Hollyland optimise les communications sans fil pour les productions cinématographiques et télévisuelles à grande échelle

L'optimisation répond à la nécessité d'une communication stable et fluide sur les grands plateaux de tournage

Prend en charge jusqu'à 20 casques sans fil full-duplex

Capable de gérer un maximum de six canaux

Itinérance optimale pour une communication ininterrompue

Portée de 500 m (1 600 pieds)

(1 600 pieds) Casques d'écoute à suppression du bruit ambiant (ENC)

SHENZHEN, Chine, 10 septembre 2024 /PRNewswire/ -- En tant que principal fournisseur de solutions d'intercom sans fil professionnelles, Hollyland lance son tout dernier produit haut de gamme, le Solidcom C1 Pro - Roaming Hub, spécialement conçu pour les productions cinématographiques et télévisuelles à grande échelle.

Intégrant la technologie de pointe de Hollyland en matière d'itinérance, le Solidcom C1 Pro - Roaming Hub répond au défi commun des plateaux de tournage d'obtenir des liens de communication stables dans des zones plus vastes ou plus complexes, offrant une expérience de tournage irréprochable aux équipes dans un large éventail d'environnements et de scénarios.

Conçu pour la grande scène

Le Solidcom C1 Pro - Roaming Hub révolutionne la production cinématographique et télévisuelle grâce à sa capacité à connecter jusqu'à 20 casques full-duplex avec un seul hub, minimisant ainsi les écarts de communication, même dans les environnements de tournage les plus complexes.

En outre, la portée effective d'un seul hub est passée de 350 m (1 100 pieds) à 500 m (1 600 pieds), ce qui renforce la fiabilité et la flexibilité sur les grands plateaux.

Il prend également en charge jusqu'à six groupes de communication, ce qui le rend idéal pour une coordination rationalisée entre différents départements tels que la production, la caméra et l'éclairage, avec une personnalisation supplémentaire des rôles et des numéros pour une meilleure efficacité sur le plateau.

Rester connecté, être libre de ses mouvements

Sur les plateaux de tournage complexes, la communication est souvent entravée par des obstacles et la nécessité d'une reconnexion constante lorsque les membres de l'équipe se déplacent et se repositionnent. Cela peut avoir un impact majeur sur la capacité globale d'une équipe à communiquer efficacement et à respecter un calendrier de tournage.

Le Solidcom C1 Pro - Roaming Hub possède de puissantes capacités d'itinérance et est conçu pour des besoins de déplacement et de communication rapides sur de longues distances. Lorsque le casque sans fil du Solidcom C1 Pro - Roaming Hub entre dans la zone limite de la couverture de deux hubs, le système identifie et bascule automatiquement vers la base du hub avec le signal le plus fort et se déconnecte de la base du hub d'origine. Le processus de commutation est rapide, la connexion de communication de l'utilisateur n'est pas affectée et la qualité de la voix reste toujours claire et stable. Même si l'utilisateur se déplace rapidement dans un environnement complexe, la communication ne sera pas interrompue en raison d'une perte de signal. La technologie d'itinérance développée par Hollyland garantit que les casques peuvent être utilisés dans un environnement complexe et à longue portée, et que la communication entre chaque membre de l'équipage est toujours claire et libre.

Cela permet aux équipes de cinéma et de télévision de communiquer plus efficacement sans être limitées par la complexité du lieu de tournage, de l'environnement physique ou de l'environnement des signaux.

Contrôle des applications intelligentes

Le Solidcom C1 Pro - Roaming Hub est livré avec une application mobile de contrôle facile à utiliser, éliminant ainsi la mise en cascade et le regroupement compliqués de plusieurs hubs dans un système d'intercom sans fil traditionnel.

Grâce au module de communication Bluetooth intégré au hub, les utilisateurs accèdent facilement aux paramètres et les modifient directement à partir de leurs appareils mobiles. Finies les longues marches jusqu'au hub pour régler les paramètres.

Une compatibilité irréprochable

Le Solidcom C1 Pro - Roaming Hub est compatible avec les casques Solidcom C1 et C1 Pro. Il comporte deux trous de montage standard, 5/8" et 3/8", qui permettent de fixer directement une grande variété d'accessoires, tels que des trépieds, des supports d'éclairage et autres, pour des installations faciles et pratiques.

L'édition Roaming Hub conserve également de nombreux avantages de son prédécesseur, notamment l'annulation du bruit ambiant (ENC), la fonction PTT pour les équipes habituées à communiquer par talkie-walkie et l'USB Audio Class (UAC), qui facilite la communication en ligne en temps réel avec le personnel hors site.

L'efficacité du tournage en toute simplicité

Dans les productions cinématographiques et télévisuelles à grande échelle, l'efficacité du travail d'équipe et la synchronisation entre les différents départements entrent en synergie pour donner vie à la vision du réalisateur. « La mise à niveau du produit Hollyland est une solution sur mesure conçue pour relever les défis de longue date du secteur et garantir des capacités de communication fluides et ultra-efficaces dans un plus grand nombre de lieux », déclare Sunny Zhou, directeur de la technologie chez Hollyland.

Prix et disponibilité

Le prix du Solidcom C1 Pro - Roaming Hub 20-Person Noise Cancelling Headset Intercom System est de 12 179 dollars et celui du Solidcom Roaming Hub Base est de 5 999 dollars. Vous pouvez l'acheter auprès des distributeurs locaux ou visiter le site officiel de Hollyland pour en savoir plus :

https://www.hollyland.com/product/solidcom-c1-pro-roaming-hub

