittentwürfe aus dem Bijutsukai und Shin-Bijutsukai enthalten, die während der Meiji-Zeit (1868-1912) veröffentlicht wurden.

Wo kann man kaufen?

Die offizielle Website des Hobonichi Stores ist die Hauptquelle für den Kauf des gesamten Produktsortiments. Die Website bietet die Möglichkeit, in lokalen Währungen einzukaufen, mehrere Zahlungsmethoden zu nutzen und kostenlosen Versand für Bestellungen ab einem bestimmten Betrag zu erhalten. Darüber hinaus bietet Hobonichi Pauschalpreise in verschiedenen Ländern an, die Zölle, Abgaben und Steuern abdecken. Hobonichi-Produkte sind auch über lokale Vertriebskanäle erhältlich, darunter Amazon, Schreibwarengeschäfte und Buchhandlungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite „Where to Buy" von Hobonichi unter.

Informationen zu Hobonichi Co., Ltd.

Hobo Nikkan Itoi Shinbun, auch bekannt als „Hobonichi", wurde 1998 von dem Werbetexter Shigesato Itoi gegründet und ist eine Website, die eine Vielzahl kostenloser, origineller Inhalte wie Interviews, Essays und Live-Blogs bietet. Neben dem Hobonichi Techo vertreibt Hobonichi auch originelle Lifestyle-Produkte.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2476984/Hobonichi_Techo_2025.jpg