HONOR inicia a venda global do extremamente esperado HONOR 20 PRO

Após seu bem sucedido lançamento global em Londres no início deste ano, o HONOR 20 PRO ganhou muitos elogios, como de algumas mídias globais como Android Central, Android Authority, Digital Trends, GSMArena, PhoneArena e Tech Advisor, que deram pontuações quase perfeitas. O smartphone atingiu outro marco pela capacidade da câmera, recebendo 111 pontos do DxOMark, referência padrão-ouro para qualidade de câmera da indústria, a segunda maior pontuação alcançada por qualquer smartphone.

"No mundo digital e hiperconectado da atualidade, um smartphone é a porta de entrada para um mundo de possibilidades infinitas", disse George Zhao, presidente da HONOR. "O HONOR 20 PRO reinventou a câmera do smartphone de maneira que não era possível há uma década, permitindo que fotógrafos profissionais e entusiastas expressem sua criatividade e capturem seus momentos de vida em ambientes ultraclaros e com pouca luz em belos detalhes".

Uma experiência de câmera profissional com a 2ª maior pontuação do DxOMark

A pontuação notável do HONOR 20 PRO coloca-o em competição próxima com outros smartphones pesos pesados e esta conquista louvável pode ser atribuída em grande parte à incansável busca de inovação da empresa. Como mais recente membro do grupo HONOR N-Series, o HONOR 20 PRO expressa o máximo em inovação e consolida a liderança da marca em design de smartphones. Esta é a primeira vez na história da marca que ela apresenta um dispositivo símbolo que vem equipado com uma câmera Sony IMX586 48 MP IA Quad e com a maior abertura f/1.4 de largura da indústria. Na mais recente versão OTA (over-the-air), o HONOR 20 PRO também vem com sensibilidade ISO extremamente alta, que proporciona uma melhor experiência fotográfica com baixa luminosidade.

"O Honor 20 Pro está muito próximo do topo do nosso ranking DxOMark Mobile, graças ao seu bom desempenho de fotografia e vídeo em todo os domínios e ausência de pontos problemáticos significativos... Se você está procurando no mercado um novo smartphone com excelente capacidade de imagem, o Honor 20 Pro deve ficar em uma posição muito alta na sua lista de opções, especialmente se quiser economizar um pouco de dinheiro quando comparado com a concorrência mais sólida". - DxOMark

Leia mais sobre sua pontuação no DxOMark aqui .

O complemento para estilos de vida elegantes por seu design requintado e elegante

O HONOR 20 PRO redefine a experiência do usuário, pois se tornou o primeiro produto na história da HONOR a apresentar o primeiro glassback holográfico dinâmico do mundo, que é fabricado com a tecnologia Triple 3D Mesh da indústria. À medida que a luz passa através do glassback, a luz é refletida e refratada em todas as direções, resultando em um efeito ótico hipnotizante e profundo que distingue o HONOR 20 PRO dos seus antecessores.

Uma experiência de smartphone completa e inigualável

Com o melhor software e hardware da sua classe, o HONOR 20 PRO também proporciona facilmente uma experiência verdadeiramente inteligente para todos os usuários. O chipset de 7 nm Kirin 980 com IA do driver principal possibilita sua velocidade e desempenho de ponta. Ele está equipado com uma bateria de 4.000 mAh que pode suportar uma utilização ininterrupta durante um dia inteiro, enquanto seu armazenamento imenso de 256 GB proporciona espaço livre para exigências extremas. O HONOR 20 PRO também possui uma GPU Turbo 3.0 líder da indústria - uma funcionalidade que melhora a capacidade jogar do dispositivo, oferecendo aos seus usuários uma experiência visual e tátil mais rica. Para completar toda a experiência, ele vem com um sistema Surround Sound Virtual 9.1, que aceita a maioria dos fones de ouvido com e sem fio, permitindo um ambiente de áudio mais propício.

Sobre a HONOR

A HONOR é uma marca líder de smartphones. A marca foi criada para atender as necessidades da geração da era digital com produtos otimizados pela internet que oferecem experiências superiores aos usuários, inspiram ação, fomentam a criatividade e capacitam os jovens para que alcancem seus sonhos. Ao fazer isso, a HONOR se diferenciou demonstrando sua própria bravura ao fazer as coisas de forma diferente e por tomar as medidas necessárias para lançar as mais recentes tecnologias e inovações para seus clientes.

