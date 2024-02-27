HONOR дебютирует на MWC 2024 с новой стратегией на базе ИИ для любого сценария

HONOR объявляет о глобальном начале продаж HONOR Magic6 Pro и ПК с ИИ HONOR MagicBook Pro 16, демонстрируя свои инновации для открытого сотрудничества, которые проложат путь в эпоху ИИ

БАРСЕЛОНА, Испания, 27 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня глобальный технологический бренд HONOR раскрыл глобальным партнерам свою новую стратегию для любого сценария, представив обеспечиваемую ИИ совместную работу с использованием различных ОС и ориентированный на человека ИИ на основе замысла, а также ряд интеллектуальных устройств. В ходе основного доклада HONOR было объявлено не только о глобальном начале продаж HONOR Magic6 Pro, но и новейшего ПК с ИИ HONOR MagicBook Pro 16, в которых для достижения ощущения ориентированности на человека используется ИИ уровня платформы HONOR.

HONOR Debuts a New AI-empowered All-scenario Strategy at MWC 2024

«По мере того как мы вступаем в эпоху ИИ, HONOR стремится создавать ориентированные на человека инновации, обеспечивающие нашим клиентам ощущение открытости и целостности для удовлетворения желаний и преодоления наиболее беспокоящих их проблем, — сказал Джордж Чжао (George Zhao), генеральный директор HONOR Device Co., Ltd. — Мы рады объявить о глобальном начале продаж новых смартфонов и ПК с ИИ HONOR, которые действительно революционно изменят ощущение пользователей благодаря возможностям самого передового в отрасли ИИ, одновременно расширяя границы взаимодействия человека и устройства».

Откройте для себя магию ИИ с HONOR Magic6 Pro

Новейшее пополнение престижной флагманской линейки HONOR Magic — HONOR Magic6 Pro может похвастаться достижениями в области фотографии, усовершенствованным дисплеем, повышенной производительностью и удобством для пользователя благодаря ИИ. Руководствуясь своей приверженностью ориентированным на человека инновациям, HONOR представил новейшую версию операционной системы MagicOS 8.0 на базе Android, в которой представлен полнофункциональный ИИ уровня платформы и первый в отрасли пользовательский интерфейс на основе намерений от HONOR. Благодаря этому HONOR трансформирует восприятие пользователей, представив совершенно новые мультимодальные пути взаимодействия человека с интеллектуальными устройствами.

Обогащенный функциями Magic Capsule и Magic Portal смартфон HONOR Magic6 Pro при взаимодействии обеспечивает пользователю более индивидуальное и интуитивное ощущение. При касании строки уведомлений в верхней части экрана Magic Capsule раскрывается, предлагая дополнительную информацию и связанные с ней опции, предоставляя пользователям мгновенный доступ к основным ресурсам и устраняя необходимость обращаться к нескольким приложениям для максимальной производительности и эффективности. В то же время, Magic Portal использует возможности ИИ для понимания сообщений и поведения пользователей и оптимизирует выполнение сложных задач посредством одноэтапного процесса. Например, ИИ функции Magic Portal быстро распознает адреса в текстовом сообщении и направляет пользователей к Картам Google для удобной и легкой навигации. Для социальных сетей, таких как Tiktok и Facebook, эта функция также упрощает доступ к информации и ее распространение, позволяя пользователям пересылать детали бронирования или результаты онлайн-поиска одним перетаскиванием. Кроме того, Magic Portal упрощает совершение покупок по изображениям, беспрепятственно направляя пользователей на платформы, где они могут найти и приобрести желаемые товары.

Работая с партнерами и разработчиками приложений, Magic Portal поддерживает более 100 наиболее часто используемых приложений по всему миру, предоставляя пользователям беспрепятственный доступ к различным платформам и гарантируя, что пользователи смогут использовать весь потенциал Magic Portal со своими любимыми приложениями.

Знакомство с вдохновляющими достижениями в области ИИ

Разделяя дух открытости и совместной работы в эпоху ИИ, HONOR активно работает с отраслевыми партнерами, стремясь представить обществу больше передовых технологий отрасли. Для предварительного знакомства с потенциальными будущими возможностями HONOR встроил в HONOR Magic6 Pro средства ИИ с открытым исходным кодом LlaMA 2, которые могут выполнять такие функции, как подготовка вопросов и ответов, создание текста и понимание прочитанного в автономной среде. Такое сотрудничество в рамках отрасли может привести к более творческому будущему для пользователей.

Демонстрируя возможности, которые в будущем может раскрыть отслеживание смартфоном движения зрачков глаз, HONOR показал, как можно управлять автомобилем без помощи рук посредством системы отслеживания движения зрачков глаз на основе ИИ смартфона HONOR Magic6 Pro. Экспериментальная концепция демонстрирует, как взаимодействие между усовершенствованными благодаря ИИ смартфонами и автомобилями может выходить за рамки экранного или голосового управления, открывая область взаимодействия человека и устройством с огромным потенциалом.

