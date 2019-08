Honda fortalece su presencia en los deportes electrónicos mediante alianza con la League of Legends Championship Series de Riot Games

Riot Games ha sido una empresa dominante en los deportes electrónicos globales y de Norteamérica desde la introducción del juego mundial League of Legends en 2009. En los últimos cuatro años, League of Legends ha ocupado el primer lugar de los deportes electrónicos en cuanto a espectadores en Norteamérica, con un promedio de 1.1 millones de espectadores únicos diarios y 26 millones de horas totales visualizadas durante la temporada completa de la LCS 2018. Honda no es un desconocido en la League of Legends profesional, pues comenzó a patrocinar a Team Liquid, campeón defensor y equipo que actualmente ocupa el primer lugar en la LCS, a inicios de este año. Desde entonces, Team Liquid ha intervenido con éxito en dos sesiones del campeonato y triunfó en las finales de la sesión de primavera, sin contar otros logros importantes en otros deportes electrónicos.

Además, Honda exhibirá a destacadas figuras de Team Liquid en campañas de marketing a lo largo de las transmisiones de la LCS mediante la nueva alianza. Cuatro nuevos videos de 15 segundos inspiran a los espectadores a "encontrar su fuerza" y mantener su determinación, pues muestran a un miembro de Team Liquid que lucha contra su monólogo interno y decide marchar hacia adelante con destino al éxito. Los cuatro videos cuentan con la presencia de Doublelift, Hungrybox, Vivid y el CEO Steve Arhancet en modelos Honda Civic 2019 personalizados. Aprovechando dónde las audiencias más jóvenes pasan gran parte de su tiempo, los videos aparecerán en Twitch, YouTube, Reddit, Twitter, Facebook e Instagram y dentro del patrocinio de la League of Legends LCS de Honda. Honda ayudará a producir campañas similares con la presencia de conocidas figuras de la LCS conforme avance la colaboración.

"Mediante esta alianza con la LCS, Honda continuará forjando una fuerte conexión con la próxima generación de compradores de autos que resulten ser seguidores de los increíbles atletas de Team Liquid y la League of Legends Championship Series en Norteamérica", declaró Phil Hruska, gerente de Estrategia de Medios de American Honda. "Entendemos la pasión de los seguidores de los deportes electrónicos y con cuánta firmeza apoyan a la comunidad de los videojuegos, y Honda está plenamente comprometida a crear experiencias únicas e inolvidables para los aficionados a los juegos cuando presentemos la próxima fase de los proyectos de Honda en los deportes electrónicos y los videojuegos".

"Honda es uno de los fabricantes de automóviles más confiables y de más rica trayectoria, y nos enorgullecemos en anunciar una exclusiva alianza entre la League of Legends Championship Series y una marca automovilística de semejante nivel", expresó Matthew Archambault, director de Alianzas para Deportes Electrónicos y Desarrollo de Negocios de Norteamérica de Riot Games. "El compromiso de Honda con los deportes electrónicos está claro por su historia en este ámbito, que incluye el patrocinio de Team Liquid, y estamos emocionados de mostrarles a los aficionados a la LCS las nuevas iniciativas y el nuevo contenido en que colaboraremos, comenzando con las eliminatorias de la sesión de verano este fin de semana en nuestro estudio de LA".

Honda ingresó al ámbito de los deportes electrónicos y los videojuegos en 2014, y desde entonces ha formado alianzas con algunas de las franquicias de videojuegos más renombradas, en varias plataformas. Estas alianzas comprenden las integraciones dentro de videojuegos en Forza, R vs. R con Xbox, y la condición de patrocinador titular del primer Campeonato Mundial de la NHL de EA. En fechas más recientes, Honda ha formado una exitosa alianza con Team Liquid, uno de los equipos de deportes electrónicos más reconocidos del mundo, y ha realizado sustanciales inversiones en la plataforma de streaming Twitch para crear el programa Honda Head 2 Head. Con más de 15 millones de visitantes diarios en promedio en Twitch, Honda reconoce que las audiencias más jóvenes se están desplazando a plataformas como Twitch para ver eventos en directo.

Honda es el patrocinador automovilístico oficial de Team Liquid y el vehículo oficial del equipo, y ahora es el socio automovilístico oficial de la League of Legends Championship Series en Norteamérica. El Honda Civic es el vehículo más comprado por los compradores mileniales y de la Generación Z. Y es el vehículo más vendido en la categoría de personas que compran un auto nuevo por primera vez, seguido por el Accord (en toda la industria). El Civic ha sido el vehículo más comprado por los mileniales desde 2011.

Honda ofrece una gama completa de vehículos confiables, con consumo eficiente de combustible y que da placer conducir con avanzadas tecnologías de seguridad, los cuales son vendidos mediante más de 1,000 concesionarios independientes Honda en Estados Unidos. La alineación de modelos Honda abarca los autos de pasajeros de las series Fit, Civic, Insight, Accord y Clarity, junto con los vehículos utilitarios deportivos HR-V, CR-V, Passport y Pilot, la camioneta Ridgeline y el miniván Odyssey.

Honda ha producido automóviles en Estados Unidos durante más de 35 años y en la actualidad opera 19 grandes plantas de producción en Norteamérica. En 2018, más del 90 % de todos los vehículos de la marca Honda vendidos en Estados Unidos fueron fabricados en Norteamérica, utilizando piezas nacionales y originadas en otros países del mundo.

La información para el consumidor se puede consultar en automobiles.honda.com.

Para sumarse a la comunidad de Honda en Facebook, visite facebook.com/honda.

Información adicional para los medios, como por ejemplo precios detallados, características y fotos de alta resolución de todos los modelos Honda 2019, se puede consultar en hondanews.com.

La League of Legends Championship Series (LCS) es la liga de deportes electrónicos League of Legends profesional de Norteamérica. La League of Legends es el deporte electrónico más visto del mundo, con 13 ligas internacionales en todo el mundo. La LCS es dirigida y organizada por Riot Games bajo el liderazgo de Chris "Chopper" Hopper, director de Deportes Electrónicos para Norteamérica, y de Chris Greeley, comisionado de la LCS. Para conocer más sobre la LCS, visite lolesports.com

