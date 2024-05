HONGQI sponsert erstes Frankfurter Drachenbootfestival 2024

FRANKFURT, Deutschland, 28. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Am 25. Mai fand das erste Frankfurter Drachenbootfestival 2024, das von HONGQI gesponsert wurde, am Mainufer in Frankfurt, Deutschland, statt. Zu den Gästen der Veranstaltung gehörten der chinesische Botschafter in Deutschland, Wu Ken, der Generalkonsul des chinesischen Konsulats in Frankfurt, Huang Yiyang, und der Frankfurter Bürgermeister Mike Josef. Diese Aktivität spiegelt die Bedeutung der Veranstaltung wider, die die Freundschaft zwischen den beiden Nationen symbolisiert und den kulturellen Austausch zwischen China und Deutschland weiter fördert.

Am Tag der Veranstaltung nahmen 22 Teams aus China, Deutschland, Frankreich, Italien und anderen Ländern teil. Das beschauliche Mainufer in Frankfurt wurde durch die Energie und den Rhythmus der Drachenboote zum Leben erweckt. Die Veranstaltung bot auch eine Vielzahl von lebendigen Darbietungen, darunter Kampfsportarten, Peking-Oper, traditionelle chinesische Hanfu-Paraden, Drachen- und Löwentänze, die den Feierlichkeiten ein multikulturelles Flair verliehen.

In seiner Eröffnungsrede betonte Botschafter Wu Ken, dass dieses Drachenbootrennen eine wertvolle Plattform für den kulturellen Austausch zwischen China und Deutschland darstellt. Er brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass China und Deutschland zusammenarbeiten und ihre Beziehungen wie ein Drachenboot durch die Wellen vorantreiben können.

Generalkonsul Huang Yiyang sagte:

„Deutschland hat die führende Automobilindustrie und den größten Automobilmarkt in Europa. Die Austragung des Drachenbootrennens und die Präsentation der Marke HONGQI bauen nicht nur eine neue Brücke für den kulturellen Austausch und das gegenseitige Verständnis zwischen China und Deutschland und sogar zwischen China und Europa, sondern erhöhen auch den Bekanntheitsgrad chinesischer Marken, einschließlich HONGQI, in Europa erheblich. Sowohl China als auch Deutschland sind wichtige Automobilnationen mit einer langen Geschichte der Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen." Der kürzliche Markteintritt von HONGQIs neuen Energiefahrzeugen auf dem deutschen Markt stellt einen bedeutenden Schritt in den deutsch-chinesischen Bemühungen um eine grüne Transformation und gemeinsame Maßnahmen gegen den Klimawandel dar.

Als chinesische Automobilmarke präsentierte HONGQI als Hauptsponsor dieser Veranstaltung seine außergewöhnliche Eleganz. Beim Rennen stieß der HONGQI E-HS9 auf großes Interesse bei den deutschen Bürgern. Das einzigartige chinesische Design und die exquisite Handwerkskunst im Inneren und Äußeren des Fahrzeugs wurden von vielen Zuschauern bewundert, die sowohl HONGQI als auch die chinesische Produktion lobten.

2024 wird HONGQI seine Präsenz auf dem europäischen Markt weiter ausbauen und neue Modelle wie den HONGQI EH7 und EHS7 einführen. Diese Ergänzungen sollen den Nutzern in ganz Europa, einschließlich Deutschland, das exklusive Luxuserlebnis von HONGQI und das Versprechen „"bessere Fahrt, besseres Leben" bieten.

