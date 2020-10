Společnost HONOR investuje do pracovní síly budoucnosti a ve spolupráci s předními kreativními agenturami Affinity a Grey spouští program Stand Out With HONOR

Značka HONOR spouští na webové stránce hihonor.com globální kreativní program #StandOutWithHONOR (jak se se značkou HONOR odlišit od ostatních), který mladým lidem umožňuje zúčastnit se pracovního pohovoru s možností získat čtyřtýdenní placenou stáž v přední kreativní agentuře Grey

LONDÝN, 28. října 2020 /PRNewswire/ -- Globální technologická značka HONOR dnes oznámila, že v rámci akademie HONOR spustila na svých webových stránkách hihonor.com nový globální kreativní program s názvem „Stand Out With HONOR (jak se se značkou HONOR odlišit od ostatních)." Program „Stand Out With HONOR" vyzývá mladé lidi, aby se zapojili do soutěže, kde budou při řešení různých úkolů moci prokázat svou kreativitu. Soutěží se o přenosný počítač HONOR MagicBook a také o placenou stáž v kreativní agentuře Grey ve Spojeném Království a v Německu. Společnost HONOR také, ve spolupráci s kreativní firmou Affinity, která se zabývá grafickým softwarem, vytvořila několik video návodů, které studentům ukazují, jak posunout své schopnosti při hledání zaměstnání a zpracování životopisu na vyšší úroveň. Tyto video návody byly vytvořeny na zařízení HONOR MagicBook.