HONOR nawiązuje współpracę z organizacją Guinness World Records: ustanowienie rekordowego momentu, który zostanie uwieczniony za pomocą HONOR Magic5 Pro

Smartfon HONOR Magic5 Pro automatycznie zarejestruje nowe osiągnięcie GUINNESS WORLD RECORDSTM - wykonanie najwyższego wsadu spomiędzy nóg, dzięki najnowszej technologii AI Motion Sensing.

BARCELONA, Hiszpania, 2 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Międzynarodowa marka technologiczna HONOR poinformowała na targach Mobile World Congress 2023, że nawiązała współpracę z GUINNESS WORLD RECORDSTM w celu przeprowadzenia oficjalnej próby ustanowienia rekordu świata. Aby uczcić wprowadzenie na rynek serii HONOR Magic5, obie organizacje połączyły siły, aby rzucić wyzwanie dwukrotnemu mistrzowi świata FIBA 3x3 i zawodowemu koszykarzowi Piotrowi Grabowskiemu z Polski i ustanowić nowy rekord świata GUINNESS WORLD RECORDSTM w kategorii „Najwyższy wsad spomiędzy nóg".

Spektakularny popis umiejętności i kreatywności, jakim jest wsad piłki do kosza, to popularny sport wywodzący się z koszykówki, w którym zawodnik wyskakuje w powietrze, aby jedną lub obiema rękami przerzucić ją przez obręcz. Przedsięwzięcie miało miejsce w Londynie i Piotr Grabowski skoczył na wysokość 3,2 metra, aby wykonać rzut piłką do kosza i ustanowić nowy rekord świata GUINNESS WORLD RECORDSTM. Imponujący wyczyn został automatycznie uchwycony dzięki zastosowaniu w kamerze HONOR Magic5 Pro najnowszej technologii AI Motion Sensing, która dzięki uczeniu maszynowemu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji jest w stanie automatycznie wykryć najważniejszy moment skoku i uchwycić go w niezwykle wysokiej rozdzielczości i wyrazistości.

„Sport umacnia poczucie wartości człowieka. Niezmiernie cieszymy się, że mogliśmy zarejestrować ten zapierający dech w piersiach moment za pomocą naszej przełomowej technologii kamer - powiedział Ray Guo, dyrektor ds. marketingu HONOR Device Co, Ltd. - Tworząc produkty, które dostarczają kreatywnych rozwiązań, pragniemy zmotywować naszych konsumentów do uwolnienia magii drzemiącej w nich wszystkich i dążenia do osiągania niezwykłych rzeczy."

„Koszykówka jest wpisana w moje DNA. Za każdym razem, gdy skaczę w górę, aby zrobić wsad, przeciwstawiam się sile grawitacji i pokonuję granice możliwości. Kiedy biję rekordy, to jest jak magia. Mam nadzieję, że to zainspiruje ludzi na całym świecie do wyzwolenia własnej mocy sprawczej" - oświadczył Piotr Grabowski.

„Wierzymy, że każdy ma swoją indywidualną chwilę, którą warto uczcić. W przypadku tego przedsięwzięcia wyczucie czasu i precyzja są wszystkim. Pozostaje nam oddać sprawiedliwość tym niewiarygodnym osiągnięciom i przedstawić akcję w najlepszy możliwy sposób - podkreśliła Karen Gilchrist, wiceprezes ds. telewizji i treści cyfrowych Guinness World Records. - Wykorzystaliśmy smartfon HONOR Magic5 Pro, aby uchwycić ten rekordowy moment w sposób wyraźny i ultraszybki, czego rezultatem są niezapomniane wrażenia".

Technologia AI Motion Sensing[1] działa poprzez wykorzystanie sieci sztucznej inteligencji wytrenowanej na ponad 270 tys. obrazów, co umożliwia aparatowi precyzyjne rozpoznawanie różnych warunków, inteligentnie identyfikując świetny moment, aby automatycznie uchwycić najważniejsze ujęcie. Funkcja ta jest wspomagana przez zupełnie nowy silnik HONOR Image Engine, z unowocześnioną inteligentną technologią rozpoznawania za pomocą sztucznej inteligencji.

