HONOR запечатлеет рекордный момент на HONOR Magic5 Pro.

HONOR сотрудничает с Книгой рекордов Гиннеса, чтобы запечатлеть рекордный момент на HONOR Magic5 Pro.

HONOR Magic5 Pro автоматически фиксирует новое достижение GUINNESS WORLD RECORDSTM, самое высокое между Legs Slam Dunk благодаря своему новейшему ИИ Motion Sensing Technology

БАРСЕЛОНА, Испания, 1 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- На Всемирном мобильном конгрессе 2023 международный технологический бренд HONOR объявил о партнерстве с GUINNESS WORLD RECORDS TM в целях достижения официального мирового рекорда. Чтобы отпраздновать запуск серии HONOR Magic5, два бренда объединились, чтобы бросить вызов двукратному чемпиону мира FIBA 3x3 и профессиональному данкеру Петру Грабовски, баскетболисту из Польши, чтобы установить новый титул GUINNESS WORLD RECORDS T за самый высокий слэм-данк между ног.

Захватывающая демонстрация навыков и творчества, слэм-данк — это популярный вид спорта, заимствованный из баскетбола, где игрок прыгает по воздуху, чтобы протолкнуть мяч вниз через баскетбольное кольцо, держа одну или обе руки над кольцом. Соревнование проходило в Лондоне, Великобритания, и Петр прыгнул на ошеломляющую высоту 3,2 метра, чтобы выполнить слэм-данк, завоевав новый титул в Книге рекордов Гиннеса TM Впечатляющий подвиг был автоматически запечатлен с помощью новой технологии AI Motion Sensing в HONOR Magic5 Pro, которая способна автоматически определять самый яркий момент прыжка благодаря машинному обучению AI, захватывая кадр в сверхвысоком разрешении и четкости.

«Спорт укрепляет человеческий дух. Мы очень рады, что смогли запечатлеть этот захватывающий дух момент с помощью нашей революционной технологии камеры», — сказал Рэй Гуо, директор по маркетингу HONOR Device Co, Ltd. "Создавая продукты, предлагающие креативные решения, мы хотим мотивировать наших потребителей к раскрытию волшебства внутри них и стремлению к достижению выдающихся результатов».

«Баскетбол является частью моего ДНК. Каждый раз, когда я подпрыгиваю до данка, я сопротивляюсь силе гравитации и довожу себя до предела. Когда я побиваю рекорды, это кажется волшебным. Надеюсь, это вдохновляет людей по всему миру раскрыть свою силу волшебства». Петр Грабовски.

«Мы убеждены в том, что у каждого есть свой собственный момент, который стоит отпраздновать. В этой попытке время и точность - это все. Мы должны обеспечить справедливость этих выдающихся достижений и максимально наглядно представить эти действия», - заявилвице-президент Guinness World Records телевиденья и цифрового контента Карен Гилкрист. Мы использовали HONOR Magic5 Pro, чтобы зафиксировать рекордный момент с четкой и сверхбыстрой скоростью, и результаты не пропускаются».

Технология искусственного интеллекта Motion Sensing[1] работает за счет использования сети искусственного интеллекта, обученной более чем 270 000 изображениям, что позволяет камере точно распознавать различные сценарии и грамотно выявлять наибольший момент для автоматического съемки. В основе этой функции лежит совершенно новый HONOR Image Engine с обновленной интеллектуальной технологией распознавания AI.

Эта интуитивно понятная функция, идеально подходящая для съемки живых выступлений и спортивных событий при включении, автоматически определяет формы лица, такие как улыбки и движения тела, такие как прыжки. Независимо от того, удается ли бы запечатлеть людей, прыгающих в радость или соревнующихся в быстром спортивном турнире, получившие результат, совершенно ясно, что дает пользователям возможность стать лучшими создателями в любое время и в любом месте.

Подчеркнув свою приверженность обеспечению невероятных возможностей камер, компания HONOR вкладывает значительные средства в разработку алгоритмов искусственного интеллекта, выводящих фотографию на Magic5 принципиально новый уровень. The HONOR Magic5 Pro has also taken the first place in the DXOMARK Smartphone Camera Ranking.

Модель HONOR Magic5 Pro будет доступна на мировых рынках, включая Великобританию, Францию, Германию, Италию, Испанию, Малайзию, Мексику. Информация о доставке по каждому рынку будет представлена в ближайшее время.

Информация о компании HONOR

HONOR является одним из ведущих мировых поставщиков интеллектуальных устройств. Она стремится стать легендарным мировым технологическим брендом и создать новый интеллектуальный мир для всех за счет своих продуктов и услуг. Уделяя особое внимание научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, компания стремится к разработке технологий, позволяющих людям по всему миру выходить за узкие рамки привычного, что дает им свободу в достижении своих целей и раскрывает возможности для большего. Предлагаемый компанией HONOR ассортимент инновационных высококачественных надежных смартфонов, планшетов, ноутбуков и аксессуаров всех ценовых категорий позволяет людям развиваться и совершенствоваться.

Информация о компании Guinness World Records

Какая птица является самой быстрой в Европе? Именно этот вопрос вдохновил идею создания Guinness World Records в нашей компании в 1954 году. Начиная с одной книги, опубликованной из комнаты над тренажерным залом, GWR превратилась в международный мультимедийный бренд, представительства которого открыты в Лондоне, Нью-Йорке, Пекине, Токио и Дубай.

Сегодня мы предоставляем контент мирового класса не только с помощью книг, но и с помощью телевизионных шоу, социальных сетей и прямых трансляций. Наше собственное консалтинговое агентство тесно сотрудничает с различными брендами и компаниями по всему миру в целях использования потенциала рекордных показателей и проведения превосходных кампаний и бизнес-решений. Благодаря нашему собственному производственному подразделению GWR Studios мы создаем выдающийся контент для вещательных компаний, торговых партнеров и цифровых платформ. Независимо от среды, наша конечная цель заключается в том, чтобы сделать мир более интересным, увлекательным и позитивным местом. Для того чтобы стать участником этого рекордного сообщества, посетите страницу guinnessworldrecords.com.

Более подробная информация представлена на сайте HONOR по адресу www.hihonor.com или по электронной почте [email protected]

https://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

[1] AI Motion Sensing Capture поддерживает интеллектуальный высокоскоростной затвор, который быстро фиксирует чудесные моменты, когда люди улыбаются, прыгают и т. д., или движения кошек и собак. Фактический эффект может варьироваться в зависимости от сценариев. Стандартная версия также поддерживает эту функцию.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2010242/image_5003200_25309649.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2010243/image_5003200_25309759.jpg

SOURCE HONOR