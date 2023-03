Honda Performance Development da a conocer el CR-V Hybrid Racer: "un lobo INDYCAR con ropa de CR-V"

El vehículo de demostración combina un tren motriz HPD INDYCAR, suspensión de carreras, neumáticos Firestone de alto rendimiento y carrocería híbrida del Honda CR-V

Presenta tecnología de unidad de potencia híbrida Honda INDYCAR 2024

El CR-V Hybrid Racer debutará en el Firestone Grand Prix de St. Petersburg

TORRANCE, California, 2 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Si bien las unidades de potencia híbridas debutan oficialmente en la SERIE NTT INDYCAR en 2024, tanto los fanáticos de las carreras como los entusiastas de los automóviles recibirán un "adelanto" de la tecnología entrante con el debut del Honda CR-V Hybrid Racer en la apertura de temporada del Firestone Grand Prix de St. Petersburg.

"Este proyecto de vehículo es una 'bestia' de la INDYCAR en la 'piel de oveja' del Honda CR-V", señaló David Salters, presidente y director técnico de Honda Performance Development, el brazo norteamericano de carreras de American Honda y Acura. "El CR-V Hybrid Racer es nuestro 'laboratorio electrificado rodante', para investigar dónde podrían llegar los talentosos hombres y mujeres de HPD y Honda con la electrificación, la tecnología híbrida y los combustibles 100 % renovables. Refleja el espíritu de conducción divertida de Honda, muestra la electrificación y simplemente revoluciona las raíces de nuestra cultura automovilística y legado de carreras. Presentamos al CR-V Hybrid Racer, ¡conocido como 'la bestia de HPD!'".

Concebido y diseñado por los ingenieros de Honda Performance Development (HPD) en California y los diseñadores de North America Auto Design Division (NAAD) de American Honda y luego construido en Honda Automotive Development Center (ADC) en Ohio por el Honda of America Racing Team (HART), el CR-V Hybrid Racer cuenta con una transmisión y unidad de potencia eléctrica Honda V6 INDYCAR de doble turboalimentación y 2.2 litros, bajo la estructura híbrida del Honda CR-V 2023 a fin de crear el "laboratorio rodante" para el desarrollo continuo de la tecnología electrificada de Honda y HPD.

El CR-V Hybrid Racer funciona con el combustible de carrera 100 % renovable de Shell y cuenta con supercondensadores Skeleton líderes a nivel mundial y tecnología de motor híbrido MGU de Empel.

El chasis del tubo de acero cromoly del Honda CR-V Hybrid Racer está inserto en una adecuada carrocería "híbrida" diseñada por NAAD. Desde la línea de cintura hacia arriba, el Hybrid Racer utilizó una carrocería de acero CR-V de sexta generación estándar, que incluye los cristales del parabrisas, las ventanas e incluso el techo solar. La mitad inferior está creada en compuesto de carbono, e incorpora un enorme splitter delantero y guardabarros ensanchados y con persianas. La carrocería se ve completada por un ala trasera igualmente grande y puertas de corte medio en mariposa a ambos lados para el conductor y el pasajero.

"Cuando el Estudio de Diseño se enteró de este proyecto, ya habíamos establecido una excelente relación con HPD a través de otros proyectos, incluido el ACURA ARX-06", comentó Dave Marek, director creativo ejecutivo. "Así que esto fue, pido disculpas por la expresión, 'como anillo al dedo'. Se convirtió en un "¿Qué pasaría si?" de mantener el CRV tal como está, pero agrega una actitud seria con piezas indicadoras de un automóvil Indy. Así que volví a mi niñez, cuando nunca construía modelos de autos desde cero, manipulando áreas pensando en los autos japoneses Super GT o DTM. Básicamente esbocé la idea en 3D y nuestros increíbles modeladores digitales la hicieron funcionar".

