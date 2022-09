HONOR 70 reconnu « Meilleur produit de l'IFA » par de nombreux médias

BERLIN, 7 septembre 2022 /PRNewswire/ -- À l'occasion de l'IFA, salon de l'électronique grand public, la marque internationale de technologie HONOR est apparue pour la première fois sur la scène de la cérémonie d'ouverture du salon pour présenter sa vision « Embrasser l'avenir connecté » et ses derniers produits de la série N aux marchés mondiaux.

Équipé pour la première fois du nouveau capteur d'image IMX800 de Sony, le HONOR 70, mince et élégant, offre des performances exceptionnelles dans cette catégorie. Le nouveau mode Solo Cut, qui permet de filmer des vlogs différemment, répond exactement à ce que les créateurs vidéo recherchent.

HONOR a remporté un total de 35 prix décernés par des médias internationaux cette année, et HONOR 70 en a remporté 21 à lui seul dans diverses catégories. De nombreux grands médias technologiques ont qualifié HONOR 70 de « Meilleur produit de l'IFA ». Le grand média international TechRadar a déclaré que HONOR 70 était « l'un des meilleurs téléphones Android de l'année ». Le grand magazine économique Forbes a également déclaré que HONOR 70 était « un puissant produit polyvalent ».

Les autres nouveaux produits HONOR de la série N ont également été salués par les médias technologiques et verticaux mondiaux. Dans son évaluation du MagicBook 14, Trusted Review , a affirmé qu'il s'agissait d'un « ordinateur portable fantastique du point de vue de la productivité et d'une excellente alternative au MacBook Air pour ceux qui veulent rester sur Windows ». Le HONOR Pad 8, avec ses excellentes performances en divertissement audio et vidéo, s'est également vu décerner le prix du « Meilleur produit de l'IFA » par le magazine de musique et de divertissement de renommée mondiale Billboard.

Le HONOR 70 sera disponible sur certains marchés européens à partir d'aujourd'hui au prix de départ de 549 EUR. Le HONOR MagicBook 14 et le HONOR Pad 8 devraient également arriver sur certains marchés européens, et sont déjà disponibles en précommande.

