HONOR kündigt die weltweite Markteinführung der HONOR Magic3 Serie an, ein ikonisches Flaggschiff, das ein überragendes Benutzererlebnis bietet

Während der Veranstaltung kündigte HONOR auch seine Pläne für eine weitere Expansion und sein Engagement für einen außergewöhnlichen Kundenservice und qualitativ hochwertige Produkte nach seiner Unabhängigkeit im November letzten Jahres an. Die neue HONOR-Belegschaft umfasst fast 10.000 Mitarbeiter, die das gesamte Spektrum der End-to-End-Aktivitäten abdecken werden. HONOR hat stark in Forschung und Entwicklung investiert und verfügt über vier Forschungs- und Entwicklungszentren und mehr als 100 Labore weltweit. Bis heute wurden mehr als 5500 neue Patente angemeldet und strategische Partnerschaften mit einigen der weltbesten Zulieferer wurden schnell wieder aufgebaut. In nur drei Monaten stieg der Marktanteil von HONOR auf dem chinesischen Markt um 3 % auf 14,6 %, was die Ambitionen der Marke auf einen weltweiten Erfolg weiter anheizt.

„HONOR hat seine innovativsten Ideen schon immer mit der HONOR Magic Serie präsentiert, und die HONOR Magic3 Serie setzt dieses Erbe fort", sagte George Zhao, CEO von HONOR Device Co, Ltd. „Wir sind stolz auf die Industriepartnerschaften, die uns bei der Entwicklung dieses bahnbrechenden neuen Smartphones geholfen haben, sowie auf die kontinuierlichen Bemühungen unseres Forschungs- und Entwicklungsteams, HONOR mit einer noch nie dagewesenen Präsentation außergewöhnlicher Technologie wieder auf den globalen Markt zu bringen."

Hochwertiges Design für ein intensives Seherlebnis und überragende Widerstandsfähigkeit

Die HONOR Magic3 Serie bietet ein hervorragendes Benutzererlebnis und ein erstklassiges Design mit einem 89° Super Curved Display und ultradünnen Rändern für ein wahrhaft beeindruckendes Seherlebnis. Der 10-Bit-Bildschirm zeigt 1,07 Milliarden Farben an und unterstützt die HDR10+-Zertifizierung, so dass die Benutzer lebendigere Farben und detaillierte Bilder genießen können.

Das HONOR Magic3 Pro+ stellt einen Durchbruch in der Handwerkskunst des Smartphone-Designs dar und bietet ein exquisites Design mit einem Super Curved Nano Crystal Shield und einem Gehäuse aus Nano-Keramik, das einen erstklassigen und komfortablen Griff und einen höheren Grad an Härte und Zähigkeit bietet. Die HONOR Magic3 Serie ist nach IP68[1] wasser- und staubgeschützt und kann bis zu 1,5 m und 30 Minuten lang untergetaucht werden.

Die HONOR Magic3 Serie ist mit einem bemerkenswerten Kameradesign ausgestattet, das „Das Auge der Muse" genannt wird. Es symbolisiert die perfekte Mischung aus Kunst und Technologie und verfügt über eine konkave Oberfläche, die eine reichliche Lichtquelle für das Objektiv ermöglicht, um die Leistung zu optimieren und den Nutzern überlegene Fotofunktionen zu bieten. Die HONOR Magic3 Pro+ ist eine Hommage an die klassische Struktur eines Kameraverschlusses und verfügt über ein einzigartiges sechseckiges Design, das dem Benutzer ein Gefühl von Gleichgewicht und Harmonie vermittelt.

Revolutionäres Fotoerlebnis mit der fortschrittlichen HONOR Bild-Engine und Computational Photography mit mehreren Kameras

Die HONOR Magic3 Serie setzt neue Maßstäbe in der Fotografie und ist mit der von HONOR selbst entwickelten HONOR Image Engine ausgestattet, einem fortschrittlichen Bildgebungssystem, das durch KI unterstützt wird und jedes Mal hochwertige und beeindruckende Bilder ermöglicht. Die HONOR Magic Serie ist mit einer klassenbesten Multikamera ausgestattet, während die HONOR Magic3 Pro+ mit einem Vierfach-Kamera-Setup ausgestattet ist, das eine 64MP Monochrom-Kamera, eine 50MP Weitwinkel-Kamera, eine 64MP 126o Ultraweitwinkel-Kamera[2] und eine 64MP Periskop-Tele-Kamera[3] umfasst und es dem Benutzer ermöglicht, atemberaubende Fotos zu machen, egal was er aufnimmt.

