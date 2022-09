HONOR 70 získal ocenenie „Best of IFA" s mnohými oceneniami od médií"

BERLÍN, 7. septembra 2022 /PRNewswire/ -- Na prebiehajúcom veľtrhu spotrebnej elektroniky IFA sa globálna technologická značka HONOR prvýkrát predstavila na pódiu IFA Keynote, kde prezentovala svoju víziu „Prijatia prepojenej budúcnosti" a uviedla na globálne trhy najnovšie produkty radu HONOR N.

Tenký a štýlový fotoaparát HONOR 70, ktorý je prvýkrát vybavený novým obrazovým snímačom IMX800 od spoločnosti Sony, dosahuje v tejto kategórii výnimočný výkon. Nový režim Solo Cut, ktorý prináša nový svieži spôsob natáčania vlogov, spĺňa presne to, po čom tvorcovia videí túžia.

Spoločnosť HONOR získala v tomto roku celkovo 35 ocenení od svetových médií, z toho HONOR 70 získal 21 ocenení v rôznych kategóriách. Množstvo popredných svetových technologických médií označilo HONOR 70 za najlepší výrobok na veľtrhu IFA – „Best of IFA". Svetové špičkové technologické médium TechRadar tvrdí, že HONOR 70 je „Jedným z najlepších telefónov so systémom Android v tomto roku". Forbes, jedno z popredných medzinárodných médií o podnikaní, taktiež uviedol, že HONOR 70 je „výkonným všestranným zariadením".

Aj ďalšie nové produkty HONOR zo série N boli ocenené globálnymi technologickými a vertikálnymi médiami. V hodnotení HONOR MagicBook 14 od Trusted Review sa uvádza, že je to „notebook s fantastickou výkonnosťou a vynikajúca alternatíva k MacBook Air pre tých, ktorí chcú zostať pri systéme Windows". A dôležité je, že aj HONOR Pad 8 s vynikajúcim výkonom v oblasti audio a video zábavy, si odniesol ocenenie Best of IFA od svetoznámeho hudobného a zábavného časopisu Billboard.

Model HONOR 70 je už k dispozícii na vybraných európskych trhoch za uvádzaciu cenu 549 EUR. HONOR MagicBook 14 a HONOR Pad 8 sa tiež objavia na vybraných európskych trhoch a ich predobjednávky sú už otvorené.

