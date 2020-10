HONOR инвестирует в кадры завтрашнего дня при участии Affinity и Grey с помощью программы "Stand Out With HONOR"

Компания HONOR приступает к реализации всемирной программы поиска креативных сотрудников #StandOutWithHONOR на hihonor.com, приглашая молодых людей на собеседование с возможностью приема на 4-недельную оплачиваемую стажировку в ведущем рекламном агентстве Grey

ЛОНДОН, 28 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Транснациональная технологическая компания HONOR сегодня объявила о запуске всемирной программы поиска креативных сотрудников из серии HONOR Academy под названием "Stand Out With HONOR" на сайте hihonor.com. Организаторы программы "Stand Out With HONOR" приглашают молодых людей к участию в ряде испытаний с целью демонстрации своих творческих способностей с возможностью выиграть ноутбук HONOR MagicBook и быть принятыми на 4-недельную оплачиваемую стажировку в подразделениях агентства Grey в Великобритании и Германии. Кроме того, HONOR сотрудничает с компанией Affinity, занимающейся разработкой креативных графических программных средств, с целью выпуска серии обучающих видеороликов, призванных помочь студентам вывести свои навыки поиска работы и создания резюме на новый уровень с использованием возможностей, предоставляемых ноутбуком HONOR MagicBook.