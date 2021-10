Honor ogłasza światową premierę smartfona HONOR 50, zapewniającego vlogerom niesamowite wrażenia

„Udział w rynku marki HONOR, który w sierpniu tego roku osiągnął poziom 16,2% [1] w Chinach, umacnia nasze przekonanie o możliwości światowego sukcesu - powiedział George Zhao, dyrektor generalny HONOR Device Co, Ltd. -Kontynuując integrację estetyki i technologii, charakterystyczną dla tej serii produktów HONOR, nowy smartfon HONOR 50 może poszczycić się szeregiem imponujących innowacyjnych rozwiązań, obejmujących aparat, wzornictwo i wydajność, co możliwe jest dzięki współpracy z partnerami zajmującymi czołową pozycję na rynku".

Nowa piosenka pt. „Go Beyond", stworzona na potrzeby marki, została zaprezentowana podczas lokalnych wydarzeń z okazji premiery produktu. Piosenka „Go Beyond" została po raz pierwszy zaprezentowana w sierpniu w wykonaniu cenionej wokalistki, Sonny Rele i jest również dostępna jako dzwonek na telefon HONOR 50.

Niezrównany system aparatów dla najlepszych doznań płynących z vlogowania

Przy dynamicznym wzroście liczby krótkich filmów, młodzi ludzie coraz częściej zajmują się tworzeniem vlogów w celu rejestrowania ważnych momentów dnia i dzielenia się nimi ze światem. HONOR 50 przenosi na kolejny poziom wrażenia płynące z nagrywaniem materiałów na vloga jednym ujęciem.

Wyposażeni w aparat przedni o rozdzielczości 32MP z kątem widzenia 90o [2] , użytkownicy mogą robić doskonałe selfie i nagrania obejmujące w kadrze więcej ludzi i scenerii. Szczycąc się poczwórnym aparatem klasy profesjonalnej, HONOR 50 wyposażony jest w aparat główny 108MP[3], aparat szerokokątny o rozdzielczości 8MP, aparat makro 2MP i aparat głębi ostrości 2MP, co pozwala użytkownikom na robienie zdjęć i filmów z doskonałą ostrością i pięknymi detalami, nawet w nocy.

Dzięki zwiększonej elastyczności w zakresie ujęć pod różnymi kątami i z różnych perspektyw, użytkownicy mogą zmieniać aparaty poprzez wybieranie jednego z sześciu trybów nagrywania multi-video, które wykorzystują aparat przedni i aparaty tylne w tym samym czasie, dostarczając najwyższej klasy doznania płynące z nagrywania, które zazwyczaj zarezerwowane są dla profesjonalistów. Oferując jeszcze więcej opcji wyboru, jeżeli chodzi o uchwycenie fotografowanych treści, użytkownikom został udostępniony tryb beauty, wychwytywanie kadrów z filmów i gotowe szablony relacji wideo dla wszystkich nagrywanych materiałów. Ponadto bezprzewodowe słuchawki[4] łączące się za pośrednictwem Bluetooth mogą również pełnić funkcję bezprzewodowego mikrofonu podczas nagrań wideo. Twórcy mogą uzyskać lepszy odbiór dźwięku podczas nagrywania filmów i cieszyć się wrażeniami płynącymi z bezproblemowego vlogowania.

Najwyższej klasy wykonanie i design aparatu oparty na dwóch pierścieniach

Prezentując niepowtarzalną estetykę najwyższej klasy , która odzwierciedla najnowsze trendy wzornictwa, HONOR 50 ma ultracienką ramkę z przodu i krawędzie polerowanego szkła 2,5D w górnej i dolnej części ekranu, co zapewnia użytkownikom gładką powierzchnię dla lepszych wrażeń wizualnych i dotykowych.

Trzymając telefon HONOR 50 pod różnymi kątami, widzimy, że błyszczy i mieni się, co sprawia, że jest on modnym dodatkiem do każdej stylizacji.

