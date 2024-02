MWC 2024: HONOR stellt neue KI-gestützte Strategie für alle Anwendungsszenarien vor

HONOR gibt die weltweite Markteinführung des HONOR Magic6 Pro und des KI-PCs HONOR MagicBook Pro 16 bekannt und demonstriert seine offene, kollaborative Innovation für das KI-Zeitalter

BARCELONA, Spanien, 28. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Die globale Technologiemarke HONOR hat heute ihre neue All-Szenario-Strategie vorgestellt, indem sie eine KI-gestützte, OS-übergreifende Zusammenarbeit und eine auf menschlichen Intentionen basierende KI sowie eine Reihe von intelligenten Geräten mit globalen Partnern einführt. Während der Keynote kündigte HONOR nicht nur die weltweite Markteinführung des HONOR Magic6 Pro an, sondern auch die seines neuesten AIPCs, des HONOR MagicBook Pro 16 – alle ausgestattet mit HONORs plattformbasierter KI –, um menschenzentrierte Erlebnisse zu ermöglichen.

„Während wir in das Zeitalter der KI vorstoßen, hat sich HONOR dem Ziel verschrieben, menschenorientierte Innovationen zu liefern, die ein offenes und nahtloses Erlebnis liefern und den Wünschen und Problemen unserer Kunden gerecht werden", erklärt George Zhao, CEO bei HONOR Device Co., Ltd. „Wir freuen uns, die weltweite Markteinführung der neuen Smartphones und KI-PCs von HONOR ankündigen zu können, die das Nutzererlebnis mit branchenführenden KI-Funktionen revolutionieren und gleichzeitig die Grenzen der Mensch-Geräte-Interaktion sprengen."

Die Magie der künstlichen Intelligenz mit dem HONOR Magic6 Pro Das jüngste Mitglied der renommierten HONOR Magic-Modellreihe, das HONOR Magic6 Pro, besticht durch Verbesserungen in den Bereichen Fotografie, Display, Leistung und KI-gestütztes Benutzererlebnis. HONOR hat MagicOS 8.0 vorgestellt. Die neueste Version seines Android-basierten Betriebssystems, das die HONOR Plattform-KI und die branchenweit erste intentbasierte Benutzeroberfläche einführt, stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Damit transformiert HONOR das Benutzererlebnis und führt völlig neue, multimodale Möglichkeiten für die Interaktion von Menschen mit ihren intelligenten Geräten ein.

Bereichert um Magic Capsule und Magic Portal bietet das HONOR Magic6 Pro dem Benutzer ein personalisiertes, intuitives Erlebnis. Durch einfaches Antippen des Benachrichtigungsbanners am oberen Rand des Bildschirms wird die Magic Capsule geöffnet und bietet zusätzliche Informationen und relevante Optionen, sodass der Benutzer einen sofortigen Zugriff auf wichtige Ressourcen erhält und eine maximale Produktivität und Effizienz erzielt, ohne durch mehrere Apps navigieren zu müssen. Zugleich nutzt Magic Portal die Leistung der KI, um die Nachrichten und das Verhalten der Benutzer zu verstehen und komplexe Aufgaben in einem einzigen Schritt zu rationalisieren. So erkennt die KI von Magic Portal umgehend eine Adresse in einer Textnachricht und leitet die Nutzer zu Google Maps weiter, um eine mühelose Navigation auf Knopfdruck zu ermöglichen. Sie vereinfacht den Zugang und die gemeinsame Nutzung sozialer Medien wie Tiktok oder Facebook, indem sie den Nutzern erlaubt, Buchungsdetails oder Onlinesuchergebnisse mit einem einzigen Wisch weiterzuleiten. Ferner erleichtert das Magic Portal bildbasierte Einkaufserlebnisse, indem es Nutzer nahtlos zu Plattformen führt, auf denen sie die gewünschten Artikel finden und kaufen können.

Durch die Zusammenarbeit mit Partnern und App-Entwicklern unterstützt Magic Portal über 100 der weltweit am häufigsten genutzten Apps und bietet den Nutzern ein nahtloses Erlebnis über verschiedene Plattformen hinweg, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass die Nutzer das volle Potenzial von Magic Portal mit ihren Lieblings-Apps nutzen können.