Die 50-MP-Weitwinkelkamera liefert lebendige Farben und naturgetreue Bilder und verfügt über einen ultragroßen 1/1,28-Zoll-Farbsensor[4] sowie einen Full Pixel Octa Phase Detection (PD) AutoFocus[5], mit dem sich bewegte Objekte schnell und präzise in außergewöhnlicher Detailtreue erfassen lassen. Die 64MP Periscope Telephoto-Kamera verfügt über einen 3,5-fachen optischen Zoom[6] und einen bis zu 100-fachen digitalen Zoom, mit dem die Benutzer hochwertige Bilder aus der Ferne aufnehmen können. Unterstützt durch einen optischen Bildstabilisator (OIS)[7], können Benutzer auch ohne Stativ klare Bilder machen. Das 126°-Ultraweitwinkelobjektiv mit 64 Megapixeln in Kombination mit einem optischen 7P-Zoomobjektiv[8] bietet die höchstauflösende Weitwinkelkamera von HONOR, die ein größeres Sichtfeld mit minimaler perspektivischer Verzerrung ermöglicht und ganze Gebäude und Sehenswürdigkeiten in atemberaubender Klarheit darstellt. Bei Makroaufnahmen können die Benutzer unglaubliche Details bis zu 2,5 cm nah aufnehmen.

Smartphone, das ein filmisches Videoerlebnis bietet Die HONOR Magic3 Serie ermöglicht Magic-Log und filmische Level 3D LUT (Look Up Table) Videofunktionen. Das Log-Format wird häufig für die Aufnahme professioneller Filme verwendet und ermöglicht es den Benutzern, ihre Videos mit kinoreifen Farbtönen und atemberaubenden Bildern in HDR-Klarheit zu verbessern. Die cineastischen 3D-LUTs helfen dem Anwender, kinotaugliche Farbtöne zu erzeugen.

Die Magic3-Serie kann 4K-HDR-Inhalte aufnehmen und verfügt über drei omnidirektionale Mikrofone für eine klare Audioaufnahme, was eine verbesserte Bild- und Tonqualität für kinoreife Inhalte gewährleistet.

Leistungsstarker Chipsatz und verbesserte Hardware für mehr Leistung Die HONOR Magic3 Serie ist mit der neuen Snapdragon® 888 Plus 5G Mobile Platform[11] ausgestattet und bietet eine bahnbrechende, branchenführende Effizienz und Leistung sowie verbesserte KI-Rechenleistung. HONOR ist einer der ersten Gerätehersteller (OEM), der ein Smartphone mit Snapdragon 888 Plus auf den Markt bringt. Im Vergleich zum Snapdragon 888 bietet der neue Chipsatz Verbesserungen in Bezug auf die CPU und die KI-Berechnungen. Der Chipsatz verbessert die KI-Berechnungen mit bis zu 32 TOPS und steigert die KI-Leistung um 20 %.

Ergänzend zum Chipsatz verfügt die HONOR Magic3 Serie über OS Turbo X, das erstmals auf den Chipsatz der Snapdragon 8 Serie übertragen wurde. Es enthält eine Low-Latency-Engine, eine Anti-Aging-Engine und eine Smart-Memory-Engine, die die Geschwindigkeit und die Alterungsbeständigkeit verbessern und es ermöglichen, dass mehr Anwendungen im Hintergrund weiterlaufen können. Die HONOR Magic3-Serie ist mit der GPU Turbo X-Grafikbeschleunigungstechnologie ausgestattet, die Optimierungen vornimmt, die den Stromverbrauch senken und die Leistung verbessern. Zusammen mit der Superconductive Hexagonal Graphene-Technologie werden die Temperaturen reduziert, was zu einem insgesamt stabileren und komfortableren Spielerlebnis führt. Dank LINK Turbo X, einer selbst entwickelten, hochmodernen Technologie, nutzt die HONOR Magic3 Serie erfolgreich Wi-Fi und Mobilfunknetze zusammen, um eine Spitzen-Downloadgeschwindigkeit von 6,1 Gbps[12]zu liefern, die schnellste Downloadgeschwindigkeit, die derzeit auf einem Smartphone verfügbar ist.

Die Leistung der HONOR Magic3-Serie wird auch von den Industriepartnern von HONOR anerkannt. „HONOR ist ein wirklich innovatives Unternehmen mit tiefen Wurzeln in der Technologie", sagt Cristiano Amon, Präsident und CEO von Qualcomm Incorporated. „Diese technische Grundlage hat dazu beigetragen, ein kooperatives und vertrauensvolles Umfeld zwischen unseren Unternehmen zu schaffen. So können Sie die Leistung des Snapdragon 888 Plus voll ausschöpfen, um das beste Android-Erlebnis auf der neuen HONOR Magic3-Serie zu erleben."

