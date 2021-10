HONOR anuncia lançamento mundial do HONOR 50 oferecendo poderosa experiência de vlogging

"A participação de mercado de 16,2% [1] da HONOR na China neste mês de agosto alimenta nossa confiança em seu sucesso mundial", disse George Zhao, CEO da HONOR Device Co, Ltd. "Continuando o legado da série HONOR de integração entre estética e tecnologia, o novo smartphone HONOR 50 conta com uma série de inovações impressionantes em sua câmera, design e desempenho, por meio da colaboração com nossos parceiros líderes globais do setor."

O novo jingle da HONOR, Go Beyond, foi apresentado pela primeira vez nos eventos de lançamento locais. Go Beyond, que estreou em agosto, foi cantado pela famosa cantora Sonna Rele e também está disponível como opção de toque no HONOR 50.

Sistema de câmera incomparável para a máxima experiência de vlogging

Com o rápido crescimento dos vídeos curtos, os jovens recorrem cada vez mais ao vlogging para registrar e compartilhar seus momentos diários com o mundo ao seu redor. O HONOR 50 leva a experiência de filmagem de vlogs de um único take a um nível superior.

Graças à câmera frontal de 32 MP com ângulo de visualização de 90o[2], os usuários podem fazer selfies e vídeos perfeitos, com mais pessoas e cenários incluídos no quadro. Ostentando uma configuração de câmera traseira quádrupla de nível profissional, o HONOR 50 vem com uma câmera principal de 108 MP[3], uma câmera grande angular de 8 MP, uma câmera macro de 2 MP e uma câmera de profundidade de 2 MP, o que permite que os usuários façam fotos e vídeos com máxima clareza e belos detalhes, mesmo à noite.

Graças a uma maior flexibilidade para gravar conteúdo de diferentes ângulos e perspectivas, os usuários podem trocar de câmera com seis modos de filmagem de vários vídeos, que usam as câmeras frontal e traseira ao mesmo tempo, oferecendo uma experiência de gravação de alto nível que, em geral, é reservada apenas para profissionais. Com ainda mais opções em termos de captura de conteúdo, os usuários também podem aplicar o modo de beleza, tirar fotos a partir de vídeos e utilizar modelos de vídeos de stories pré-definidos em todas suas filmagens. Além disso, os fones de ouvido sem fio[4] conectados via Bluetooth podem ser utilizados como microfone sem fio durante a gravação de vídeos. Os criadores de conteúdo podem obter uma melhor recepção de som enquanto gravam vídeos, contando com uma experiência de vlogging tranquila.

Habilidade técnica superior e projeto de câmera de anel duplo

Incorporando uma estética única e de alta qualidade, que reflete as últimas tendências de design, o HONOR 50 conta com uma moldura ultrafina na parte frontal e bordas em vidro polido de 2,5 D tanto na parte superior quanto inferior da tela, oferecendo uma superfície suave para que os usuários tenham uma melhor experiência visual e à mão.

Quando o HONOR 50 é inclinado contra a luz em diferentes ângulos, brilha e reluz, tornando-se o item de moda perfeito para combinar com qualquer roupa.

Homenageando a clássica câmera twin lens reflex, o HONOR 50 conta com um projeto de câmera de anel duplo composto por dois círculos concêntricos na parte de trás, parecendo um par de olhos para ajudar os usuários a ver mais do mundo ao seu redor. Inspirando-se nos designs clássicos de anéis de marcas de joias de luxo, o círculo superior que contém a câmera principal é polido com o mesmo anel de metal clássico e atemporal na borda.

Tela impressionante para uma experiência de visualização imersiva e confortável

O HONOR 50 vem com uma tela OLED curva 75o de 6,57 polegadas[5] [6] com resolução Full High Definition de 2340x1080. A tela pode produzir um total de 1,07 bilhão de cores e cobre 100% da gama de cores DCI-P3, oferecendo visuais impressionantes, detalhes precisos e nítidos e uma experiência de cor imersiva.

O HONOR 50 vem equipado com uma taxa de atualização de tela de até 120 Hz e uma taxa de amostragem de toque de 300 Hz[7], que promete altas velocidades de resposta de tela para oferecer uma ótima experiência de visualização de vídeos e de gaming com menos input lag. Com uma taxa de atualização dinâmica inteligente, os usuários podem ajustar a taxa de atualização com base em ações na tela, o que ajuda a economizar energia.

Maior potência com recursos de carregamento rápido e processador rápido

Com um projeto de bateria de circuito duplo de célula única, o HONOR 50 pode facilmente suportar um dia inteiro de uso ininterrupto com sua bateria de 4.300 mAh[8]. O dispositivo tem tecnologia HONOR SuperCharge de 66 W[9], permitindo que a bateria seja carregada até 70% em apenas 20 minutos[10] utilizando o carregador incluído.