Оцените профессиональную спортивную фотографию с использованием системы камер Falcon от HONOR с ИИ

Для потребителей, с нетерпением ожидающих захватывающего спортивного сезона, приоритетом HONOR стала заслуживающая золотую медаль спортивная фотография с ускоренным захватом и более четкими моментальными снимками. Представляя новую и улучшенную систему камер HONOR Falcon, усиленную моделью ИИ, обученной с использованием базы данных, которая в 28 раз больше по сравнению с предыдущим поколением, смартфон HONOR Magic6 Pro использует технологию HONOR AI Motion Sensing Capture, усовершенствованный алгоритм захвата изображений с использованием ИИ, который легко прогнозирует и захватывает решающие моменты со сверхвысоким разрешением. Передовой алгоритм HONOR AI Motion Sensing Capture смартфона HONOR Magic6 Pro превосходит предыдущее поколение, охватывая более широкий спектр видов спорта и состязаний, таких как прыжки, танцы и боевые искусства, что делает его идеальным решением для съемки самых острых моментов спортивных мероприятий и гонок.

Кроме того, в новейшую систему камер HONOR включен замечательный 180-мегапиксельный телеобъектив (f/2,6, OIS) с 2,5-кратным оптическим зумом и цифровым зумом до 100-крат. Смартфон HONOR MAGIC6 Pro также оснащен 50-мегапиксельной ультраширокой камерой (f/2,0, EIS) и мощной 50-мегапиксельной основной камерой с переменной апертурой диафрагмы (f/1,4 и f/2,0, OIS) для съемки быстро происходящих событий с исключительной четкостью без потери деталей.

Непревзойденный дисплей с защитным покрытием HONOR NanoCrystal Shield

На самом стойком при падениях на сегодня в отрасли стекле экрана повышение способности смартфона HONOR Magic6 Pro выдерживать падения не заканчиваются. Дисплей, способность которого выдерживать различные сценарии падения подтверждается пятизвездочным сертификатом Overall Glass Drop Resistance Ability организации SGS, выполнен с использованием передовых материалов, плотность кристаллов которых на 50 % выше, что делает его амортизационные характеристики до 10 раз выше по сравнению с обычным стеклом1.

Помимо долговечности, смартфон HONOR Magic6 Pro отличается ведущим в отрасли энергоэкономичным 6,8-дюймовым универсальным дисплеем LTPO Eye Comfort Display2, обеспечивающим исключительный комфорт просмотра с особым вниманием к здоровью пользователей за счет ряда ориентированных на человека инноваций, включая самое высокочастотное в отрасли диммирование ШИМ 4320 Гц, динамическое диммирование, настраиваемый циркадный ночной режим дисплея и функцию Nature Tone.

Высокая производительность, обусловленная межотраслевыми инновациями

Смартфон HONOR Magic6 Pro построен на мобильной платформе Snapdragon 8 третьего поколения, что обеспечивает новым устройствам на 30 % более высокую производительность процессора и на 25 % более высокую производительность графического процессора. Благодаря системе ИИ Qualcomm® AI Engine поддержка смартфонов HONOR Magic6 Pro осуществляется с исключительной восприимчивостью и стабильностью, при этом улучшение по сравнению с предыдущими моделями составляет заметные 98 %. Кроме того, мобильная платформа Snapdragon 8 третьего поколения обеспечивает исключительные впечатления от игр при замечательной эффективности использования заряда аккумулятора и наличии усовершенствований, которые меняют представления о высокой производительности3.

Признавая растущую важность времени работы от аккумулятора для пользователей, которые полагаются на длительное пользование своими устройствами, HONOR выделяется как бренд, первым применяющий к смартфонам инновации в области аккумуляторов, появляющиеся в других секторах. Вдохновившись революционной отраслью электромобилей (EV), бренд HONOR применил совершенно новый кремний-углеродный аккумулятор HONOR второго поколения с чипсетом HONOR E1, управляющим аккумулятором для повышения энергоэффективности, в смартфонах HONOR Magic6 Pro. Аккумулятор емкостью 5600 мАч4 демонстрирует исключительную производительность при низких температурах — пользователи могут воспроизводить видео с YouTube в течение 81 минуты5 при температуре -20 °C и уровне заряда батареи всего 10 %. Кроме того, благодаря проводному зарядному устройству HONOR Wired SuperCharge мощностью 80 Вт и беспроводному зарядному устройству HONOR Wireless SuperCharge6 мощностью 66 Вт пользователи могут зарядить HONOR Magic6 Pro до 100 % всего за 40 минут7, что позволяет самым занятым пользователям быстро заряжать свои устройства на ходу.

