HONOR przedstawia w Chinach Honor Magic Vs, swój flagowy składany smartfon nowej generacji, oraz serię HONOR 80

Oferujący nowoczesny design, rewolucyjny wyświetlacz i niezrównaną wydajność, zupełnie nowy Honor Magic Vs jest nowym punktem odniesienia dla flagowych składanych smartfonów.

SHENZHEN, Chiny, 23 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- Globalna marka technologiczna HONOR ogłosiła dzisiaj chińską premierę urządzeń HONOR Magic Vs i serii HONOR 80. HONOR Magic Vs przesuwa granice tego, co możliwe w branży, jeśli chodzi o design, wyświetlacz, wydajność i doświadczenia użytkowników, co czyni go doskonałym partnerem w biznesie i rozrywce. Wspierająca młodych twórców w osiąganiu pełni swojego potencjału seria HONOR 80 obejmuje najnowsze smartfony w stylowej linii HONOR N-Series , które posiadają ulepszone funkcje filmowe i fotograficzne.

12

„Jesteśmy niezwykle zadowoleni z wprowadzenia naszego składanego flagowca nowej generacji - HONOR Magic Vs - który przynosi przełomowe innowacje, zapewnia wyjątkowe doświadczenia z użytkowania i posiada elegancki i stylowy design - powiedział George Zhao, dyrektor generalny HONOR Device Co, Ltd. - HONOR Magic Vs będzie naszym pierwszym składanym flagowcem, który zadebiutuje na rynkach zagranicznych i jesteśmy przekonani, że przyniesie prawdziwą rewolucję, odmieniając sposób, w jaki ludzie z całego świata korzystają ze smartfonów".

Najlepszy w branży składany smartfon wyposażony w przełomowy design zawiasów

Wyjątkowo smukły i lekki, HONOR Magic Vs ma po złożeniu grubość 12,9 mm [1] i waży zaledwie 261 g [2], co czyni z niego najlżejszy dostępny obecnie składany smartfon, który nosi się z prawdziwą przyjemnością. HONOR Magic Vs posiada także baterię o ogromnej pojemności 5000 mAh [3], która obecnie nie ma sobie równych w tej klasie składanych smartfonów i umożliwia całodzienne użytkowanie na jednym ładowaniu. Piękny i harmonijny HONOR Magic Vs posiada symetryczny, bezszwowy design, co nadaje mu wygląd i klasę urządzenia z najwyższej półki. Dzięki wyrafinowanemu projektowi zawiasów, HONOR Magic Vs składa się, nie pozostawiając luźnej przestrzeni i zapewnia jednolity wyświetlacz po rozłożeniu.

Smartfon HONOR Magic Vs jest tak lekki również dzięki superlekkim zawiasom bezprzekładniowym, które zostały starannie wykonane przy użyciu technologii jednolitego odlewu, co znacząco obniża liczbę elementów konstrukcji wsporczej wykorzystanej w zawiasie z 92 do 4[4], przy jednoczesnym zachowaniu jego trwałości i wytrzymałości. Zbudowany z materiałów stosowanych w branży lotniczej, zawias HONOR Magic VS wytrzymuje ponad 400 tys. złożeń [5], co jest równoważne ponad 10 latom użytkowania przy 100 złożeniach dziennie. To nowy punkt odniesienia w projektowaniu składanych smartfonów.

Duży podwójny wyświetlacz zapewnia wyjątkowe wrażenia

Pokonując konkurencyjne składane smartfony, które często posiadają długi i wąski ekran zewnętrzny, HONOR Magic Vs może pochwalić się 6,45-calowym wyświetlaczem [6] w pozycji złożonej posiadającym przyjazne proporcje obrazu 21:9 i 90% stosunek ekranu do obudowy[7], co pozwala użytkownikom na niezwykle łatwe oglądanie treści i wprowadzanie tekstu. Po rozłożeniu HONOR Magic Vs przypomina tablet, odsłaniając niezwykle szeroki 7,9-calowy wyświetlacz wewnętrzny doskonały dla użytkowników, którzy liczą na łatwość wykonywania wielu zadań naraz i potrzebują większej powierzchni ekranu, aby cieszyć się swoimi ulubionymi treściami.

