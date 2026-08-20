Présentation des solutions de nouvelle génération de Hollyland pour le son et l'image au salon IFA 2026

Lancement de nouveaux microphones sans fil, outils de création, solutions de diffusion en continu et systèmes de communication

Points saillants pour les médias

Présentation des solutions de nouvelle génération de Hollyland destinées aux créateurs au salon IFA 2026, stand H20_131

Lancement des nouveaux microphones sans fil LARK A2 et LARK M3, dotés de fonctionnalités audio professionnelles basées sur l'IA

Les nouveaux systèmes Solidcom C1 Air et Solidcom SE 2 offrent aux professionnels des solutions de communication sans fil de pointe

La caméra VenusLiv Air 2 assure une diffusion UVC en 4K60 et propose aux créateurs de contenu en direct un réglage d'image par IA amélioré

BERLIN, 20 août 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland, l'un des principaux fournisseurs de solutions de transmission audio et vidéo sans fil ainsi que de création de contenu, a annoncé aujourd'hui sa participation au salon IFA 2026, où la marque dévoilera en avant-première plusieurs nouveaux produits, notamment des microphones sans fil, une caméra de diffusion en direct et des systèmes d'interphone sans fil.

Les visiteurs pourront découvrir par eux-mêmes les dernières technologies de Hollyland au stand H20_131.

Visit Hollyland at IFA 2026, Booth H20_131

Les nouveaux microphones sans fil LARK A2 et LARK M3 se distinguent par leur qualité audio de niveau professionnel

Hollyland va lancer deux nouveaux systèmes de microphone sans fil conçus pour répondre aux besoins en constante évolution des créateurs de contenu, des réalisateurs, des journalistes et des professionnels.

Le microphone LARK A2 allie performances audio de niveau professionnel et design ultraléger. Compatible avec l'enregistrement audio en 48 kHz/24 bits, il assure une capture sonore détaillée, tandis que sa technologie de réduction du bruit par IA à trois niveaux élimine les bruits de fond indésirables dans n'importe quel environnement. Le limiteur automatique intelligent de niveau sonore et la technologie Safety Track contribuent à protéger les enregistrements contre la distorsion et les pics de volume imprévus.

Parmi les autres fonctionnalités, on trouve le mode « AI Power Saving » (« économie d'énergie par IA ») pour prolonger l'autonomie de la batterie, des commandes intuitives sur l'émetteur pour supprimer le bruit, la mise en sourdine et l'enregistrement, ainsi qu'une recharge rapide en cinq minutes via USB-C pour obtenir jusqu'à une heure d'enregistrement. Pesant seulement 8,5 g, cet émetteur ultraléger se démarque par sa portabilité exceptionnelle, tandis que sa transmission sans fil robuste à longue portée est gage de flexibilité pour les scénarios d'enregistrement de grande envergure.

Prenant en charge jusqu'à quatre émetteurs et quatre récepteurs, le microphone LARK M3 propose une plus grande souplesse pour l'audio sans fil. Le système permet un enregistrement indépendant sur quatre pistes qui capture chaque source audio séparément afin de faciliter les opérations de montage et les processus de postproduction. Le microphone LARK M3 intègre également une fonction de réduction du bruit par IA à trois niveaux, une amélioration de la voix et des préréglages vocaux personnalisables. Il prend en charge l'enregistrement de haute précision en 48 kHz/32 bits via des applications de capture audio tierces sur les appareils Apple.

Bien qu'il ne pèse que 9 g, cet émetteur ultraléger assure une transmission sans fil fiable à longue portée et possède jusqu'à huit heures d'autonomie.

La caméra VenusLiv Air 2 lance la diffusion en direct UVC en 4K60 avec une qualité d'image optimisée

La caméra de diffusion en direct de nouvelle génération de Hollyland, la VenusLiv Air 2, sera elle aussi exposée. Elle intègre la diffusion UVC en 4K60 et la technologie SAR AI Tuning 2.0, qui aident les créateurs à produire et à diffuser en direct des contenus de meilleure qualité grâce à une optimisation intelligente de l'image.

Deux nouveaux systèmes d'interphone sans fil Solidcom dotés de la technologie d'annulation du bruit environnemental pour améliorer la communication au sein des équipes

Hollyland va dévoiler deux nouvelles solutions d'interphone sans fil pensées pour faciliter la communication professionnelle dans les domaines de la production, de l'événementiel et au sein des équipes.

Le système Solidcom C1 Air est un casque ultraléger qui propose une conception innovante à oreille ouverte pour un confort accru lors d'une utilisation prolongée. Compatible avec la série Solidcom C1, ce système établit une communication sans fil fiable à longue portée et des conversations plus claires grâce à sa fonction d'annulation du bruit environnemental à double microphone.

Le système Solidcom SE 2 combine quant à lui un design ultraléger de 123 g et une technologie d'annulation du bruit environnemental à double microphone efficace jusqu'à 20 dB pour garantir des appels d'une clarté cristalline, une portée sans fil fiable et jusqu'à 10 heures d'autonomie. Une prise audio de 3,5 mm offre davantage de souplesse en permettant aux utilisateurs de brancher des écouteurs filaires ou de contrôler le son provenant d'une caméra externe ou d'une table de mixage sans interrompre la communication.

À propos de Hollyland

Hollyland est un fournisseur de premier plan de produits sans fil, spécialisé dans les systèmes d'interphone sans fil, les systèmes de transmission vidéo, les moniteurs, les microphones sans fil et les caméras de diffusion en direct. Depuis 2013, Hollyland accompagne des millions d'utilisateurs partout dans le monde dans divers domaines et contextes d'activité, notamment la réalisation de films, la télédiffusion, la production vidéo, les événements en direct, les expositions, les théâtres, les lieux de culte et la création de contenu. La marque a mis en place un réseau commercial couvrant environ 160 pays et régions, soutenu par des équipes régionales et des bureaux répartis dans le monde entier. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook ou Hollyland Instagram.