HONOR инвестирует в кадры завтрашнего дня при участии Affinity и Grey с помощью программы "Stand Out With HONOR"

Программа HONOR Academy, реализация которой началась в 2020 году, имеет своей целью помогать молодежи и студентам сохранять продуктивность, овладевать новыми навыками и раскрывать свой творческий потенциал, предлагая им исключительные возможности для обучения и развития. Основываясь на успешных результатах программы HONOR Academy, в настоящее время компания HONOR приступает к реализации всемирной программы поиска креативных сотрудников "Stand Out With HONOR" , направленной на стимулирование творческого потенциала молодых людей и предоставляющей им уникальную возможность лично встретиться с лидерами рекламного бизнеса и продемонстрировать весь свой арсенал, чтобы заслужить заветную стажировку.

В связи с этим президент компании HONOR Джордж Чжао (George Zhao) заявил следующее: «2020 год полон неопределенностей, и для тех, кто только заканчивает университет, соперничество за рабочие места становится жестким как никогда ранее. Реализуя нашу креативную программу "Stand Out with HONOR" совместно с компаниями Affinity и Grey, мы хотим помочь молодым людям всесторонне раскрытьсвой творческий потенциал с использованием современных технических средств типа ноутбуков серии HONOR MagicBook, позволяющих им действовать на опережение, выделяясь на фоне остальных и создавая благоприятное впечатление о себе при первом знакомстве».

Порядок подачи заявок:

Чтобы войти в число соискателей на получение этой замечательной возможности стажировки[1], кандидатам предлагается представить свою творческую работу, наиболее полно раскрывающую их креативные способности и личность, в период с 18:00 (CET) 28 октября до 11 ноября 2020 г. на странице www.hihonor.com/global/events/stand-out-with-honor/.

Произвести впечатление на жюри смогут только самые креативные заявки, поэтому не упустите эту возможность выделиться на общем фоне! Помимо возможности стажировки в транснациональном рекламном агентстве, участники также имеют возможность выиграть ноутбук HONOR MagicBook Pro или смарт-часы HONOR Watch ES (для получения более подробной информации о порядке подачи заявок зайдите на страницу www.hihonor.com/global/events/stand-out-with-honor/).

Специалисты отрасли и творческие работники помогают студентам вывести свой творческий потенциал на новый уровень

В начале своего сотрудничества компании HONOR и Affinity договорились с группой творческих работников и дизайнеров, включая Скотта Балмера (Scott Balmer), Питера Гринвуда (Peter Greenwood) и Дэвида Дэниелса (David Daniels), о создании серии креативных обучающих видеороликов, авторы которых делятся своими советами и рекомендациями, которые позволят вам сделать свои резюме выгодно отличающимися от других. Разработанный компанией Affinity креативный программный комплекс, включающий в себя полный набор программных средств, от самых комфортных и быстродействующих программ редактирования фотографий и графического оформления до мощнейших издательских систем, расширяет границы возможного за счет применения самых современных технологий. Работая «в паре» с HONOR MagicBook, студенты смогут повысить свои творческие возможности и вывести свой контент на профессиональный уровень.

Кроме того, компания HONOR собрала вместе представителей некоторых из наиболее влиятельных творческих кругов Европы для оценки заявок и предоставления молодым людям уникальных советов, которые помогут им внедриться в эту индустрию. В состав экспертной комиссии наставников входят креативный директор Grey London Лора Джордан Бамбах (Laura Jordan Bambach), креативный директор Grey Hamburg Франциска Маасс (Francisca Maass), креативный директор BCW Пит Уэй (Pete Way), исполнительный креативный директор Landor Europe Тристан Макерел (Tristan Macherel) и генеральный директор Sleek Magazine Христиан Брахт (Christian Bracht).

Серия HONOR MagicBook — для раскрытия вашего творческого потенциала

Независимо от того, учитесь ли вы, работаете удаленно или хотите виртуально общаться с родными и друзьями, ноутбуки серии HONOR MagicBook помогут вам вывести свои творческие возможности на новый уровень.

Модель HONOR MagicBook Pro с предустановленной ОС Microsoft Windows 10 и высокопроизводительным процессором AMD Ryzen 5 4600H обеспечит все необходимое для творческой деятельности и быстрого решения ресурсоемких задач, будь то редактирование фотографий или обработка трехмерных изображений. Кроме того, HONOR MagicBook Pro может продуктивно функционировать до 11 часов без подзарядки.

Благодаря своему впечатляющему экрану FullView с диагональю 16,1 дюйма он идеально подходит для просмотра фотографий, фильмов и веб-страниц, а также для выполнения новых функций. Компактная (всего 369 x 234 x 16,9 мм) и легковесная конструкция HONOR MagicBook Pro делает его идеальным для современных работников и студентов, отличающихся повышенной мобильностью, позволяя пользователям работать «на ходу» независимо от местонахождения.

Еще более компактные модели HONOR MagicBook 14 и 15 повышают вычислительные возможности пользователей при изумительно минималистском дизайне с экраном FullView в изящном и легком корпусе.

В настоящее время модель HONOR MagicBook Pro (16+512 ГБ) предлагается по ценам от 849,99 фунтов стерлингов, а модели HONOR MagicBook 14 (8+256 ГБ) и HONOR MagicBook 15 (8+256 ГБ) — от 549,99 фунтов стерлингов.

Более подробную информацию можно найти на сайте: hihonor.com. О порядке подачи заявок на участие в программе можно узнать с помощью хэштега #StandOutWithHONOR.

Страна Посетите HIHORGE Store Великобритания http://bit.ly/StandOutWithHONORUK Германия http://bit.ly/StandOutWithHONORGe Франция http://bit.ly/StandOutWithHONORFr Италия http://bit.ly/StandOutWithHONORIt Испания http://bit.ly/StandOutWithHONOREs

[1] Существуют две возможности получения места на стажировку: в Grey UK и в Grey Germany. Заявители должны быть старше 18 лет и иметь разрешение на работу в ЕС.

О компании HONOR

HONOR — один из ведущих технологических брендов для молодежи всего мира, появившийся в период развития мобильного Интернета и сформировавшийся благодаря инновационным технологиям в результате твердой нацеленности компании на инвестиции в научные исследования и передовые разработки. Эффективно используя все возможности, открывающиеся в эпоху 5G и искусственного интеллекта, компания HONOR стремится к созданию нового интеллектуального мира для молодежи, формируя экосистему рациональной жизни и вдохновляющую молодежную культуру. Компания HONOR будет и далее выгодно отличаться от остальных, вызывая позитивные эмоции от результатов своей новаторской деятельности, внедряя изысканный образ жизни за счет новейших технологий и предлагая возможности активного участия в жизни открытого и разностороннего интернет-сообщества для своих страстных поклонников, численность которых неуклонно растет.

Для получения более подробной информации посетите сайт компании HONOR по адресу: www.hihonor.com или следите за нашими новостями в социальных сетях:

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1321725/Stand_Out_With_HONOR.jpg

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