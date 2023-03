HONOR faz parceria com o Guinness World Records para a captura do momento do estabelecimento de um recorde com a Magic5 Pro da HONOR

A Magic5 Pro da HONOR captura automaticamente a nova conquista do GUINNESS WORLD RECORDS TM de enterrada mais alta passando a bola entre as pernas com sua nova tecnologia totalmente nova de IA de sensor de movimento

BARCELONA, Espanha, 1 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A marca global de tecnologia HONOR anunciou no Mobile World Congress 2023 que fez uma parceria com o GUINNESS WORLD RECORDS TM para capturar uma tentativa oficial de estabelecer um recorde mundial. Para comemorar o lançamento da série Magic5 da HONOR, as duas marcas se uniram para desafiar o duas vezes campeão mundial de basquete 3x3 da FIBA e enterrador profissional Piotr Grabowski, um jogador de basquete da Polônia, para estabelecer um novo título no GUINNESS WORLD RECORDS TM de enterrada mais alta passando a bola entre as pernas.

Uma demonstração espetacular de habilidades e criatividade, o slam-dunking é um esporte popular derivado do basquete no qual um jogador pula no ar para forçar a bola para baixo através de uma cesta de basquete com uma ou as duas as mãos sobre o aro. O desafio ocorreu em Londres, no Reino Unido, e Piotr saltou a uma altura impressionante de 3,2 metros para completar a enterrada e obteve um novo título do GUINNESS WORLD RECORDS TM. O feito impressionante foi capturado automaticamente usando a nova tecnologia de IA de sensor de movimento da Magic5 Pro da HONOR, que tem capacidade para detectar automaticamente o melhor momento de um salto, graças ao aprendizado de máquina de IA, capturando o quadro em ultra-alta definição e clareza.

"O esporte melhora o espírito humano. Estamos muito felizes por poder ter registrado este momento de tirar o fôlego com nossa inovadora tecnologia de câmera", disse Ray Guo, diretor de marketing da HONOR Device Co, Ltd. "Com a criação de produtos que oferecem soluções criativas, queremos motivar nossos consumidores a liberarem a magia dentro deles e a se esforçarem para conseguir coisas extraordinárias".

"O basquete faz parte do meu DNA. Toda vez que salto para uma enterrada, faço um esforço contra a força da gravidade e vou ao meu limite. Quando bato recordes, sinto como se fosse mágica. Espero que isso inspire as pessoas em todo o mundo a liberarem o poder de magia nelas mesmas". disse Piotr Grabowski.

"Acreditamos que todas as pessoas têm seus próprios momentos que merecem ser celebrados. Nessa tentativa, o timing e a precisão são tudo. Cabe a nós fazermos justiça a essas conquistas extraordinárias e retratarmos a ação da melhor maneira possível", disse Karen Gilchrist, a vice-presidente de conteúdo para TV e digital do Guinness World Records. "Usamos a Magic5 Pro da HONOR para capturar o momento em que o recorde foi batido em velocidade clara e ultrarrápida e os resultados são imperdíveis".

A tecnologia de IA de sensor de movimento [1] funciona conectando uma rede treinada de IA com mais de 270 mil imagens, o que permite que a câmera reconheça cenários variados com precisão, identificando de forma inteligente o grande momento de capturar automaticamente a foto em destaque. Este recurso é baseado no totalmente novo HONOR Image Engine, com uma tecnologia atualizada de IA de reconhecimento inteligente.

Perfeito para fotografar apresentações ao vivo e eventos esportivos, quando ativado, este recurso intuitivo detecta automaticamente expressões faciais, como sorrisos, e movimentos corporais, como saltos. Quer seja para capturar alguém pulando de alegria ou competindo em um torneio de esportes rápidos, as fotos de ação resultantes serão cristalinas, permitindo que os usuários sejam melhores criadores a qualquer hora e em qualquer lugar.

Destacando seu compromisso em oferecer recursos incríveis de câmera, a HONOR investiu fortemente no desenvolvimento de algoritmos de IA que elevam a fotografia da Magic5 Pro da HONOR a um patamar totalmente novo. A Magic5 Pro da HONOR também chegou ao primeiro lugar na classificação de câmeras para smartphones da DXOMARK.

A Magic5 Pro da HONOR estará disponível em mercados globais, incluindo Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Espanha, Malásia e México. Os detalhes do envio para cada mercado serão revelados em breve.

Sobre a HONOR

A HONOR é uma fornecedoras líder global de dispositivos inteligentes. A empresa se dedica a tornar-se uma marca global icônica de tecnologia e a criar um novo mundo inteligente para todos por meio de seus produtos e serviços potentes. Com foco inabalável em P&D, a empresa tem o compromisso de desenvolver tecnologias que capacitem as pessoas em todo o mundo a ir além, dando a elas a liberdade de alcançar e fazer mais. Oferecendo uma linha de smartphones, tablets, laptops e dispositivos vestíveis de alta qualidade que atendem a todo tipo de orçamento, o portfólio da HONOR de produtos inovadores e confiáveis de primeira classe permite que as pessoas tornem-se uma versão melhor de si mesmas.

Sobre o Guinness World Records

Qual é a ave de caça mais rápida da Europa? Essa foi a pergunta que inspirou a fundação do Guinness World Records em 1954. Começando com um único livro publicado de um quarto acima de uma academia, o GWR cresceu e tornou-se uma marca global de multimídia, com escritórios em Londres, Nova York, Pequim, Tóquio e Dubai.

Hoje, oferecemos conteúdo de primeira classe não apenas por meio de livros, mas também por meio de programas de TV, redes sociais e eventos ao vivo. Nossa consultoria interna trabalha em estreita colaboração com marcas e empresas em todo o mundo para dominar o poder de estabelecer recordes e oferecer campanhas e soluções premiadas para empresas. Por meio da nossa divisão interna de produção, o GWR Studios, criamos conteúdo excepcionais para emissoras, parceiros de marca e plataformas digitais. Seja qual for o meio de comunicação, nosso objetivo final é tornar o mundo um lugar mais interessante, divertido e positivo. Para participar desta comunidade de estabelecimento de recordes - acesse guinnessworldrecords.com.

[1] A captura por sensor de movimento de IA é compatível com um obturador inteligente de alta velocidade, que captura rapidamente os momentos maravilhosos de pessoas sorrindo, pulando, etc., ou movimentos de gatos e cães. O efeito real pode variar dependendo dos cenários. A versão padrão também é compatível com este recurso.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2010242/image_5003200_25309649.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2010243/image_5003200_25309759.jpg

FONTE HONOR

