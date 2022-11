HONOR dévoile le HONOR Magic Vs, son téléphone pliable phare de nouvelle génération, ainsi que la série HONOR 80 en Chine

Doté d'un design à la fine pointe de la technologie, d'un affichage révolutionnaire et de performances inégalées, le tout nouveau HONOR Magic Vs élève le niveau de performance des téléphones pliables phares

SHENZHEN, Chine, 25 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La marque mondiale de technologie HONOR a annoncé aujourd'hui le lancement en Chine du HONOR Magic Vs et de la série HONOR 80. Le HONOR Magic Vs redéfinit les normes du secteur en matière de conception, d'affichage, de performance et d'expérience utilisateur, ce qui en fait le compagnon idéal pour le travail et le divertissement. Conçue pour aider les jeunes créateurs en herbe à réaliser leur potentiel créatif, la série HONOR 80 est le dernier smartphone de la gamme élégante d'HONOR, la N-Series, et est dotée de capacités de vidéographie et de photographie améliorées.

12

« Nous sommes ravis de vous présenter notre téléphone pliable phare de prochaine génération, le HONOR Magic Vs, qui intègre des innovations révolutionnaires et une expérience utilisateur exceptionnelle dans un smartphone chic et élégant, a déclaré George Zhao, PDG de HONOR Device Co, Ltd.Le HONOR Magic Vs sera notre tout premier produit pliable phare vendu sur les marchés étrangers. Nous sommes convaincus qu'il donnera lieu à des avancées considérables, transformant la façon dont les gens du monde entier utilisent leurs smartphones. »

Un pliable de pointe doté d'une charnière révolutionnaire

Exceptionnellement mince et léger, le HONOR Magic Vs mesure 12,9 mm[1] de large lorsqu'il est plié et pèse seulement 261 g[2]. Il est ainsi le smartphone pliable le plus léger de l'industrie parmi les produits existants, et peut être transporté en toute simplicité par les utilisateurs. Le HONOR Magic Vs contient également une batterie extralarge de 5,000 mAh[3], soit la plus grande batterie parmi les smartphones pliables actuellement disponibles dans cette catégorie, permettant une journée entière d'autonomie. Incarnant la beauté de l'harmonie, le HONOR Magic Vs revêt une conception symétrique et continue pour un style et une sensation haut de gamme. Grâce à sa charnière sophistiquée, le HONOR Magic Vs se plie sans laisser d'espace et présente un affichage sans lorsqu'il est déplié.

En outre, l'appareil est doté d'une charnière ultralégère sans engrenage soigneusement conçue par une technologie de moulage monobloc, ce qui contribue à la légèreté du téléphone et réduit considérablement le nombre de composants de soutien utilisés dans la charnière (réduction de 92 à 4)[4], tout en préservant sa durabilité et sa solidité. Constituée de matériaux de qualité aérospatiale, la charnière de l'HONOR Magic Vs peut résister à plus de 400 000 plis[5], soit plus de dix ans d'utilisation si l'appareil est plié 100 fois par jour, établissant une nouvelle référence en matière de conception de smartphones pliables.

Grand écran double pour une expérience de visionnement exceptionnelle

Surpassant les pliables existants, souvent dotés d'un écran externe long et étroit, le HONOR Magic Vs offre un écran 6,45 pouces[6] lorsqu'il est plié, avec un format 21:9 convivial ainsi qu'un rapport écran-corps de 90 %[7] qui permet aux utilisateurs de visualiser du contenu et de saisir du texte en toute facilité. Lorsqu'il est déplié, l'appareil offre une expérience similaire à celle d'une tablette, avec un écran interne extralarge de 7,9 pouces idéal pour les utilisateurs qui recherchent une expérience multitâche fluide et plus d'espace à l'écran pour profiter de leur contenu préféré.

