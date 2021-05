HONOR annonce la disponibilité de la série HONOR MagicBook, puissante et compacte, équipée du dernier processeur Intel® Core™ de 11e génération

« La toute nouvelle série HONOR MagicBook reflète notre ambition de devenir une marque technologique mondiale emblématique en offrant des produits innovants, de haute qualité et d'une fiabilité éprouvée », a déclaré George Zhao, président de HONOR. Dotée de l'un des meilleurs processeurs au monde pour ordinateurs portables fins et légers, le dernier processeur Intel ® Core™, la nouvelle série HONOR MagicBook offre des performances améliorées et s'impose comme l'appareil idéal pour aider les utilisateurs à amplifier les fruits de leur travail, de leurs études et de leurs loisirs. »

Préservez votre bien-être numérique grâce à l'écran Eye Comfort HONOR FullView pour une meilleure protection des yeux

Doté d'un écran superbe Eye Comfort HONOR FullView de 14 pouces, d'une gamme de couleurs 100 % sRGB et d'un rapport écran/corps de 84 %, le nouveau HONOR MagicBook 14 offre une expérience visuelle immersive, avec des couleurs vives et une imagerie plus vraie que nature pour aider les utilisateurs à saisir chaque détail sur leur écran, que ce soit pour étudier, travailler ou jouer.

Parfait pour ceux qui passent de longues heures devant un écran, la nouvelle série HONOR MagicBook est équipée de la certification Faible lumière bleue de TÜV Rheinland, de la certification Sans scintillements de TÜV Rheinland et de la toute nouvelle technologie DC Dimming. Conçu pour minimiser la lumière bleue nocive, ces caractéristiques combinées soulagent la fatigue et la tension oculaires, préservant ainsi le bien-être numérique des utilisateurs et assurant une protection oculaire renforcée et une expérience visuelle confortable tout au long de la journée.

Portabilité supérieure grâce à un design élégant et léger

Doté d'un design élégant et léger, le HONOR MagicBook 14 ne pèse que 1,38 kg[3] et ne fait que 15,9 mm[4] d'épaisseur. Il se glisse facilement dans la plupart des sacs et permet aux utilisateurs de profiter d'une portabilité ultime et de performances inégalées lors de leurs déplacements. L'écran entièrement laminé de 1920 x 1080 pixels réduit la réflexion de la lumière sur le panneau LCD, créant ainsi un affichage immersif et fidèle à la réalité, même sous la lumière directe du soleil. Disponible en gris spatial, son corps en aluminium léger doté d'un chanfrein bleu azur assure une finition élégante pour en faire un appareil compact, mince et élégant, parfait pour toute occasion.

La série HONOR MagicBook optimisée grâce à de nouveaux processeurs puissants

Dotée du tout dernier processeur Intel® Core™ i7-1165G7 de 11e génération[5], la nouvelle série HONOR MagicBook hisse les performances à un tout autre niveau. Par rapport à la génération précédente, les performances globales sont en hausse de 21 %, avec une fréquence maximale de 4,7 GHz.

Conçue pour prendre en charge les tâches difficiles et complexes, la toute nouvelle carte graphique Intel® Iris® Xe offre des expériences de jeu plus riches et une vitesse plus élevée pour les concepteurs et les créateurs lors du traitement des fichiers multimédias, notamment les photos, les vidéos et différents logiciels de montage, en plus de 16 Go de RAM DDR4 à double canal[6] et de 512 Go de grande capacité de stockage.

La série HONOR MagicBook est équipée d'un ventilateur de refroidissement de grande taille et de doubles caloducs, ce qui permet une dissipation efficace de la chaleur pour maintenir une température gérable, même pendant les séances de jeux intenses, tandis que le mode Performance (Fn+P) est disponible pour des tâches difficiles, comme l'utilisation de logiciels de conception avancés, pour augmenter la productivité au maximum. Avec Microsoft Windows 10 préinstallé (y compris un essai gratuit d'un mois de Microsoft 365), la série HONOR MagicBook offre aux utilisateurs la possibilité d'utiliser la plupart des programmes de productivité et des jeux les plus populaires sur le marché.

Alimentée par une énorme batterie haute densité de 56 Wh, la nouvelle série HONOR MagicBook offre une autonomie supérieure tout au long de la journée[7] renforcée par une recharge rapide de 65 W pour amplifier les fruits de leurs études, de leur travail et de leurs loisirs. Avec une autonomie de 10,5 heures[8] pour la lecture de vidéos 1080P en local avec une seule charge complète, les utilisateurs peuvent compter sur ses performances durables et de premier ordre pour obtenir une meilleure productivité tout au long de la journée. Pour ceux qui voyagent, le nouveau chargeur rapide de 65 W pesant à peine 200 g peut alimenter l'appareil jusqu'à 44 % en seulement 30 minutes[9], tandis que la charge inversée est disponible lorsque la série HONOR MagicBook est éteinte, ce qui permet aux utilisateurs de recharger leurs smartphones et autres appareils pendant leurs déplacements.