HONOR Magic Vs obsługuje 100% przestrzeni barw DCI-P3 i oferuje do 1,07 mld kolorów, pozwalając użytkownikom cieszyć się oszałamiającą jakością obrazu i realnymi kolorami. Dzięki częstotliwości odświeżania do 120 Hz[8] użytkownicy mogą liczyć na wciągającą rozrywkę, niezależnie czy oglądają filmy, przeglądają sieć, czy grają.

HONOR Magic Vs oferuje profesjonalne rozwiązania poprawiające komfort oczu i posiada funkcję dynamicznego przyciemniania, która dostosowuje jasność ekranu w inteligentny i dynamiczny sposób, co redukuje zmęczenie oczu wynikające z długiego czasu ekranowego. HONOR Magic Vs posiada również zupełnie nową funkcję - wyświetlanie nocne Circadian Night Display, które skutecznie minimalizuje negatywne oddziaływanie światła niebieskiego i podnosi jakość snu użytkowników, dając im większą energię i produktywność w ciągu dnia. Oba ekrany HONOR Magic Vs są wyposażone w technologię 1920Hz PWM Dimming, która redukuje migotanie ekranu, zapewniając wygodę oglądania nawet w słabym świetle.

Fotografia obliczeniowa i lepsze wrażenia dźwiękowe

HONOR Magic Vs wyposażony jest w system złożony z trzech aparatów obejmujący aparat główny IMX800 o rozdzielczości 54 MP, aparat ultraszerokokątny i makro o rozdzielczości 50 MP i aparat z powiększeniem optycznym 3X o rozdzielczości 8MP. Pozwala to użytkownikom na robienie urzekających zdjęć o wysokim poziomie szczegółowości i zapewnia doskonałe wrażenia z fotografowania i kręcenia filmów. Dzięki własnemu silnikowi obrazu opartemu o sztuczną inteligencję HONOR Image Engine, HONOR Magic Vs zapewnia najlepsze w swojej klasie możliwości fotografii obliczeniowej, zapewniając wysokiej jakości zdjęcia we wszystkich scenariuszach.

Niezrównana wydajność przez cały dzień

Działający w oparciu o procesor Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform [9], smartfon HONOR Magic Vs zapewnia wydajność godną flagowca. Dzięki ulepszonym wynikom GPU i CPU i lepszej efektywności energetycznej, HONOR Magic Vs zapewnia szybsze i płynniejsze użytkowanie. HONOR Magic Vs jest również wyposażony w 8 GB pamięci RAM i 256 GB przestrzeni dyskowej lub 12 GB RAM i 256/512 GB przestrzeni dyskowej, co jeszcze zwiększa szybkość przetwarzana i ilość dostępnego miejsca.

Dzięki obsłudze technologii HONOR SuperCharge [10], HONOR Magic Vs pozwala na pełne naładowanie baterii do 100 procent w ciągu zaledwie 46 minut [11].

Ochrona Dual-TEE dla podwyższonego poziomu bezpieczeństwa

HONOR Magic Vs posiada system zabezpieczeń Dual TEE (Trusted Execution Environment) opracowany wspólnie z Qualcomm, który oferuje użytkownikom ochronę na poziomie sprzętowym, zapewniając podwyższony poziom prywatności i zabezpieczeń. Działający w oparciu o najnowszy system MagicOS 7.0 oparty o Android 12, HONOR Magic Vs posiada całą gamę usprawnionych funkcji smart, które usprawniają wielozadaniowość i podnoszą produktywność do maksimum.

Seria HONOR 80: nowy pomocnik dla twórców wideoblogów

Seria HONOR 80, obejmująca smartfony HONOR 80 Pro i HONOR 80, wynosi mobilne prowadzenie wideoblogów na zupełnie nowy poziom. Pierwsza w branży funkcja AI Vlog Master pozwala precyzyjnie rozpoznawać scenariusze kręcenia i rekomenduje najlepszy tryb, w tym m.in. Makro [12], Nocny [13], Portretowy, Solo Cut, Multi-Video i HDR Video, aby zapewnić płynne doświadczenia na smartfonach serii HONOR 80. Wyposażona w technologię przetwarzania obrazu HONOR Image Engine seria HONOR 80 usprawnia przetwarzanie obrazu i dostosowuje się do różnych warunków oświetleniowych, aby za każdym razem móc uzyskać żywe i ostre zdjęcia.

