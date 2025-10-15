Transformer les smartphones en moniteurs professionnels : Hollyland lance Vcore pour les dispositifs de création légers

SHENZHEN, Chine, 15 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Hollyland a officiellement lancé Vcore, un système révolutionnaire de transmission vidéo sans fil qui révolutionne l'expérience de la prise de vue « légère ». Conçu pour la commodité et la portabilité, Vcore permet aux utilisateurs de transformer leurs smartphones en moniteurs de caméra tout en offrant une transmission vidéo sans fil transparente et une multitude de fonctions logicielles avancées.

« Destiné aux utilisateurs novices et aux créateurs semi-professionnels, Vcore marque un tournant dans la narration numérique », a déclaré Dave Liu, directeur technique du centre de gestion de la recherche et de développement de Hollyland. « En intégrant de manière transparente la surveillance professionnelle, la transmission sans fil et des logiciels intelligents dans un écosystème alimenté par un smartphone, nous ne nous contentons pas de simplifier les flux de travail, nous donnons aux créateurs les moyens de tout voir et de créer n'importe où. »

Avec sa conception tout-en-un, le Vcore simplifie la surveillance professionnelle. En connectant la caméra via HDMI et le smartphone via USB-C, les utilisateurs peuvent accéder à l'application HollyView pour un contrôle vidéo 4K en temps réel à 30 images par seconde. Cette fonction permet aux créateurs de superviser leurs prises de vue avec précision et facilité. Compatible avec les systèmes Android et iOS, le Vcore s'intègre parfaitement aux récepteurs de la série Pyro, offrant de solides options de surveillance multi-appareils. Le système prend en charge une configuration de 1 émetteur pour 4 récepteurs, transmet des signaux sur la fréquence de 5 GHz, offre une portée allant jusqu'à 100 mètres et maintient une latence ultra-faible d'environ 65 ms.

Au-delà du contrôle, le Vcore optimise l'ensemble du flux de travail, de la prise de vue à la transmission en passant par le montage. Les utilisateurs peuvent enregistrer en 1080p à 60 fps à l'aide du codec H.264, ce qui est parfait pour une post-production efficace. Vcore détecte automatiquement la fréquence d'images et le code horaire de la caméra, ce qui permet une liaison transparente des fichiers proxy dans les logiciels de montage tels que Premiere Pro et DaVinci Resolve. Les fichiers proxy enregistrés au format MP4 et le code horaire intégré étant sauvegardés sur la carte SD interne, les utilisateurs bénéficient d'options de sauvegarde fiables.

En outre, l'appareil mobile associé peut automatiquement lancer un enregistrement synchrone au format MP4 par l'intermédiaire de l'application HollyView, ce qui facilite le partage social instantané et l'édition rapide - idéal pour les tournages rapides. Pour le transfert d'images haute résolution, Vcore se connecte à l'appareil photo via USB pour capturer des fichiers d'image non compressés tels que RAW ou JPEG, qui sont transmis sans fil en temps réel aux appareils mobiles via l'application HollyView et à macOS via le plugin Capture One.

L'application HollyView améliore encore l'expérience de l'utilisateur en permettant de nommer et d'étiqueter les clips en temps réel pendant l'enregistrement sur le plateau. Il est important de noter que les séquences mobiles et émettrices partagent le même préfixe de nom de fichier par défaut, qui peut être personnalisé pour correspondre aux fichiers de la caméra source. Vcore prenant en charge l'enregistrement jusqu'à 1080p à 60 fps, les utilisateurs peuvent facilement importer des séquences dans un logiciel de montage mobile pour une organisation intelligente. Examinez les séquences avec des comparaisons en écran partagé, marquez instantanément vos favoris et laissez le système trier automatiquement les séquences dans des dossiers catégorisés, ce qui permet aux créateurs de passer moins de temps à chercher et plus de temps à innover.

En de hors de ces caractéristiques, le Vcore se distingue également par sa matrice de fonctions unique, qui comprend le contrôle à distance de la caméra, des capacités de diffusion en direct et des algorithmes d'incrustation chromatique en temps réel pour les effets d'écran vert. Ces fonctions différenciées permettent aux utilisateurs d'améliorer leur processus de création de contenu et d'envisager de nouvelles possibilités créatives.

Avec le lancement du Vcore, Hollyland apporte une nouvelle perspective aux dispositifs de création légers. L'idée centrale de « Your Phone. Your Monitor » (Votre téléphone. Votre moniteur) souligne l'ambition constante de la marque de stimuler l'innovation et de redéfinir les outils de productivité à l'ère du mobile.