Ein kurzer Einblick in inspirierende KI-Praxis Im Zeitalter der KI arbeitet HONOR aktiv mit Branchenpartnern zusammen und ist bestrebt, der Öffentlichkeit eine größere Zahl der führenden Technologien zugänglich zu machen. Um einen Vorgeschmack auf mögliche zukünftige Möglichkeiten zu geben, bringt HONOR mit dem Open-Source-Programm LlaMA 2 künstliche Intelligenz in das HONOR Magic6 Pro, die Funktionen wie Fragen und Antworten, Texterstellung und Leseverstehen in einer Offline-Umgebung ausführen kann. Eine solche Zusammenarbeit innerhalb der Branche kann in eine verheißungsvolle Zukunft für Anwenderinnen und Anwender münden.

Bei einer Demonstration der Möglichkeiten, die das Eye-Tracking von Smartphones in Zukunft eröffnen könnte, zeigte HONOR, dass bereits heute die freihändige Steuerung eines Autos mithilfe des KI-gestützten Eye-Tracking-Systems des HONOR Magic6 Pro möglich ist. Das experimentelle Konzept verdeutlicht, wie das Zusammenspiel zwischen KI-gestützten Smartphones und Fahrzeugen über die Bildschirm- oder Sprachsteuerung hinausreichen kann, und eröffnet so ein neues Universum von Mensch-Gerät-Interaktionen, das immense Potenziale bietet.

Sportfotografie der Spitzenklasse mit dem KI-gestützten Falcon-Kamerasystem von HONOR Während sich die Verbraucher auf ein spannendes Sportjahr freuen, hat HONOR sich zum Ziel gesetzt, Sportfotos zu liefern, die einer Goldmedaille würdig sind – mit verbesserten Aufnahmegeschwindigkeiten und Schnappschüssen. Mit dem neuen und verbesserten HONOR Falcon Kamerasystem auf der Grundlage eines KI-Modells, das mit einer 28-mal größeren Datenbank als die vorherige Generation trainiert wurde, verfügt die HONOR Magic6 Pro über HONOR AI Motion Sensing Capture. Dieser wegweisende KI-Aufnahmealgorithmus kann mühelos entscheidende Momente vorhersagen und in ultrahoher Auflösung einfangen. Die erweiterte Funktion HONOR AI Motion Sensing Capture der HONOR Magic6 Pro übertrifft die vorherige Generation, indem sie eine breitere Palette von Sportarten und Aktivitäten wie Springen, Tanzen und Kampfsportarten abdeckt und dadurch spannende Momente bei Sportveranstaltungen und Rennen einfängt.

Darüber hinaus bietet das neueste Kamerasystem von HONOR ein bemerkenswertes 180-MP-Teleobjektiv (f/2.6, OIS) mit 2,5-fachem optischen Zoom und bis zu 100-fachem Digitalzoom. Das HONOR Magic6 Pro verfügt außerdem über eine 50-MP-Ultraweitwinkelkamera (f/2.0, EIS) und eine leistungsstarke 50-MP-Hauptkamera mit variabler Blende (f/1.4 und f/2.0, OIS), um rasante Momente in außergewöhnlicher Klarheit festzuhalten, ohne Kompromisse bei den Details einzugehen.

Unübertroffenes Display mit HONOR NanoCrystal Shield

Das HONOR Magic6 Pro ist mit dem bisher sturzsichersten Displayglas der Branche ausgestattet und bietet eine verbesserte Sturzfestigkeit des Displays. Das Display wurde durch die SGS-Zertifizierung „Five Star Overall Glass Drop Resistance Ability" für mehrere Szenarien bestätigt und verwendet fortschrittliche Materialien mit einer um 50 % erhöhten Kristalldichte, die seine Stoßdämpfungsfähigkeiten im Vergleich zu herkömmlichem Glas um das Zehnfache erhöht1.

