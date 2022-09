HONOR 70 otrzymuje tytuł „Best of IFA" i liczne nagrody medialne

BERLIN, 6 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Podczas trwających targów elektroniki użytkowej IFA Consumer Electronics Show, globalna marka technologiczna HONOR po raz pierwszy wystąpiła na scenie IFA Keynote, prezentując swoją wizję pod hasłem „Embracing the Connected Future" (Otwieranie się na połączoną przyszłość) i wprowadzając najnowsze produkty z serii HONOR N na rynki globalne.

Po raz pierwszy wyposażony w sensor obrazu IMX800 firmy Sony, smukły i stylowy smartfon HONOR 70 oferuje wyjątkowe parametry zdjęć w swojej kategorii. Ponadto nowy tryb Solo Cut, który przynosi świeże spojrzenie na kręcenie wideoblogów daje twórcom klipów wideo dokładnie to, na co czekali.

HONOR zdobył w sumie 35 nagród przyznawanych przez media z całego świata, z czego sam tylko HONOR 70 otrzymał ich w różnych kategoriach aż 21. Duża liczba czołowych światowych mediów uznała HONOR 70 za najlepszy produkt targów IFA przyznając mu wyróżnienie „Best of IFA". Jeden z najważniejszych globalnych portali technologicznych, TechRadar, uznał HONOR 70 za „Jeden z najlepszych telefonów z systemem Android roku". Z kolei Forbes, czołowy międzynarodowy magazyn biznesowy, określił HONOR 70 „mocną pozycją wśród uniwersalnych smartfonów".

Pozostałe produkty HONOR z serii N również otrzymały wyróżnienia od globalnych mediów o tematyce technologicznej i ogólnej. W ocenie HONOR MagicBook 14 przygotowanej przez Trusted Review urządzenie określono jako „fantastyczny laptop do pracy i wspaniała alternatywa dla MacBooka Air dla tych, którzy wolą Windowsa". Co godne uwagi, HONOR Pad 8, który oferuje niezrównaną wydajność do rozrywki audiowizualnej, również otrzymał nagrodę Best of IFA od znanego na całym świecie magazynu o tematyce muzyczno-rozrywkowej Billboard.

HONOR 70 jest dostępny na wybranych europejskich rynkach w cenie wyjściowej 549 euro. HONOR MagicBook 14 i HONOR Pad 8 także pojawią się na wybranych europejskich rynkach, a ich przedsprzedaż startuje już teraz.

HONOR

HONOR jest czołowym światowym dostawcą urządzeń inteligentnych. Firma dąży do stania się legendarną globalną marką technologiczną i dzięki swoim potężnym produktom i usługom tworzy nowy inteligentny świat dla każdego. Nieprzerwanie skupiając się na badaniach i rozwoju, HONOR z zaangażowaniem rozwija technologie, które pozwalają ludziom z całego świata przekraczać swoje możliwości i dają im wolność osiągania i robienia więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Wysokiej jakości smartfony, tablety, laptopy i urządzenia ubieralne na każdą kieszeń oferowane przez HONOR stanowią innowacyjne i niezawodne produkty dzięki, którym ludzie mogą stawać się lepszą wersją siebie.

Uzyskaj więcej informacji odwiedzając stronę internetową www.hihonor.com lub pisząc na adres e-mail [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1892216/image_5003200_33031056.jpg