Le HONOR Magic Vs prend en charge la totalité de l'espace de couleur DCI-P3 et offre jusqu'à 1,07 milliard de couleurs, permettant aux utilisateurs de profiter d'une qualité d'image spectaculaire et des couleurs naturelles. Avec un taux de rafraîchissement d'écran allant jusqu'à 120 Hz[8], les utilisateurs sont assurés d'avoir une expérience de divertissement immersive, que ce soit lorsqu'ils regardent des films, naviguent sur le Web ou jouent à des jeux.

Offrant des solutions de confort oculaire professionnelles, le HONOR Magic Vs est équipé d'une fonctionnalité Dynamic Dimming (gradation dynamique) qui ajuste la luminosité de l'écran de manière intelligente et dynamique pour réduire la fatigue oculaire causée par une utilisation prolongée de l'appareil. Le HONOR Magic Vs propose également une toute nouvelle fonctionnalité : le Circadian Night Display, qui minimise efficacement les effets négatifs de la lumière bleue tout en aidant les utilisateurs à améliorer la qualité de leur sommeil et à être plus énergiques et productifs pendant la journée. Les deux écrans de l'HONOR Magic Vs sont équipés de la technologie PWM Dimming 1920 Hz, qui permet de réduire le scintillement de l'écran, assurant une expérience de visionnement confortable, même dans les environnements faiblement éclairés.

Photographie computationnelle et expérience audio rehaussée

Le HONOR Magic Vs propose une expérience photographique et vidéographique supérieure, avec un système de triple caméra comprenant une caméra principale IMX800 de 54 MP, une caméra principale ultralarge et macro de 50 MP et une caméra avec zoom optique 3X de 8 MP qui permet aux utilisateurs de capturer des images captivantes et exceptionnellement détaillées. Grâce au HONOR Image Engine, un moteur propriétaire alimenté par l'IA, le HONOR Magic Vs propose des capacités de photographie computationnelle de premier rang qui lui permettent de produire des images de haute qualité dans tous les scénarios.

Performance inégalée toute la journée

Alimenté par la plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1[9], le HONOR Magic Vs offre des performances phares. Le HONOR Magic Vs combine des performances graphiques et de processeur améliorées avec une meilleure efficience énergétique, pour une expérience utilisateur plus rapide et plus fluide. En outre, l'appareil est disponible en deux configurations : 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne, ou 12 Go de RAM et 256/512 Go de mémoire interne, ce qui permet de meilleures vitesses de traitement globales et une plus grande capacité de stockage.

De plus, il prend en charge la technologie 66W Wired HONOR SuperCharge[10], et sa batterie peut être rechargée à 100 pour cent en seulement 46 minutes[11].

Système de sécurité Dual TEE pour une sécurité accrue

Le HONOR Magic Vs est doté d'un système de sécurité Dual TEE (Trusted Execution Environment) co-développé avec Qualcomm, qui offre une protection au niveau matériel aux utilisateurs, garantissant une confidentialité et une sécurité accrues. L'appareil est alimenté par la dernière version de MagicOS 7.0 basée sur Android 12, et présente un ensemble de fonctionnalités intelligentes améliorées qui facilitent l'expérience multitâche, améliorant la productivité au maximum.

Série HONOR 80 : le nouveau compagnon des amateurs de vlogging

Avec les modèles HONOR 80 Pro et HONOR 80, la série HONOR 80 élève le vlogging mobile à un tout autre niveau. La fonctionnalité AI Vlog Master, première en son genre dans l'industrie, aide l'utilisateur à identifier les scénarios de prise de vue avec précision et recommande le mode de photographie le plus adapté, par exemple les modes Macro[12], Night[13], Portrait, Solo Cut, Multi-Video et HDR Video, donnant lieu à une expérience de photographie fluide sur la série HONOR 80. Dotée de l'HONOR Image Engine, la série HONOR 80 améliore le traitement d'image et apporte des ajustements avec différentes conditions d'éclairage afin de produire des images vives en tout temps.