Aby zapewnić wyjątkowe wrażenia z fotografowania, seria HONOR 80 oferuje najlepszy w swojej klasie niezwykle ostry aparat główny o rozdzielczości 160 MP wyposażony w duży sensor 1/1,56 cala ze „zbinowanymi" pikselami o rozmiarze 2,24 µm, wychwytujący więcej światła i zapewniający wysokiej jakości zdjęcia z niesamowitymi szczegółami, nawet w słabym świetle.





HONOR 80 Pro działa w oparciu o procesor Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform [14], posiada pojemną baterię 4800 mAh, najnowszy system operacyjny MagicOS 7.0 i zapewnia flagową wydajność dla jeszcze lepszych wrażeń z użytkowania.

Wersje kolorystyczne, ceny i dostępność

HONOR Magic Vs dostępny jest w pięknych wersjach kolorystycznych: Orange (pomarańczowy), Cyan (jasnoniebieski) i Black (czarny) [15]. Od 23 listopada HONOR Magic Vs będzie dostępny w przedsprzedaży w Chinach w cenie zaczynającej się od 7499 RMB.

Seria HONOR 80 będzie dostępna w czterech modnych kolorach, w tym Ripple Blue, Sunrise Pink, Emerald Green i Midnight Black. Seria HONOR 80 trafi do przedsprzedaży w Chinach od 23 listopada w cenach zaczynających się od 2699 RMB.

Więcej informacji w sklepie internetowym HONOR na stronie www.hihonor.com .

HONOR

HONOR jest czołowym światowym dostawcą urządzeń inteligentnych. Firma dąży do stania się legendarną globalną marką technologiczną i dzięki swoim potężnym produktom i usługom tworzy nowy inteligentny świat dla każdego. Nieprzerwanie skupiając się na badaniach i rozwoju, HONOR z zaangażowaniem rozwija technologie, które pozwalają ludziom z całego świata przekraczać swoje możliwości i dają im wolność osiągania i robienia więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Wysokiej jakości smartfony, tablety, laptopy i urządzenia ubieralne na każdą kieszeń oferowane przez HONOR stanowią innowacyjne i niezawodne produkty, dzięki którym ludzie mogą stawać się lepszą wersją siebie.

Uzyskaj więcej informacji, odwiedzając stronę internetową www.hihonor.com lub pisząc na adres e-mail [email protected].

https://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

[1]HONOR Magic Vs ma grubość 12,9mm (złożony ekran) lub 6.1mm (rozłożony ekran). Rozmiary produktu mogą różnić się w zależności od konfiguracji, procesu produkcji i metod pomiaru. Szczegóły specyfikacji podano wyłącznie w celach poglądowych. [2] Dane z HONOR Labs. Na podstawie najlżejszej wersji z tyłem obudowy z ekoskóry. Wersja ze szklanym tyłem obudowy waży 267 g. Łączna waga urządzenia obejmuje baterię. Rzeczywista waga urządzenia może różnić się w zależności od konfiguracji produktu, procesu produkcji i metod pomiaru. [3] Typowa pojemność baterii. Pojemność znamionowa wynosi 4900 mAh. [4] Dane z HONOR Labs. W porównaniu do HONOR Magic V, ostatniej generacji HONOR Magic Vs. [5] Dane z HONOR Labs. [6] Przy zaokrąglonych rogach wyświetlacza długość przekątnej ekranu głównego i ekranu pokrywy wynosi oddzielnie 7,9 cala i 6,45 cala, w przypadku pomiaru zgodnie jak przy standardowym prostokącie (rzeczywisty obszar wyświetlacza jest nieznacznie mniejszy). [7] Dane z HONOR Labs. [8] HONOR Magic Vs obsługuje częstotliwość odświeżania 90Hz przy rozłożonym ekranie i 120Hz przy złożonym ekranie. [9] Qualcomm i Snapdragon są znakami towarowymi Qualcomm Incorporated zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. [10] Obsługuje maksymalną moc 66W przy ładowaniu kablowym przy użyciu ładowarki i kabla HONOR 66W. Rzeczywista prędkość ładowania może być różna w zależności od warunków otoczenia i innych czynników. [11] Dane z HONOR Labs. [12] Dostępne tylko w HONOR 80 Pro. [13] Dostępne tylko w HONOR 80 Pro. [14] HONOR 80 działa w oparciu o procesor Qualcomm® Snapdragon® 782G Mobile Platform. Qualcomm i Snapdragon są znakami towarowymi Qualcomm Incorporated zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. [15] Dostępność wersji kolorystycznych zależy od regionu.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1954248/12.jpg

SOURCE HONOR