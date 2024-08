Hobonichi Techo lance sa gamme 2025 avec plus de 350 nouveaux articles, surfant sur la vague de popularité mondiale

Hobonichi domine le monde de la planification et du journaling

TOKYO, 23 août 2024 /PRNewswire/ -- Hobonichi est fier de dévoiler sa gamme 2025 très attendue, qui sera lancée le 1er septembre 2024. Le Hobonichi Techo, le planificateur japonais bien-aimé de la marque, connaît un regain de popularité dans le monde entier. L'édition 2024 s'est vendue à plus de 900 000 exemplaires dans plus de 100 pays et régions, ce qui représente une hausse de 30 % des ventes mondiales sur douze mois. Sur les réseaux sociaux, les fans de Hobonichi ont créé une communauté où les utilisateurs partagent quotidiennement les pages de leurs planificateurs et de leurs journaux. Les publications utilisant le mot-clé « #hobonichi » ont doublé en une année.

https://www.1101.com/store/techo/en/

Hobonichi Techo 2025

*Données comparées 09/2023 - 05/2024 vs. 09/2022 - 05/2023.

Les plannings en anglais sont disponibles !

Hobonichi est fier de proposer des versions anglaises de sept de ses 24 types de planificateurs, y compris le format populaire d'une page par jour aux formats A5 et A6 et le planificateur hebdomadaire. Les principales caractéristiques du planificateur sont son ouverture à plat à 180 degrés, qui permet d'écrire sans effort, et l'utilisation du célèbre papier Tomoe River, connu pour sa qualité à la fois ultrafine et robuste.

Plus de 350 nouveaux articles pour l'édition 2025, y compris des planificateurs et des articles de papeterie !

Le lancement annuel très attendu du nouveau Hobonichi Techo mettre en avant les nouveaux designs et les collaborations uniques avec des artistes et des marques qui s'adressent à un large éventail d'utilisateurs. Les points forts de l'édition 2025 comprennent une troisième collaboration avec « ONE PIECE magazine », ainsi que d'autres collaborations populaires avec les illustrateurs Hiroko Kubotta et Yumi Kitagishi. On y trouve également d'anciennes gravures sur bois sélectionnées dans les Bijutsukai et Shin-Bijutsukai qui ont été publiés pendant la période Meiji (1868-1912).

Où trouver nos produits ?

Le site officiel Hobonichi Store est la principale ressource d'achat de la gamme complète de produits. Le site propose des achats en devises locales, plusieurs méthodes de paiement et la livraison gratuite à partir d'un certain montant. En outre, Hobonichi applique des prix TTC dans différents pays, couvrant les droits de douane et les taxes. Les produits Hobonichi sont également disponibles sur des canaux de vente locaux, notamment Amazon, les papeteries et les librairies. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page « Where to Buy » sur le site Hobonichi.

À propos de Hobonichi Co.

Fondé par le rédacteur Shigesato Itoi en 1998, Hobo Nikkan Itoi Shinbun, également connu sous le nom de « Hobonichi », est un site web qui propose une variété de contenus originaux et gratuits, notamment des interviews, des essais et des blogs en direct. Outre le Hobonichi Techo, Hobonichi vend également des produits lifestyle originaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2476984/Hobonichi_Techo_2025.jpg