El Honda CR-V Hybrid Racer terminado está vestido con una envoltura única, diseñada por Lili Melikian, diseñadora exterior sénior. El llamativo diseño contiene una variedad de "huevos de Pascua", incluidas imágenes fantasma del tren de potencia y los circuitos de la SERIE INDYCAR.

"Los elementos gráficos se inspiraron en el tren de potencia híbrido, que irradiaron desde Honda Hybrid Blue hasta Honda Racing Red para simbolizar la dualidad del tren de potencia", explicó Melikian. "Mientras que los 'círculos cuadrados de velocidad' agregan una capa dinámica divertida y muestran el lado juguetón del poder de los sueños. A lo largo de la envoltura, también hemos esparcido huevos de Pascua como contornos fantasma de las pistas patrocinadas por Honda y una vista superior del motor que impulsa al Honda CR-V Hybrid Racer".

Mientras estaba en desarrollo, el proyecto llevaba el adecuado nombre en código "La Bestia", con un aspecto que recuerda a la silueta de los autos de rally de GT Racing y del Grupo B de los años 80 y 90. Pero la tecnología bajo la piel es estrictamente del siglo XXI.

El Honda CR-V Hybrid Racer fortalece las conexiones entre HPD, la SERIE NTT INDYCAR y los vehículos de pasajeros de Honda; crea conciencia adicional sobre el nuevo tren de potencia híbrido INDYCAR que llega en 2024; muestra la diversión y potencia disponibles en los trenes de potencia eléctricos Honda; y destaca la innovación, creatividad y capacidades de HPD y Honda Automotive Development Center.

Presentaciones públicas del Honda CR-V Hybrid Racer

El Honda CR-V Hybrid Racer hará su debut público del 3 al 5 de marzo en la apertura de temporada de la SERIE NTT INDYCAR, el Firestone Grand Prix de St. Petersburg, Florida. Este vehículo único estará en exhibición y realizará demostraciones en la pista en múltiples eventos INDYCAR, incluido el Acura Grand Prix de Long Beach (del 14 al 16 de abril); el Children's of Alabama Indy Grand Prix (del 28 al 30 de abril); el Honda Indy 200 en Mid-Ohio (del 30 de junio al 2 de julio); el Honda Indy Toronto (del 14 al 16 de julio); el Big Machine Music City Grand Prix en Nashville (del 4 al 6 de agosto); el Grand Prix de Portland (del 1 al 3 de septiembre); y el Firestone Grand Prix of Monterey, que cierra la temporada (del 8 al 10 de septiembre).

Además de los fines de semana de carreras INDYCAR, el CR-V Hybrid Racer realizará presentaciones adicionales en eventos seleccionados durante 2023.

Especificaciones del Honda CR-V Hybrid Racer

Tren de potencia

Motor V6 Honda HI23TT de 2.2 litros y doble turboalimentado

Turbocargadores Borg Warner EFR7163

Unidad de control del motor Tag 400i de McLaren Applied Technologies

Acelerador de puerto controlado por cable

Combustible 100 % renovable para carreras

Unidad generadora de motor eléctrico Empel activada por el conductor

Sistema de almacenamiento de energía con supercondensadores Skeleton

Transmisión de seis velocidades XTRAC; levas de cambio con asistencia Mega-Line

Chasis y carrocería

Chasis del marco del tubo de cromoly

Nueva carrocería de 6. a generación Honda CR-V Hybrid de la cintura hacia arriba

generación Honda CR-V Hybrid de la cintura hacia arriba Parabrisas e invernadero estándar Honda CR-V Hybrid

Carrocería inferior personalizada de fibra de carbono que incorpora guardabarros ensanchados

Puertas de corte medio mariposa que proporcionan acceso para el conductor y el pasajero

corte medio mariposa que proporcionan acceso para el conductor y el pasajero Radiador adaptado por HPD del automóvil Indy Dallara IR-18

Carrocería trasera concha de almeja para mostrar la unidad de potencia y el tren motriz

Splitter delantero y alerón trasero personalizados con producción de fuerza aerodinámica

