Hollyland lance le système d'interphonie sans fil Solidcom SE pour une communication d'équipe optimale

La solution idéale pour le travail en équipe rapprochée dans la production vidéo, la réalisation de films, les événements en plein air et les opérations maritimes

SHENZHEN, Chine, 19 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Hollyland Technology est heureux d'annoncer la disponibilité du Solidcom SE Global Version. Idéal pour la production vidéo, la réalisation de films et les activités similaires il fait passer la communication des petites équipes de production à la vitesse supérieure en assurant une communication claire et fiable pour un flux de travail fluide, avec une portée atteignant 350 mètres.

Hollyland Launches the Solidcom SE Wireless Intercom System for Seamless Team Talk

Conçu pour être abordable sans compromettre la qualité, ce système de communication full-duplex léger est doté de la technologie avancée ENC d'élimination du bruit ambiant et bloque les bruits de l'eau et du vent. Il aide les membres de l'équipe à collaborer efficacement lors de la production de vidéos commerciales et d'événements en plein air, quelles que soient les conditions météorologiques.

Jusqu'à cinq casques : une capacité parfaite pour un travail d'équipe coordonné

Le Solidcom SE Global Version de Hollyland prend en charge jusqu'à cinq casques, ce qui permet de répondre aux besoins des utilisateurs et de rendre le système très performant et efficace pour les équipes dynamiques de petite et moyenne taille. La technologie de saut de fréquence du système d'interphonie évite automatiquement les interférences radio, pour des communications vocales stables et fiables, même dans les environnements encombrés et bruyants. Le Solidcom SE Global Version prend en charge les communications full-duplex, de sorte que les membres de l'équipe peuvent parler simultanément, ce qui permet de gagner un temps précieux et d'améliorer l'efficacité du travail.

Réduction des bruits et voix haute-fidélité

La technologie avancée d'élimination du bruit ambiant à double microphone du Solidcom SE Global Version élimine les bruits indésirables, offrant un rapport signal/bruit de 71 dB, et garantissant que les voix sont entendues clairement et distinctement dans les environnements bruyants.

Léger, propre, confortable

Fabriqué à partir de matériaux plus légers et plus durables, le casque Solidcom SE Global Version est léger et ne pèse pas plus qu'une pomme. Avec le Solidcom SE Global Version, les utilisateurs professionnels peuvent enfin dire adieu à l'inconfort lors d'un port prolongé sur des événements exigeants. Le coussin supra-auriculaire remplaçable est très pratique, surtout en été, car il permet aux utilisateurs de bénéficier d'une expérience propre et confortable.

Une puissance continue, une créativité sans fin

Les batteries amovibles des casques Solidcom SE Global Version permettent de s'assurer qu'ils continuent de fonctionner avec un minimum de temps d'arrêt. Comme c'est le cas pour les systèmes d'intercom Hollyland, les casques sont livrés avec des stations de chargement de batterie pour une efficacité maximale pendant le tournage. Le casque permet la charge USB-C, de sorte qu'avec une station d'alimentation à portée de main, les communications sont ininterrompues et la créativité ne s'arrête jamais.

Prix et disponibilité

Le Solidcom SE Global Version (2S-5S) sort le 19 septembre 2024, et vous pouvez l'obtenir auprès des distributeurs locaux ou sur https://hollyland.info/46IWT6s

Solidcom SE Global Version 2S $229

Solidcom SE Global Version 4S 459 dollars

Solidcom SE Global Version 5S 579 dollars

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel de Hollyland : https://www.hollyland.com/product/solidcom-se

À propos de Hollyland Technology

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. (Hollyland) offre à ses clients du monde entier des solutions professionnelles pour la transmission sans fil de données, audio et vidéo, et l'interphonie sans fil depuis 2013. Hollyland dessert de nombreux marchés, notamment le cinéma, les tournages télévisés, la production vidéo, la diffusion, les événements en direct, les théâtres, les lieux de culte et les maisons de location. Visitez https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook, Hollyland Instagram.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2505721/IMAGE.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2013148/logo.jpg