Ultralange Akkulaufzeit und überragende Schnellladefunktionen Mit einem 4600-mAh-Akku[13] befreit Sie die HONOR Magic3-Serie vom häufigen Aufladen Ihres Geräts. Die HONOR Magic3 Serie unterstützt HONOR SuperCharge mit 66W oder SuperCharge Wireless mit 50W[14]. Der Magic3 Pro und Magic3 Pro+ können auch als Powerbank verwendet werden, um andere Geräte mit Wireless Reverse Charge[15] aufzuladen.

Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen der nächsten Stufe mit intelligenter KI Datenschutz ist eine der höchsten Prioritäten von HONOR. Darüber hinaus ist die HONOR Magic3 Serie mit verbesserten Sicherheitsfunktionen ausgestattet, einschließlich einer 3D ToF-Frontkamera[16] für die 3D Face ID Entsperrung, die ein hohes Maß an Sicherheit bei der Nutzung der Gesichtserkennung für den Zugriff auf Ihr Smartphone gewährleistet.

Für ein intelligenteres und nahtloses Benutzererlebnis wurden auch verschiedene tägliche Einstellungen der HONOR Magic3 Serie optimiert, um ein intelligentes Leben in allen Szenarien zu ermöglichen. Die intelligenten Upgrades umfassen die Bereiche UX-Erfahrung, Smart Travel, Sicherheit und Datenschutz sowie mobiles Arbeiten und sorgen für eine nahtlose KI-Erfahrung, damit die Nutzer ihre Arbeit und ihren Alltag effizient bewältigen können.

Farben, Preise und Verfügbarkeit:

Inspiriert von der Magic Hour, der Hauptaufnahmezeit für Fotografen und Regisseure, ist die HONOR Magic3 ab 899 Euro in den Farben Golden Hour und Blue Hour[17] aus Kunstleder sowie in Schwarz und Weiß erhältlich. Das HONOR Magic3 Pro, ab 1.099 Euro, ist in den Farben Golden Hour, Schwarz und Weiß erhältlich, während das HONOR Magic3 Pro+, ab 1.499 Euro, in den Farben Ceramic Black und Ceramic White erhältlich ist und ein hochwertiges und klassisches Aussehen und Gefühl vermittelt.

Die HONOR Magic3 Serie wird zunächst auf dem chinesischen Festland erhältlich sein. Die Verfügbarkeit für andere globale Märkte wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, bleiben Sie dran für weitere Informationen.

Für weitere Informationen besuchen Sie HONOR online auf www.hihonor.com .

Informationen zu HONOR

HONOR wurde 2013 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, eine globale, ikonische Tech-Marke zu werden und ein intelligentes Leben in allen Szenarien und über alle Kanäle für alle Menschen zu ermöglichen. Mit einem strategischen Fokus auf Innovation, Qualität und Service widmet sich HONOR der Entwicklung von Technologien, die Menschen auf der ganzen Welt durch seine F&E-Fähigkeiten und zukunftsweisende Technologie befähigen, über sich selbst hinauszuwachsen und mit seinem Portfolio an innovativen Produkten eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen.

[1] Diese Funktion ist in den Versionen Pro und Pro+ verfügbar. [2] Nur für die Pro+ Version. Die Standard- und Pro-Versionen verfügen über eine 13-MP-Ultraweitwinkelkamera. [33] Nur für die Pro+ und Pro-Version. [4] Nur für die Pro+ Version. Die Versionen Standard und Pro verfügen über einen 1/1,56-Zoll-Farbsensor. [5] Nur für die Pro+ Version. [6] Nur für die Pro+ und Pro-Version. [7] Nur in der Pro- und Pro+-Version verfügbar. [8] Nur in der Pro+ Version verfügbar. [9] Unterstützt durch OTA-Upgrade. [10] Unterstützt durch OTA-Upgrade. [11] Die Snapdragon 888 Plus 5G Mobile Platform ist nur für die Pro und Pro+ Version verfügbar. Magic3 in der Standardausführung mit Snapdragon 888 [12] Die Testdaten stammen von der Sub-6G-Frequenz des HONOR-Labors. [13] 4.600 mAh ist der typische Wert des Akkus. [14] Nur in den Versionen Pro+ und Pro verfügbar. [15] Nur in den Versionen Pro+ und Pro verfügbar. [16] Nur in den Versionen Pro+ und Pro verfügbar. [17] Die Farbe Golden Hour ist für die Standard- und die Pro-Version verfügbar, während die Farbe Blue Hour nur für die Standard-Version erhältlich ist. [18] Die Daten werden vom HONOR-Labor bereitgestellt. Die tatsächliche Leistung kann je nach den Geräteeinstellungen und der Nutzungsumgebung variieren.