Pour offrir une expérience photographique exceptionnelle, la série HONOR 80 combine une caméra principale ultraclaire de 160 MP de premier rang et un grand capteur de 1/1,56 pouce avec compartimentage de pixels de 2,24 µm qui capture plus de lumière. L'appareil produit ainsi des photos de haute qualité et des détails étonnants, même dans des conditions de faible luminosité.

Le HONOR 80 Pro est alimenté par la plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1[14], une grande batterie de 4 800 mAh, et la dernière version de MagicOS, MagicOS 7.0, pour offrir des performances de niveau phare et une expérience utilisateur supérieure.

Couleurs, prix et disponibilité

Le HONOR Magic Vs est disponible en plusieurs magnifiques couleurs : Orange, Cyan et Black[15]. À partir du 23 novembre, le HONOR Magic Vs sera disponible en précommande en Chine au prix de 7 499 RMB.

La série HONOR 80 sera disponible en quatre coloris dynamiques : Ripple Blue, Sunrise Pink, Emerald Green et Midnight Black. La série HONOR 80 sera disponible en précommande en Chine à partir du 23 novembre, au prix initial de 2 699 RMB.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur la boutique HONOR en ligne à l'adresse www.hihonor.com .

À propos de HONOR

HONOR est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'appareils intelligents. Il se consacre à devenir une marque technologique emblématique mondiale et à créer un nouveau monde intelligent pour tous grâce à ses produits et services puissants. Avec une concentration inébranlable sur la R&D, il s'engage à développer une technologie qui permet aux personnes du monde entier d'aller au-delà, leur donnant la liberté d'accomplir et de faire plus. Offrant une gamme de smartphones, de tablettes, d'ordinateurs portables et de dispositifs portables de haute qualité pour tous les budgets, le catalogue de produits innovants, supérieurs et fiables de HONOR aide chaque personne à devenir une meilleure version d'elle-même.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de HONOR à l'adresse www.hihonor.com ou envoyez un e-mail à [email protected]

https://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

[1]Le HONOR Magic Vs présente une épaisseur de 12,9 mm (écran plié) et de 6,1 mm (écran déplié). La taille du produit peut varier selon sa configuration, le procédé de fabrication et les méthodes de mesure. Les détails des spécifications sont fournis à titre de référence uniquement. [2]Données fournies par HONOR labs. Données fournies par HONOR labs. Basé sur la version la plus légère, dont le dos est constitué de cuir végétalien. La version avec dos de verre pèse 267 g. Le poids total comprend la batterie. Le poids réel peut varier selon la configuration du produit, les procédés de fabrication et les méthodes de mesure. [3]Capacité typique. La capacité nominale est de 4900 mAh. [4]Données fournies par HONOR labs. Comparativement au HONOR Magic V, le prédécesseur du HONOR Magic Vs. [5]Données fournies par HONOR labs. [6]Avec un design à angles arrondis sur l'écran, la longueur diagonale de l'écran principal et de l'écran externe est de 7,9 pouces et 6,45 pouces, respectivement, lorsqu'elle est mesurée sur la base d'un rectangle standard (la zone d'affichage réelle est légèrement plus petite). [7]Données fournies par HONOR labs. [8]Le HONOR Magic Vs prend en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz lorsque l'écran est déplié et un taux de rafraîchissement de 120 Hz lorsque l'écran est plié. [9]Qualcomm et Snapdragon sont des marques commerciales de Qualcomm Incorporated, enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. [10]Prend en charge une charge filaire allant jusqu'à 66 W, à l'aide du chargeur et du câble 66 W de HONOR. La vitesse de charge réelle peut varier en fonction des conditions environnementales et d'autres facteurs. [11]Données fournies par HONOR labs. [12]Disponible uniquement sur le HONOR 80 Pro. [13]Disponible uniquement sur le HONOR 80 Pro. [14] Le HONOR 80 est alimenté par la plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon® 782G. Qualcomm et Snapdragon sont des marques commerciales de Qualcomm Incorporated, enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. [15]Les couleurs proposées varient selon les régions.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1954248/12.jpg

SOURCE HONOR