В подтверждение превосходства передовой технологии аккумулятора смартфон HONOR Magic6 Pro занял почетное 1-е место в глобальном рейтинге аккумуляторов DXOMARK с лучшим результатом 157. Кроме того, получив в 2024 году первые пять ярлыков DXOMARK, смартфон HONOR Magic6 Pro отличается выдающимися камерами, звуком, дисплеем, аккумулятором и возможностями съемки селфи.

Применение ИИ с целью создания взаимосвязанной среды для всех сценариев

Чтобы обеспечить ощущение интеллектуального ПК для любого сценария, HONOR выпустил новейший ноутбук с искусственным интеллектом, HONOR MagicBook Pro 16, позволяющий выполнять совместно работу с использованием разных операционных систем. Благодаря повышенной производительности, обеспечиваемой ИИ уровня платформы HONOR и передовыми центральным и графическим процессорами, MagicBook Pro 16 упрощает обмен уведомлениями и синхронизацию материалов со смартфонами, компьютерами и планшетами HONOR с помощью MagicRing, гарантируя максимальное удобство и легкий доступ.

Перенося опыт использования независимо от сценария на более компактное устройство, HONOR также выпустил свой новейший планшет HONOR Pad 9. Обладая впечатляющим 12,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K HONOR FullView Display8, с частотой обновления 120 Гц9, устройство оснащено аудиосистемой из восьми динамиков, которая включает в себя технологию настройки звука HONOR Histen. HONOR Pad 9 — это многофункциональный планшет с исключительным пользовательским интерфейсом и отличительным дизайном.

Реклама PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR

На MWC этого года HONOR не только впервые официально представил на глобальном мероприятии складной смартфон PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR, HONOR также представил рекламу смартфона PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR, который тоже воплощает ДНК Porsche Design. Что касается подробных сведений об изделии и его доступности на рынках, HONOR вскоре предоставит дополнительную информацию.

Цвета и цены

Предназначенный для пользователей, которые предпочитают элегантный, современный стиль и неустаревающую привлекательность, HONOR Magic6 Pro будет выпускаться черного цвета и зеленого Epi Green10 по цене от 1299 евро. В дань уважения культовым автомобилям Porsche, смартфон PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR будет предложен в цвете Agate Grey11 по цене от 2699 евро.

Предлагаемый в белом и полуночном черном12 цвете, ноутбук HONOR MagicBook Pro 16 поступит в продажу во втором квартале. Планшет HONOR Pad 9 двух потрясающих цветов, Space Grey и Cyan Lake13, будет стоить 349 евро.

Для получения дополнительной информации посетите интернет-магазин HONOR по адресу www.hihonor.com.

О компании HONOR

HONOR является ведущим мировым поставщиком интеллектуальных устройств. Компания стремится стать мировым культовым технологическим брендом и строить новый интеллектуальный мир для каждого посредством своих мощных изделий и услуг. Неизменно уделяя большое внимание исследованиям и разработкам, компания стремится создавать технологии, которые позволяют людям во всем мире выходить за пределы возможностей, обеспечивая свободу больше действовать и достигать. Портфолио инновационной, премиальной и надежной продукции HONOR, включающее линейку высококачественных смартфонов, планшетов, ноутбуков и носимой техники на любой кошелек, дает людям возможность стать лучшей версией себя.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт HONOR по адресу www.hihonor.com или напишите по адресу [email protected]

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1 По данным лабораторий HONOR.

2 С учетом дизайна дисплея со скругленными углами длина диагонали наружного экрана равна 6,80 дюйма при измерении стандартного прямоугольника (фактическая видимая область немного меньше).

3 Qualcomm и Snapdragon являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Qualcomm Incorporated. Изделия с фирменной маркировкой Snapdragon и Qualcomm являются изделиями компании Qualcomm Technologies, Inc. и (или) ее дочерних компаний.

4 Типовое значение. Номинальная емкость несъемного аккумулятора составляет 5600 мАч.

5 По данным лабораторий HONOR.

6 Фактическая мощность зарядки может интеллектуально изменяться в зависимости от сценария. Пожалуйста, рассматривайте фактические ситуации.

7 По данным лабораторий HONOR.

8 С учетом дизайна дисплея со скругленными углами длина диагонали экрана равна 12,1 дюйма при измерении стандартного прямоугольника (фактическая видимая область немного меньше). Дисплеями HONOR FullView обычно называются экраны ноутбуков HONOR с узкой рамкой и высоким соотношением площади экрана и корпуса. Пожалуйста, уточняйте для конкретного изделия.

9 Частота обновления экрана может варьироваться в зависимости от приложения. Экран поддерживает частоту обновления до 120 Гц. Частота обновления может варьироваться в зависимости от интерфейса приложения и игрового экрана.

10 Доступность цвета зависит от региона.

11 Доступность цвета зависит от региона.

12 Доступность цвета зависит от региона.

13 Доступность цвета зависит от региона.

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