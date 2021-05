HONOR kündigt die Verfügbarkeit der leistungsstarken und kompakten HONOR MagicBook-Serie mit dem neuesten Intel® Core™-Prozessor der 11. Generation an

SHENZHEN, China, 18. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Am 18. Mai hat HONOR offiziell die weltweite Verfügbarkeit des aktualisierten HONOR MagicBook 14 und HONOR MagicBook 15 angekündigt. Erhältlich mit den neuesten Intel® Core Prozessoren der 11. Generation und Intel® Iris® Xe Grafik, bietet die neue HONOR MagicBook Serie ein verbessertes Benutzererlebnis und unvergleichliche Leistung, alles verpackt in einem leichten und leistungsstarken kompakten Gehäuse. Mit einer Akkulaufzeit von 10,5 Stunden[1][2], einem Eye Comfort HONOR FullView Display für verbesserten Augenschutz und unterstützt durch das neueste Wi-Fi 6 und ein 2X2 MIMO Dual-Antennen-Design für schnellere und flüssigere kabellose Übertragungsgeschwindigkeiten, ist die HONOR MagicBook 14 und 15 Serie ab sofort in Großbritannien, Deutschland und Frankreich ab 849,90 € erhältlich.