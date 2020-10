HONOR invierte en la fuerza laboral del mañana con Affinity y Grey lanzando el programa Stand Out With HONOR

HONOR lanza el programa creativo global #StandOutWithHONOR en hihonor.com, que invitará a los jóvenes a participar en la entrevista laboral final, para tener la oportunidad de ganar unas prácticas pagadas de cuatro semanas en la agencia creativa líder Grey

LONDRES, 28 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- La marca de tecnología global HONOR anunció hoy que lanzará el programa creativo global 'Stand Out With HONOR' de HONOR Academy en hihonor.com. 'Stand Out With HONOR' invita a los jóvenes a participar en una serie de retos para mostrar su creatividad para tener la oportunidad de ganar un HONOR MagicBook y obtener unas prácticas pagadas de cuatro semanas en Grey en el Reino Unido y en Alemania. HONOR también se asocia con la compañía de software de gráficos creativos Affinity para lanzar una serie de tutoriales de vídeo que ayuden a los estudiantes a llevar sus destrezas para encontrar empleo y CV al siguiente nivel, empoderados por el HONOR MagicBook.