Model ten jest szczególnie przydatny przy fotografowaniu występów na żywo i wydarzeń sportowych, ponieważ po włączeniu tej intuicyjnej funkcji automatycznie wykrywa mimikę, np. uśmiech i ruchy ciała, np. skoki. Niezależnie od tego, czy uchwycimy kogoś skaczącego z radości, czy też biorącego udział w dynamicznym turnieju sportowym, uzyskane w ten sposób ujęcia akcji są krystalicznie czyste, co pozwala użytkownikom doskonalić się w roli twórców, zawsze i wszędzie.

Podkreślając swoje zaangażowanie w dostarczanie niesamowitych możliwości aparatu, firma HONOR zainwestowała w rozwój algorytmów sztucznej inteligencji, które przenoszą fotografowanie smartfonem HONOR Magic5 Pro na zupełnie nowy poziom. Model ten zajął również pierwsze miejsce w rankingu aparatów fotograficznych DXOMARK.

HONOR Magic5 Pro będzie dostępny na rynkach światowych, w tym w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Malezji i Meksyku. Szczegóły dotyczące wysyłki na poszczególne rynki zostaną opublikowane wkrótce.

HONOR

HONOR jest czołowym światowym dostawcą urządzeń inteligentnych. Firma dąży do stania się legendarną globalną marką technologiczną i dzięki swoim potężnym produktom i usługom tworzy nowy inteligentny świat dla każdego. Nieprzerwanie skupiając się na badaniach i rozwoju, HONOR z zaangażowaniem rozwija technologie, które pozwalają ludziom z całego świata przekraczać swoje możliwości i dają im wolność osiągania więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Wysokiej jakości smartfony, tablety, laptopy i urządzenia noszone oferowane przez HONOR na każdą kieszeń stanowią innowacyjne i niezawodne produkty, dzięki którym ludzie mogą stawać się lepszą wersją siebie.

Guinness World Records

Jaki jest najszybszy ptak łowny w Europie? To pytanie zainspirowało powstanie organizacji Guinness World Records w 1954 roku. Począwszy od pojedynczej książki wydanej w pokoju nad salą gimnastyczną, GWR rozwinęła się w globalną markę multimedialną z biurami w Londynie, Nowym Jorku, Pekinie, Tokio i Dubaju.

Obecnie firma oferuje światowej klasy treści, nie tylko poprzez książki, ale również poprzez programy telewizyjne, media społecznościowe i wydarzenia na żywo. Wewnętrzna firma konsultingowa ściśle współpracuje z markami i firmami na całym świecie, aby wykorzystać potencjał bicia rekordów i przygotować nagradzane kampanie i rozwiązania biznesowe. Za pośrednictwem swojego wewnętrznego ramienia produkcyjnego, GWR Studios, opracowuje wyróżniające się treści dla nadawców, partnerów marki i platform cyfrowych. Niezależnie od medium, najważniejszym celem jest uczynienie świata bardziej interesującym, zabawnym i pozytywnym miejscem. Chcąc dołączyć do tej rekordowej społeczności, warto odwiedzić stronę guinnessworldrecords.com.

Więcej informacji można uzyskać, odwiedzając stronę HONOR pod adresem www.hihonor.com lub poprzez email [email protected] .

https://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

[1] Funkcja AI Motion Sensing Capture obsługuje inteligentną szybką migawkę, która błyskawicznie rejestruje wspaniałe momenty, takie jak uśmiechy i skoki ludzi lub ruchy kotów i psów. Rzeczywisty efekt może być różny w zależności od warunków. Wersja standardowa również obsługuje tę funkcję.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2010242/image_5003200_25309649.jpg

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2010243/image_5003200_25309759.jpg

SOURCE HONOR