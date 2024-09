Hollyland verbessert die kabellose Kommunikation für groß angelegte Film- und TV-Produktionen

Erfüllt den Bedarf an stabiler und nahtloser Kommunikation an großen Filmsets

Unterstützt bis zu 20 schnurlose Vollduplex-Headsets

Kann bis zu sechs Kanäle handhaben

Nahtloses Roaming für unterbrechungsfreie Kommunikation

Bietet eine LOS-Reichweite von 500 m (1600 Fuß)

(1600 Fuß) Headsets mit Umgebungsgeräuschunterdrückung (ENC)

SHENZHEN, China, 10. September 2024 /PRNewswire/ -- Als führender Anbieter professioneller kabelloser Intercom-Lösungen hat Hollyland sein neuestes High-End-Produkt, den Solidcom C1 Pro – Roaming Hub, speziell für große Film- und Fernsehproduktionen entwickelt.

Mit der innovativen Roamingtechnologie von Hollyland ist der Solidcom C1 Pro – Roaming Hub die Lösung für die häufige Herausforderung am Set, stabile Kommunikationsverbindungen in größeren oder komplexeren Bereichen zu erhalten, und bietet den Crews in vielfältigen Umgebungen und Szenarien eine einwandfreie Aufnahmeerfahrung.

Gebaut für die große Bühne

Der Solidcom C1 Pro – Roaming Hub revolutioniert die Film- und Fernsehproduktion mit seiner Fähigkeit, bis zu 20 Vollduplex-Headsets mit einem einzigen Hub zu verbinden und so Kommunikationslücken zu minimieren, selbst in den kompliziertesten Drehumgebungen.

Darüber hinaus wurde die effektive Reichweite eines einzelnen Hubs von bisher maximal 350 m (LOS) auf 500 m (1600 Fuß) erhöht, was die Zuverlässigkeit und Flexibilität bei großen Sets erhöht.

Außerdem unterstützt er bis zu sechs Kommunikationsgruppen und eignet sich damit ideal für eine optimierte Koordination zwischen verschiedenen Abteilungen wie Produktion, Kamera und Beleuchtung, mit zusätzlichen Rollen- und Anzahlanpassungen für mehr Effizienz am Set.

Verbunden bleiben, frei herumlaufen

An komplexen Filmsets wird die Kommunikation häufig durch Hindernisse und die Notwendigkeit einer ständigen Neuverbindung behindert, da sich die Crewmitglieder bewegen und neu positionieren. Dies kann erhebliche Auswirkungen auf die allgemeine Fähigkeit eines Teams haben, effektiv zu kommunizieren und einen Drehplan einzuhalten.

Der Solidcom C1 Pro – Roaming Hub verfügt über leistungsstarke Roaming-Fähigkeiten und ist für die schnelle Bewegung sowie die Kommunikation über große Entfernungen konzipiert. Wenn das kabellose Headset des Solidcom C1 Pro – Roaming Hub in den Grenzbereich der Abdeckung von zwei Hubs eintritt, erkennt das System automatisch die Hub-Basis mit dem stärkeren Signal, wechselt zu dieser und trennt die Verbindung zur ursprünglichen Hub-Basis. Der Umschaltvorgang ist schnell, die Kommunikationsverbindung der Anwendenden wird nicht beeinträchtigt und die Sprachqualität bleibt immer klar sowie stabil. Selbst wenn sich die Person in einer komplexen Umgebung schnell bewegt, wird die Kommunikation nicht durch einen Signalverlust unterbrochen. Die von Hollyland selbst entwickelte Roamingtechnologie sorgt dafür, dass die Headsets in einer komplexen sowie weitreichenden Umgebung eingesetzt werden können und die Kommunikation zwischen den einzelnen Besatzungsmitgliedern immer kristallklar sowie frei ist.

So können Film- und Fernsehteams effektiver kommunizieren, ohne durch die Komplexität des Drehorts, der physischen Umgebung oder der Signalumgebung eingeschränkt zu werden.

Intelligente App-Steuerung

Der Solidcom C1 Pro – Roaming Hub verfügt über eine einfach zu bedienende mobile App-Steuerung, die eine komplizierte Kaskadierung und Gruppierung mehrerer Hubs in einem herkömmlichen kabellosen Intercom-System überflüssig macht.

Dank des in den Hub integrierten Bluetooth-Kommunikationsmoduls können Anwendende direkt von ihren mobilen Geräten aus auf die Einstellungen zugreifen und diese ändern. Verabschieden Sie sich von langen Fußmärschen zur Zentrale, nur um die Parameter einzustellen.

Hervorragende Kompatibilität

Der Solidcom C1 Pro – Roaming Hub ist mit den Headsets Solidcom C1 und C1 Pro kompatibel. Er verfügt über zwei Befestigungslöcher nach Industriestandard (5/8" und 3/8"), an denen sich eine Vielzahl von Zubehör wie Stative, Beleuchtungsstative und vieles mehr befestigen lassen, um eine einfache und problemlose Installation vor Ort zu ermöglichen.

Die Roaming-Hub-Edition behält auch viele Vorteile ihres Vorgängers bei, darunter die Umgebungsgeräuschunterdrückung (ENC), die PTT-Funktion für Crews, die an die Kommunikation per Walkie-Talkie gewöhnt sind, und die USB-Audioklasse (UAC), welche die Online-Kommunikation mit Mitarbeitenden außerhalb des Standorts in Echtzeit ermöglicht.

Effizienz beim Filmen leicht gemacht

Bei großen Film- und Fernsehproduktionen kommt es auf effiziente Teamarbeit und Synchronisation zwischen den verschiedenen Abteilungen und der Crew an, um die Vision des Regisseurs zum Leben zu erwecken. „Das Produkt-Upgrade von Hollyland ist eine maßgeschneiderte Lösung, um die seit langem bestehenden Herausforderungen in der Branche zu bewältigen und eine reibungslose, hocheffiziente Kommunikation an mehr Orten zu gewährleisten", so Sunny Zhou, Chief Technology Officer von Hollyland.

Preise und Verfügbarkeit

Der Solidcom C1 Pro – Roaming Hub 20-Personen Noise Cancelling Headset Intercom System kostet 12.179 $ und die Solidcom Roaming Hub Base kostet 5.999 $. Sie können diese bei örtlichen Händlern erwerben oder die offizielle Website von Hollyland besuchen, um mehr zu erfahren:

https://www.hollyland.com/product/solidcom-c1-pro-roaming-hub

Informationen zu Hollyland

Hollyland ist ein führender Anbieter von kabellosen Produkten, der sich auf kabellose Intercoms, Videoübertragungssysteme, Monitore und drahtlose Mikrofone spezialisiert hat. Seit 2013 bedient Hollyland Millionen Nutzer auf der ganzen Welt in verschiedenen Bereichen wie Film, Fernsehen, Videoproduktion, Live-Events, Ausstellungen, Theatern, Gotteshäusern und individuelle Content Creator. Das Unternehmen hat ein Vertriebsnetz aufgebaut, welches etwa 120 Länder und Regionen abdeckt und von Dutzenden von Niederlassungen weltweit unterstützt wird. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook und Hollyland Instagram.

