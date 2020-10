HONOR investiert in die Arbeitskräfte von morgen mit Affinity und Grey und dem Start des Programms „Stand Out With HONOR"

HONOR startet das globale Kreativprogramm #StandOutWithHONOR auf hihonor.com, das junge Menschen zum ultimativen Vorstellungsgespräch einlädt, um ihnen die Chance zu geben, ein vierwöchiges bezahltes Praktikum bei der führenden Kreativagentur Grey zu absolvieren

LONDON, 29. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Die globale Technologiemarke HONOR gab heute bekannt, dass sie das globale Kreativprogramm der HONOR Academy „Stand Out With HONOR" auf hihonor.com gestartet hat. „Stand Out With HONOR" lädt junge Menschen dazu ein, an einer Reihe von Herausforderungen teilzunehmen, die ihre Kreativität zu zeigen, und die Chance zu nutzen, ein HONOR MagicBook zu gewinnen und ein vierwöchiges bezahltes Praktikum bei Grey in Großbritannien und in Deutschland zu absolvieren. HONOR arbeitet auch mit der kreativen Grafiksoftwarefirma Affinity zusammen, um eine Reihe von Video-Tutorials zu veröffentlichen, die Studenten helfen sollen, ihre Fähigkeiten bei der Arbeitssuche und ihre Lebensläufe mit dem HONOR MagicBook auf das nächste Level zu bringen.