Fonction multitâche sur plusieurs appareils et collaboration multi-écrans

Les modèles HONOR MagicBook 14 et 15 sont tous deux équipés du Wi-Fi 6 et d'une conception à double antenne MIMO 2X2, ce qui permet des vitesses de transfert sans fil allant jusqu'à 2400 Mbps, soit environ 2,7 fois la vitesse du Wi-Fi 5[10].

Grâce à la collaboration multi-écrans, il est plus facile que jamais de travailler entre votre smartphone et votre ordinateur portable. Les utilisateurs peuvent effectuer une collaboration croisée entre leur smartphone HONOR et leur appareil de la série HONOR MagicBook au moyen d'un simple toucher. La collaboration multi-écrans permet aux utilisateurs de visualiser l'écran et les fichiers de leur smartphone sur l'ordinateur portable. Les utilisateurs peuvent simplement glisser, déposer et modifier leurs fichiers, en utilisant le même clavier et la même souris[11]. L'ordinateur portable permet également aux utilisateurs de reprendre exactement là où ils s'étaient arrêtés sans avoir à passer d'un appareil à l'autre, ce qui rend le multitâche plus facile que jamais. Un bouton d'alimentation pratique avec lecteur d'empreintes digitales permet un accès instantané lors du démarrage de l'appareil pour une expérience d'ouverture de session plus sûre et sans effort.

Prix et disponibilité

À partir du 18 mai, les versions HONOR MagicBook 14 Intel® 11e génération Core™ i7-1165G7 16GB+512GB et i5-1135G7 seront disponibles à la vente au Royaume-Uni, en Allemagne et en France au prix abordable de 1199,90 euros et 849,90 euros.

Pour ceux qui recherchent un écran plus grand, le nouveau HONOR MagicBook 15 est doté d'un superbe écran Eye Comfort HONOR FullView de 15 pouces, d'une gamme de couleurs 100 % sRGB et d'un rapport écran/corps de 87 %. Il ne pèse que 1,56 kg et est équipé du dernier processeur Intel® Core i5-1135G7 de 11e génération. À partir du 18 mai, le HONOR MagicBook 15 sera disponible au Royaume-Uni, en Allemagne et en France au prix abordable de 949,90 euros.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter la boutique HONOR en ligne www.hihonor.com.

À propos de HONOR

Créé en 2013, HONOR est un des principaux fournisseurs mondiaux de dispositifs intelligents. Nous nous sommes engagés à devenir une marque technologique mondiale emblématique et à permettre une vie intelligente dans tous les scénarios et sur tous les canaux, pour tout le monde. Avec une orientation stratégique sur l'innovation, la qualité et le service, HONOR se consacre au développement d'une technologie qui permet aux gens du monde entier d'aller au-delà grâce à ses capacités de R&D et à sa technologie d'avant-garde, ainsi qu'à la création d'un nouveau monde intelligent pour tous grâce à son portefeuille de produits innovants.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site de HONOR à l'adresse www.hihonor.com ou envoyer un e-mail à [email protected]

[1] L'autonomie de la batterie est basée sur des tests effectués en laboratoire avec une luminosité de 150 nits. L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction des paramètres de votre ordinateur portable et de la façon dont vous l'utilisez.

[2] Les versions du MagicBook 14 i7 et i5 de 11e génération peuvent supporter 10,5 heures de lecture vidéo 1080P en local. La version MagicBook 15 i5 de 11e génération peut supporter 7,6 heures de lecture vidéo 1080P en local.

[3] Poids de la version la plus légère du HONOR MagicBook 14. Le poids des autres versions peut varier en fonction des variations réelles du produit.

[4] L'épaisseur ne tient pas compte des pieds de l'ordinateur portable. La mesure réelle de l'épaisseur peut varier en fonction des variations réelles du produit.

[5] La disponibilité varie selon les pays.

[6] 8 Go de RAM également disponibles pour la version HONOR MagicBook 14 i5 de 11e génération.

[7] L'autonomie de la batterie est basée sur des tests effectués en laboratoire avec une luminosité de 150 nits. L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction des paramètres de votre ordinateur portable et de la façon dont vous l'utilisez.

[8] L'autonomie de la batterie est basée sur des tests effectués en laboratoire avec une luminosité de 150 nits. L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction des paramètres de votre ordinateur portable et de la façon dont vous l'utilisez.

[9] L'appareil est rechargé à l'état d'arrêt avec le chargeur standard. Le résultat réel peut varier en fonction de votre chargeur et de la façon dont vous utilisez votre ordinateur portable.

[10] Le résultat des données provient des laboratoires internes de HONOR. Les performances réelles peuvent varier en fonction des interférences environnementales et d'autres facteurs.

[11] Cette fonction n'est prise en charge que sur la série HONOR MagicBook 14 avec PC Manager version 10.0.2.99 ou supérieure, équipée des pilotes correspondants fournis par PC Manager. Cette fonction n'est compatible qu'avec certains smartphones avec la fonction NFC activée et répondant aux conditions suivantes : téléphones HONOR fonctionnant avec Magic UI 3.0 ou toute version supérieure.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1511390/Upgraded_HONOR_MagicBook_14_15_laptops.jpg

SOURCE HONOR