Levando o desempenho ao máximo, o HONOR 50 vem com o chipset Qualcomm SnapdragonTM 778G 5G, que melhora o desempenho da CPU e da GPU em 45% e a potência de processamento de IA em 123%[11], em comparação com a geração anterior. Impulsionado pela GPU Turbo X, uma tecnologia única de aceleração gráfica, o HONOR 50 oferece um desempenho poderoso mesmo durante atividades de gaming intensas.

Magic UI 4.2 para uma excepcional experiência completa para o usuário

Oferecendo uma experiência perfeita e conveniente, o HONOR 50 vem equipado com o Magic UI 4.2 atualizada, que oferece uma série criativa de recursos que permite aos usuários se manter conectados o tempo todo.

Criando uma experiência de usuário pessoal, divertida e interativa, o HONOR 50 também possui uma gama de arte moderna personalizável que permite que os usuários personalizem sua tela de início (AOD, na sigla em inglês).

Cor, preço e disponibilidade

Desenvolvido para atender aos gostos em evolução da notória multidão seguidora de moda atual, o HONOR 50 vai além das cores convencionais e está disponível em uma variedade de opções incríveis e modernas, incluindo a Frost Crystal, que é inspirada em cristais de neve e cria um acabamento dos sonhos que parece diamante. O HONOR 50 também vem na cor HONOR Code, uma coloração inovadora que incorpora o logotipo da "HONOR" na parte traseira, bem como um elegante tom Emerald Green e o atemporal Midnight Black[12].

O HONOR 50 (6+128GB) estará disponível por 529 euros, e a versão de 8+256GB será vendido por 599 euros no varejo.

Durante o lançamento, também foi anunciado o HONOR 50 Lite. O HONOR 50 Lite encantará os usuários com seus recursos funcionais que melhoram muito a experiência do usuário. Ele vem com o HONOR SuperCharge de 66 W para carregamento rápido da bateria, uma tela FullView de 6,67 polegadas e uma câmera quádrupla de 64 MP. O HONOR 50 Lite está disponível nas cores Deep Sea Blue, Space Silver e Midnight Black12. A versão de 6+128GB será vendida no varejo por 299 euros.

Para mais informações, visite a loja virtual da HONOR em www.hihonor.com.

Sobre a HONOR

Fundada em 2013, a HONOR é uma fornecedora líder global de dispositivos inteligentes. Estamos comprometidos em nos tornar uma marca de tecnologia icônica e proporcionar a todas as pessoas uma vida inteligente em todos os cenários e em todos os canais. Com enfoque estratégico em inovação, qualidade e atendimento, a HONOR se dedica ao desenvolvimento de tecnologias que capacitem as pessoas do mundo todo a ir além, por meio de seus recursos de P&D e tecnologias progressistas. Dedica-se também à criação de um novo mundo inteligente para todos com seu portfólio de produtos inovadores.

Para mais informações, visite o site da HONOR em www.hihonor.com ou envie um e-mail para [email protected]

Snapdragon é uma marca comercial ou marca registrada da Qualcomm Incorporated.

Snapdragon é um produto da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou de suas subsidiárias.

[1] Os dados são do HONOR Consumer Insight Centre. Os dados são da participação de mercado semanal [2] 90° é a especificação física da câmera; o ângulo de imagem real pode variar. [3] A câmera principal traseira é uma câmera de 108 MP. A fotografia de alta resolução pode ser obtida no modo "HIGH-RES" [4] A gravação sem fio suporta apenas alguns tipos de fones de ouvido TWS. Alguns tipos de fones de ouvido TWS podem não ser suportados. Para mais informações, entre em contato com o serviço de pós-venda da HONOR. [5] A tela do HONOR 50 adota o design de canto redondo. Quando medido de acordo com o retângulo padrão, o comprimento diagonal da tela é de 6,57 polegadas (a área visual real é ligeiramente menor). [6] Os dados são do laboratório da HONOR. [7] Em diferentes interfaces de aplicação e telas de jogos, a taxa de atualização da tela e a taxa de amostragem por toque podem ser ligeiramente diferentes. [8] A capacidade da bateria do HONOR 50 é um valor típico, e a capacidade nominal da bateria é de 4200 mAh. [9] O HONOR 50 suporta carga máxima de 66W com fio; o carregador e cabo da HONOR de 66 W são necessários. A velocidade de carregamento real pode variar dependendo das condições ambientais e de outros fatores. [10] Os dados de carregamento são provenientes dos resultados dos testes do laboratório da HONOR. A uma temperatura de 25℃ e uma umidade relativa de 45% a 80%, são utilizados o carregador e cabo de carregamento da HONOR de 66 W originais para carregar a bateria a partir de 3% quando a tela do telefone está desligada. Os dados reais de carregamento podem variar de acordo com produtos, hábitos de uso e fatores ambientais. [11] Os dados do teste são da Qualcomm, e o objeto de teste comparado é o Qualcomm Snapdragon 765G. [12] As cores não são vendidas em todas as regiões; consulte os produtos reais vendidos localmente.