Suspensión

Suspensión delantera del Acura NSX GT-3 Evo22 desarrollado por HPD

Suspensión trasera adaptada del automóvil Indy Dallara IR-18

Frenos delanteros Brembo de 380 mm del Acura NSX GT-3 Evo22

Frenos traseros personalizados Brembo 355 mm adaptados a la suspensión del Dallara IR-18

Neumáticos de verano de ultra alto rendimiento Firestone Firehawk Indy 500

Neumáticos delanteros 285/35-20; grandes neumáticos traseros 305/35-20

Llantas de aleación de dos piezas 2Elle Engineering delanteras de 20x10.5 y traseras de 20x11

Acerca de Honda Performance Development

Honda Performance Development, Inc. (HPD), tiene una vasta trayectoria en la creación, fabricación y apoyo a los clientes de Honda Racing y Acura Motorsports desde 1993. Desde las carreras más importantes de INDYCAR e IMSA Sports Cars hasta los programas de carreras comerciales, HPD impulsa los sueños de pilotos profesionales y aficionados de 4 a más de 40 años de edad. HPD es una subsidiaria de propiedad absoluta de American Honda Motor Co., Inc. y dirige todos los programas de carreras de alto rendimiento de Honda y Acura en Norteamérica.

HPD se especializa en el diseño y el desarrollo de trenes de potencia de carrera, chasis y piezas de rendimiento, así como soporte técnico y en las carreras. HPD ofrece piezas y apoyo en las carreras para los pilotos profesionales y aficionados de Honda y Acura, y amplía continuamente su paleta de programas de carreras que hacen que los productos especializados de Honda estén disponibles para todos los estilos de competencia, desde los modelos de karting y Quarter Midgets hasta los niveles más altos de competición profesional. Obtenga más información en https://hpd.honda.com .

Acerca de Honda Automotive Development Center

Honda comenzó a establecer operaciones de investigación y desarrollo en los Estados Unidos en 1975, realizando hoy actividades de I+D en 21 instalaciones en todo el país, responsables de crear productos y tecnologías avanzadas que brindan un nuevo valor a los clientes de Honda y Acura. Honda lleva a cabo todas las fases del desarrollo de productos en los Estados Unidos, desde la investigación y el estilo de mercado y tecnología hasta el diseño de ingeniería, la fabricación de prototipos y pruebas, la adquisición local de piezas y el apoyo para la preparación de producción masiva. Con importantes instalaciones de I+D en California, Ohio y Carolina del Norte, los asociados de Honda en los Estados Unidos participan en el desarrollo y las pruebas de los automóviles Honda y Acura, los productos Honda para deportes a motor y equipos eléctricos, y también desempeñan un papel importante en el desarrollo de tecnologías de vanguardia para seguridad, asistencia al conductor y medioambiente. Conozca más en http://www.hondaresearch.com/ .

Acerca de Honda

Honda ofrece una línea completa de vehículos ecológicos, seguros, divertidos y conectados, que se venden a través de más de 1,000 concesionarios Honda independientes en los Estados Unidos. La galardonada línea de Honda incluye los modelos Civic y Accord, además de los vehículos utilitarios deportivos HR-V, CR-V, Passport y Pilot, la camioneta Ridgeline y la minivan Odyssey. La línea de vehículos eléctricos de Honda incluye el Accord Hybrid, el CR-V Hybrid y, en el futuro, el Civic Hybrid. El SUV Honda Prologue, el primer vehículo eléctrico de volumen impulsado por batería de Honda, se sumará a la línea en 2024.

Honda ha producido automóviles en los Estados Unidos durante más de 40 años y actualmente opera 18 importantes plantas de producción en Norteamérica. En 2022, más del 99 % de todos los vehículos Honda que se vendieron en los Estados Unidos fueron fabricados en Norteamérica, de los cuales más de dos tercios se fabricaron en Estados Unidos utilizando piezas nacionales e importadas.