Zusätzlich zu seiner Langlebigkeit verfügt das HONOR Magic6 Pro über ein branchenführendes 6,8-Zoll-All-Range-Low-Power-LTPO-Augenkomfort-Display2, das ein außergewöhnliches Seherlebnis bietet und zugleich das Wohlbefinden der Benutzer mit einer Reihe von menschenbezogenen Innovationen in den Vordergrund stellt, einschließlich der branchenweit höchsten 4320-Hz-PWM-Dimmung, dynamischer Dimmung, dem anpassbaren zirkadianen Nacht-Display und der Naturton-Funktion.

Starke Leistung durch branchenübergreifende Innovation

Das HONOR Magic6 Pro wird von der Snapdragon 8 Gen 3 Mobile-Plattform angetrieben, die eine 30-prozentige Verbesserung der CPU-Leistung und eine 25-prozentige Steigerung der GPU-Leistung in die neuen Geräte bringt. Dank der Qualcomm® Ai Engine werden die KI-Funktionen des HONOR Magic6 Pro außergewöhnlich flüssig und stabil unterstützt und erreichen eine beachtliche Verbesserung von 98 % im Vergleich zu früheren Modellen. Darüber hinaus bietet die Snapdragon 8 Gen 3 Mobile-Plattform außergewöhnliche Spielerlebnisse bei hervorragender Akkuleistung und ist vollgepackt mit Weiterentwicklungen, die Leistungsstärke neu definieren3.

HONOR hat die wachsende Bedeutung der Akkulaufzeit für Nutzer erkannt, die ihre Geräte über einen längeren Zeitraum nutzen. Daher ist HONOR die erste Marke, die innovative Akkutechnologien aus anderen Bereichen auf Smartphones einführen. Inspiriert von der bahnbrechenden Elektrofahrzeugindustrie bringt HONOR die brandneue HONOR Silizium-Kohlenstoff-Batterie der zweiten Generation mit HONOR E1, einem Batteriemanagement-Chipsatz zur Verbesserung der Energieeffizienz, in das HONOR Magic6 Pro. Der 5600-mAh-Akku4 zeigt eine außergewöhnliche Leistung bei niedrigen Temperaturen. Der Nutzer kann bei -20 °C und nur 10 % Akkuladung ein YouTube-Video 81 Minuten5 lang abspielen. Darüber hinaus können Nutzer mit dem HONOR Wired SuperCharge mit 80 W und dem HONOR Wireless SuperCharge mit 66 W6 das HONOR Magic6 Pro in nur 40 Minuten auf 100 % aufladen7, sodass auch vielbeschäftigte Anwenderinnen und Anwender ihre Geräte unterwegs schnell aufladen können.

Die hervorragende Akkutechnologie des HONOR Magic6 Pro wird durch einen ausgezeichneten 1. Platz im globalen DXOMARK-Akku-Ranking mit einem Spitzen-Score von 157 untermauert. Die ersten fünf DXOMARK-Labels, die im Jahr 2024 vergeben wurden, bestätigen die herausragenden Kamera-, Audio-, Display-, Akku- und Selfie-Fähigkeiten des HONOR Magic6 Pro.

Szenarienübergreifendes, vernetztes Erlebnis mithilfe von KI Um ein intelligentes, szenarienübergreifendes PC-Erlebnis zu ermöglichen, hat HONOR mit dem HONOR MagicBook Pro 16 sein neuestes KI-gestütztes Notebook auf den Markt gebracht, das eine OS-übergreifende Zusammenarbeit ermöglicht. Das HONOR MagicBook Pro 16 profitiert von den Leistungsverbesserungen der HONOR KI-Plattform mit modernster CPU und GPU. Mit MagicRing können mühelos Benachrichtigungen freigegeben und Materialien zwischen HONOR Smartphones, PCs und Tablets synchronisiert werden, und eine maximale Benutzerfreundlichkeit und unkomplizierte Zugänglichkeit zu gewährleisten.

Um das All-Szenario-Erlebnis in einem noch kompakteren Gerät einzuführen, hat HONOR hat sein neuestes Tablet HONOR Pad 9 auf den Markt gebracht. Das Tablet verfügt über ein beeindruckendes HONOR 2,5K-FullView-Display8 mit 12,1 Zoll und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz9 sowie einem Audiosystem mit acht Lautsprechern und der Sound-Tuning-Technologie HONOR Histen. Das HONOR Pad 9 ist ein Tablet mit großem Funktionsumfang, das ein außergewöhnliches Benutzererlebnis und ein unverwechselbares Design bietet.