Oddając hołd klasycznym lustrzankom dwuobiektywowym, design aparatu w smartfonie HONOR 50 oparto na dwóch pierścieniach, czyli dwóch koncentrycznych okręgach z tyłu, przypominających parę oczu, dzięki którym użytkownicy będą mogli dostrzec więcej szczegółów otaczającego ich świata. Czerpiąc inspirację z klasycznych wzorów pierścionków luksusowych marek biżuterii, górny okręg otaczający aparat główny ozdobiono tym samym ponadczasowym metalowym pierścieniem na krawędzi.

Olśniewający wyświetlacz dla wciągającego i wygodnego oglądania

HONOR 50 wyposażono w ekran OLED 6,57 cali, zakrzywiony pod kątem 75 stopni[6], o rozdzielczości 2340x1080 Full High Definition. Ekran może wyświetlić 1,07 miliarda kolorów i obejmuje 100% gamy kolorów DCI-P3, zapewniając zapierające dech w piersiach efekty wizualne, ostre i nieskazitelne detale i wrażenia kolorystyczne.

HONOR 50 charakteryzuje się częstotliwością odświeżania ekranu na poziomie 120Hz i częstotliwością próbkowania dotyku wynoszącą 300Hz[7], co wskazuje na wysokie prędkości reakcji ekranu i zapewnia świetne doznania płynące z oglądania filmów i grania przy mniejszej liczbie opóźnień. Dzięki inteligentnej dynamicznej częstotliwości odświeżania, użytkownicy mogą dostosować ten wskaźnik w oparciu o czynności wykonywane na ekranie, co przyczynia się do oszczędnego zużycia energii.

Większa moc dzięki funkcji szybkiego ładowania i szybkiemu procesorowi

Wyposażony w baterię o pojemności 4 300mAh[8] i konstrukcji opartej na jednym ogniwie i dwóch obwodach, HONOR 50 może z łatwością zapewnić cały dzień niezakłóconej pracy. Urządzenie może poszczycić się technologią SuperCharge 66W[9], pozwalającą na ładowanie baterii telefonu do poziomu 70% w 20 minut[10] z zastosowaniem ładowarki dołączonej do zestawu.

Zwiększając wydajność do maksimum, HONOR 50 wyposażono w chipset Qualcomm SnapdragonTM 778G 5G, poprawiając wydajność zarówno centralnej jednostki przetwarzającej (CPU), jak i procesora graficznego (GPU) o 45% i moc przetwarzania AI o 123%[11] w porównaniu z poprzednią generacją produktów. Zasilany przez GPU Turbo X, unikatową technologię akceleracji graficznej, HONOR 50 zapewnia potężną wydajność, nawet podczas intensywnego grania.

Magic UI 4.2 dla wyjątkowych i nieustannych wrażeń użytkowników

Dostarczając niezakłóconych i komfortowych wrażeń płynących z użytkowania, HONOR 50 wyposażono w uaktualniony interfejs użytkownika Magic UI 4.2, który oferuje zestaw twórczych funkcji pozwalających na stałe pozostawanie w kontakcie z innymi.

Tworząc osobiste, zabawne i interaktywne doznania użytkowników, HONOR 50 zawiera również szereg dostosowanych do indywidualnych gustów nowoczesnych materiałów graficznych, które umożliwiają użytkownikom personalizację wyświetlacza.

Kolorystyka, ceny i dostępność

Zaprojektowany w celu zaspokojenia zmieniających się gustów dzisiejszych klientów, którzy są na bieżąco z najnowszymi trendami w modzie, HONOR 50 wykracza poza konwencjonalną kolorystykę i dostępny jest w szerokiej gamie zachwycających i modnych kolorów, w tym Frost Crystal zainspirowany kryształkami śniegu, który zapewnia przypominające diamenty wykończenie, by zachwycić marzycieli. HONOR 50 dostępny jest również w wersji HONOR Code, innowacyjnej kolorystyce zawierającej logo „HONOR" na całej tylnej obudowie telefonu, jak również w wersji Emerald Green i ponadczasowej kolorystyce Midnight Black[12].

