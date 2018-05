Honda ofrece arrendamiento del Clarity Eléctrico de 2018 con un pago mensual de $199

Combinado con el Accord Híbrido de 2018 y el Insight de 2019, que pronto se lanzará al mercado, el Clarity de Celda de Combustible, el Clarity Eléctrico y el Clarity Híbrido Enchufable representan la próxima generación de vehículos Honda, mientras la compañía avanza hacia su objetivo de lograr que los vehículos electrificados constituyan las dos terceras partes de las ventas mundiales para 2030.

"Estamos subiendo la apuesta en atractivo de primera y en asequibilidad financiera con el Honda Clarity Eléctrico de 2018", dijo Steven Center, vicepresidente de Desarrollo de Negocio Conectado y Ambiental de American Honda Motor Co., Inc. "A $199 al mes, los consumidores del Clarity Eléctrico no solo recibirán una experiencia de manejo muy económica con cero emisiones, sino que también disfrutarán de un nivel de calidad de primer orden y un refinamiento en la conducción que en realidad ningún otro auto eléctrico en el segmento puede igualar".

El sedán Clarity Eléctrico de 2018 está disponible para arrendamiento en selectos concesionarios en California y Oregón, con el competitivo pago mensual de $199 (más impuestos) por 36 meses, que incluye una atractiva asignación de 20,000 millas al año y asistencia en carretera las 24 horas los 7 días de la semana. El arrendamiento, que refleja un crédito fiscal federal incorporado, requiere $1,499 al firmar el contrato (no incluye impuestos, registro ni cargos adicionales)1. Además, los consumidores de California y Oregón pueden reunir los requisitos para recibir descuentos estatales de $2,5002. El Clarity Eléctrico es elegible para recibir Etiquetas de Vehículo de Aire Limpio emitidas por el estado de California que dan acceso a los autos con un solo ocupante a los carriles para vehículos de alta ocupación (HOV).

El Clarity Eléctrico se carga al 80 por ciento en 30 minutos con Carga Rápida DC (combo SAE)3. El Clarity Eléctrico es uno de los únicos vehículos eléctricos que trae Carga Rápida DC estándar. La carga de Nivel 2 da a los conductores del Clarity Eléctrico la flexibilidad de cargar su batería en solo 3.5 horas en la casa, la oficina o cualquier lugar donde haya un cargador de 240 voltios3. El Clarity Eléctrico tiene una clasificación de economía de combustible de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de 126/103/114 equivalentes de millas por galón (MPGe) (ciudad/carretera/combinada)4 y una clasificación de autonomía de la EPA de 89 millas con la carga completa4.

Serie Honda Clarity

Los vehículos de la serie Clarity –Clarity Híbrido Enchufable, Clarity de Celda de Combustible y Clarity Eléctrico– tienen una carrocería aerodinámica baja y ancha, con elementos de diseño únicos y la tecnología Honda Sensing estándar. Cada variante del Clarity tiene un espacioso interior para cinco pasajeros, y viene equipado con materiales ecológicamente responsables de primera, Display Audio con Apple CarPlay y Android Auto, y un amplio espacio en el maletero. La serie Clarity ofrece el ADN "divertido de manejar" de Honda, y proporciona una experiencia de manejo suave, silencioso y muy refinado, ayudado por el carácter uniforme y fluido de la aceleración y el par motor eléctrico.

La estrategia de plataforma compartida "3 en 1" de la serie Clarity permite a Honda responder a cambios en la infraestructura y en el mercado, ofrece a los clientes de todo el país un vehículo de emisiones de carbono ultrabajas que resuelve las necesidades de su modo de vida y lleva a Honda hacia un volumen de ventas más alto de productos avanzados de tren motriz que reducen las emisiones de CO 2 .

Honda ofrece una línea completa de vehículos confiables, con un consumo eficiente de combustible y divertidos de manejar, con avanzadas tecnologías de seguridad, que se venden a través de más de 1,000 concesionarios independientes de Honda en los Estados Unidos. La línea de Honda incluye los autos de pasajeros Fit, Civic, Accord y Clarity, junto con los vehículos deportivos utilitarios HR-V, CR-V y Pilot, la camioneta Ridgeline y el minivan Odyssey.

1 Incluye pago inicial sin depósito de seguridad. Excluye impuestos, registro, licencia y cargos del concesionario. Para arrendatarios con buena calificación. Sujeto a disponibilidad para residentes de California y Oregón con crédito aprobado a través de Honda Financial Services. Arrendamiento de plazo cerrado para arrendatarios con buena calificación del Honda Clarity Eléctrico de 2018. No todos los solicitantes reunirán los requisitos. No hay opción de compra al terminar el arrendamiento. Total de pagos mensuales de $7,164. El arrendatario es responsable del mantenimiento, el desgaste excesivo, y 20 centavos por milla después de 20,000 millas al año. El arrendamiento incluye Asistencia en Carretera. El total pagadero al firmar el contrato de arrendamiento es de $1,499 más impuestos y registro, e incluye el pago del primer mes y una reducción de costo capitalizado de $1,300. Oferta sujeta a cambio sin previo aviso.

2 Se prevé que el programa de descuento de Oregón entre en operación en 2018, con una lista de espera posiblemente establecida de antemano; visite http://www.Oregón.gov/deq/aq/programs/Pages/ZEV-Rebate.aspx para más información. Se prevé que el programa de descuento de California esté costeado para el año presupuestario 2017-2018; visite https://cleanvehiclerebate.org/eng para más información.

3 El tiempo de carga varía dependiendo de las condiciones, como el nivel restante de la batería y la temperatura ambiental.

4 Basado en clasificaciones de la EPA para el año modelo 2018. Debe usarse solo para fines de comparación. Su equivalente de millas por galón y su autonomía variarán dependiendo de las condiciones de manejo, de la forma en que maneja y mantiene su vehículo, de la edad y el estado de la batería de iones de litio y de otros factores.