Vorschau auf das PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR Beim diesjährigen MWC hat HONOR nicht nur das faltbare Smartphone PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR erstmals offiziell der Weltöffentlichkeit vorgestellt, sondern auch einen Teaser für das PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR präsentiert: ein Smartphone, das ebenfalls die DNA von Porsche Design verkörpert. Zu den Produktdetails und der Marktverfügbarkeit wird HONOR in Kürze weitere Informationen bekannt geben.

Farbvarianten und Preise

Das HONOR Magic6 Pro wurde für Benutzer entwickelt, die einen schlanken, modernen Stil und eine zeitlose Anziehungskraft bevorzugen. Es wird in den Farben Schwarz und Epi Green10 erhältlich sein und ab 1299 Euro kosten. Das PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR in Achatgrau11 ist eine Hommage an ikonische Porsche-Fahrzeuge und zu einem Preis ab 2699 Euro erhältlich.

Erhältlich in Weiß und Midnight Black12 wird das HONOR MagicBook Pro 16 ab dem zweiten Quartal in den Handel kommen. Das HONOR Pad 9 wird in den zwei atemberaubenden Farbvarianten Space Grey und Cyan Lake13 angeboten und kostet 349 Euro.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den HONOR Onlineshop unter www.hihonor.com.

Informationen zu HONOR HONOR ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine globale Technologiemarke mit Kultcharakter zu werden und durch seine leistungsstarken Produkte und Dienstleistungen eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen. Mit einem unermüdlichen Fokus auf Forschung und Entwicklung engagiert sich das Unternehmen für die Entwicklung von Technologien, die Menschen auf der ganzen Welt in die Lage versetzen, über sich hinauszuwachsen, und ihnen die Freiheit geben, mehr zu erreichen. HONOR bietet eine Reihe hochwertiger Smartphones, Tablets, Laptops und Wearables für alle Ansprüche an. Das Portfolio an innovativen, erstklassigen und zuverlässigen Produkten ermöglicht Menschen, eine bessere Version ihrer selbst zu werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie HONOR online unter www.hihonor.com oder senden Sie eine E-Mail an [email protected].

1 Daten von HONOR Labs.

2 Mit einem Design mit abgerundeten Ecken auf dem Display beträgt die Diagonale des äußeren Bildschirms 6,80 Zoll, wenn sie gemäß dem Standardrechteck gemessen wird (der tatsächlich sichtbare Bereich ist etwas kleiner).

3 Qualcomm und Snapdragon sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Qualcomm Incorporated. Produkte der Marken Snapdragon und Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften.

4 Typischer Wert. Die Nennkapazität des nicht herausnehmbaren Akkus beträgt 5600 mAh.

5 Daten von HONOR Labs.

6 Die tatsächliche Ladeleistung kann in verschiedenen Szenarien intelligent variieren. Bitte beachten Sie die Angaben zu den jeweiligen Bedingungen.

7 Daten von HONOR Labs.

8 Durch die abgerundeten Ecken des Bildschirms beträgt die Diagonale des Bildschirms 12,1 Zoll, gemessen am Standard-Rechteck (der tatsächlich sichtbare Bereich ist etwas kleiner). „HONOR FullView Display" bezieht sich im Allgemeinen auf HONOR Laptop-Bildschirme mit einem schmalen Rahmen und einem hohen Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis. Bitte beachten Sie die Angaben zum tatsächlichen Produkt.

9 Die Bildwiederholfrequenz kann je nach Anwendung variieren. Der Bildschirm unterstützt eine maximale Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Die Bildwiederholfrequenz kann je nach Anwendungsoberfläche und Spielbildschirm variieren.

10 Die Verfügbarkeit der Farben variiert je nach Region.

11 Die Verfügbarkeit der Farben variiert je nach Region.

12 Die Verfügbarkeit der Farben variiert je nach Region.

13 Die Verfügbarkeit der Farben variiert je nach Region.