Model HONOR 50(6+128GB) dostępny będzie w cenie 529 euro, a model 8+256GB w cenie detalicznej 599 euro.

Wprowadzony zostanie również model HONOR 50 Lite. HONOR 50 Lite zachwyci użytkowników dzięki przydatnym funkcjom, które poprawiają wrażenia płynące z użytkowania. Wyposażony jest w funkcję szybkiego ładowania 66W HONOR SuperCharge, ekran FullView 6,67 cali i poczwórny aparat o rozdzielczości 64MP. HONOR 50 Lite dostępny jest w kolorach Deep Sea Blue, Space Silver i Midnight Black[12]. Wersję 6+128GB wyceniono na 299 euro w sprzedaży detalicznej.

Więcej informacji znajduje się na stronie sklepu online HONOR www.hihonor.com .

Firma HONOR, założona w 2013 r. jest wiodącym globalnym dostawcą inteligentnych urządzeń. Jej misją jest przekształcenie swojej marki w ogólnoświatową, kultową markę technologiczną oraz popularyzowanie stylu życia opartego na inteligentnych technologiach we wszystkich ich przejawach i kanałach dostępnych dla każdego. Koncentrująca się przede wszystkim na innowacyjności, jakości i usługach firma HONOR zajmuje się tworzeniem technologii dających nowe możliwości ludziom na całym świecie, opracowywanych w ramach prac badawczo-rozwojowych oraz sięgania po technologie przyszłości, a także budowaniem nowego, inteligentnego świata dla wszystkich w oparciu o szeroką gamę innowacyjnych produktów.

[1] Dane pochodzą z Ośrodka Badania Opinii Klientów HONOR. Dane obejmują tygodniowy udział w rynku. [2] Kąt 90o wskazano w specyfikacji aparatu. Rzeczywisty kąt widzenia może się różnić. [3] Tylny aparat główny jest aparatem o rozdzielczości 108MP. Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości wykonywane są w trybie „HIGH-RES" [5] Bezprzewodowe nagrywanie możliwe jest dzięki jedynie niektórym rodzajom słuchawek bezprzewodowych TWS. Słuchawki TWS niektórych rodzajów nie są przystosowane do tej funkcji. Dodatkowych informacji udziela dział obsługi posprzedażowej HONOR. [5] Ekran HONOR 50 ma zaokrąglone rogi. Po zmierzeniu zgodnie z wymiarem standardowego prostokąta, przekątna ekranu wynosi 6,57 cali (rzeczywisty obszar wyświetlania jest nieco mniejszy). [6] Dane pochodzą z Laboratorium HONOR. [7] W przypadku różnych interfejsów aplikacji i ekranów gier, częstotliwość odświeżania ekranu i próbkowania dotyku może nieznacznie odbiegać od podanych wskaźników. [8] Pojemność baterii telefonu HONOR 50 jest wartością standardową, przy czym pojemność znamionowa baterii wynosi 4200 mAh. [9] HONOR 50 umożliwia maksymalne ładowanie o mocy 66W; niezbędna jest ładowarka i kabel 66W marki HONOR. Rzeczywista prędkość ładowania może odbiegać od podanych wartości w zależności od warunków środowiskowych i innych czynników. [10] Dane dotyczące ładowania pochodzą z wyników badań przeprowadzonych w Laboratorium HONOR. Przy temperaturze 25oC i względnej wilgotności od 45 do 80%, ładowarkę 66W HONOR i oryginalny kabel do ładowania wykorzystano do zasilenia telefonu z poziomu 3% przy wyłączonym ekranie. Rzeczywiste wartości ładowania mogą się różnić w poszczególnych produktach ze względu na nawyki użytkowania i czynniki środowiskowe. [11] Dane pochodzą z Qualcomm, przy czym dla porównania w badaniu wykorzystano Qualcomm Snapdragon 765G. [12] Nie wszystkie wersje kolorystyczne dostępne są w każdym regionie. Należy zapoznać się z lokalną ofertą produktową.



Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1670308/image_1.jpg

