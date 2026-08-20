Hollyland presenterà soluzioni per l'audio e l'imaging di nuova generazione all'IFA 2026

Verranno lanciati nuovi microfoni wireless, strumenti per creator, soluzioni di streaming e sistemi di comunicazione

Punti salienti per il settore multimedia

Hollyland presenterà soluzioni di nuova generazione per creator all'IFA 2026 presso lo stand H20_131

I nuovi microfoni wireless LARK A2 e LARK M3 fanno il loro ingresso sul mercato con funzionalità audio professionali di IA

I nuovi sistemi Solidcom C1 Air e Solidcom SE 2 garantiscono comunicazioni wireless avanzate per professionisti

VenusLiv Air 2 offre lo streaming UVC 4K60 e ottimizzazione delle immagini IA per i creator di contenuti in tempo reale

BERLINO, 20 agosto 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland, fornitore leader di soluzioni wireless per l'audio, la trasmissione video e la creazione di contenuti, ha annunciato oggi la sua partecipazione a IFA 2026, dove presenterà pubblicamente diversi nuovi prodotti, tra cui microfoni wireless, una telecamera per il live streaming e sistemi di interfono wireless.

I visitatori possono provare in prima persona le ultime tecnologie di Hollyland presso lo stand H20_131.

Visit Hollyland at IFA 2026, Booth H20_131

I nuovi microfoni wireless LARK A2 e LARK M3 offrono un audio di qualità professionale

Hollyland presenterà due nuove soluzioni di microfoni wireless progettate per soddisfare le esigenze in evoluzione di content creator, registi, giornalisti e professionisti.

LARK A2 combina prestazioni audio di livello professionale con un design ultraleggero. Supporta la registrazione audio a 48 kHz / 24 bit, offre un'acquisizione del suono dettagliata, mentre la sua tecnologia AI Noise Cancellation a tre livelli aiuta a ridurre il rumore di fondo indesiderato in qualsiasi ambiente. La tecnologia Intelligent Auto-Level Limiter e Safety Track aiuta a proteggere le registrazioni dalla distorsione e dai picchi di volume imprevisti.

Le funzionalità aggiuntive includono AI Power Saving per prolungare la durata della batteria, controlli intuitivi del trasmettitore per la soppressione del rumore, il silenziamento e la registrazione, nonché una carica rapida USB-C di cinque minuti che consente fino a un'ora di registrazione. Con un peso di soli 8,5 g, il trasmettitore ultraleggero offre una portabilità eccezionale, mentre una robusta trasmissione wireless a lungo raggio offre flessibilità per scenari di registrazione prolungati.

LARK M3 espande la flessibilità audio wireless con il supporto fino a quattro trasmettitori e quattro ricevitori. Il sistema consente la registrazione indipendente a quattro tracce, permettendo di acquisire ogni sorgente audio separatamente per facilitare i flussi di lavoro di editing e post-produzione. LARK M3 include anche le tecnologie AI Noise Cancellation a tre livelli, Vocal Enhancement e Vocal Presets personalizzabili e supporta la registrazione altamente dettagliata a 48 kHz / 32 bit tramite app di acquisizione audio di terze parti sui dispositivi Apple.

Nonostante il peso di soli 9 g, il trasmettitore ultraleggero consente una robusta trasmissione wireless a lungo raggio e fino a otto ore di funzionamento.

VenusLiv Air 2 presenta il live streaming UVC 4K60 con un imaging più intelligente

A venire presentata sarà anche la telecamera per il live streaming di nuova generazione di Hollyland, VenusLiv Air 2, che introduce lo streaming UVC 4K60 e SAR AI Tuning 2.0 per aiutare i creator a produrre trasmissioni live di qualità superiore con ottimizzazione intelligente delle immagini.

Due nuovi sistemi di interfono wireless Solidcom con ENC migliorano la comunicazione dei team

Hollyland svelerà due nuove soluzioni di interfono wireless progettate per favorire la comunicazione professionale nell'ambito della produzione, dell'organizzazione di eventi e in contesti di lavoro in team.

Solidcom C1 Air è un auricolare ultraleggero che presenta un design open-ear pionieristico per migliorare il comfort durante l'uso prolungato. Compatibile con la serie Solidcom C1, il sistema fornisce una comunicazione wireless a lungo raggio affidabile e un ENC a doppio microfono per conversazioni più chiare.

Parallelamente, Solidcom SE 2 combina un design ultraleggero da 123 g con un impressionante ENC a doppio microfono da 20 dB per chiamate cristalline, una portata wireless affidabile e una durata della batteria fino a 10 ore. Una porta audio da 3,5 mm aggiunge flessibilità, consentendo agli utenti di collegare auricolari cablati o monitorare l'audio da una fotocamera esterna o da un mixer senza interrompere la comunicazione.

Informazioni su Hollyland

Hollyland è un fornitore leader di prodotti wireless, specializzato in sistemi di interfono wireless, sistemi di trasmissione video, monitor, microfoni wireless e telecamere per il live streaming. Dal 2013, Hollyland assiste milioni di utenti in tutto il mondo in vari campi, tra cui produzione cinematografica, telediffusione, produzione video, eventi dal vivo, mostre, teatri, luoghi di culto e creazione di contenuti. Ha costruito una rete di vendita che copre circa 160 Paesi e regioni, sostenuta da team regionali e uffici in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitate https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook e Hollyland Instagram.