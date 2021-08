HONOR anuncia lançamento mundial da série HONOR Magic3, um carro-chefe icônico que oferece uma experiência de usuário mais do que épica

Durante o evento, a HONOR também anunciou seus planos de expansão contínua e compromisso de oferecer um excelente atendimento ao cliente e produtos da mais alta qualidade, depois de haver se tornado autônoma em novembro do ano passado. A nova força de trabalho da HONOR é composta por quase dez mil funcionários, que cuidarão de todo o espectro de operações de ponta a ponta. A HONOR investiu intensamente em P&D, com quatro centros de P&D e mais de cem laboratórios em todo o mundo, registrando mais de 5.500 novos pedidos de patente até o momento e reestabelecendo rapidamente parcerias estratégicas com alguns dos maiores fornecedores do mundo. Em apenas três meses, a participação de mercado da HONOR aumentou de 3% para 14,6% no mercado chinês, alimentando ainda mais a ambição das marcas pelo sucesso global.

"A HONOR sempre apresentou nossas ideias mais inovadoras por meio da série HONOR Magic, e a série HONOR Magic3 dá continuidade a esse legado", disse George Zhao, CEO da HONOR Device Co, Ltd. "Representando a visão da HONOR para o futuro da tecnologia móvel, estamos orgulhosos das parcerias que fizemos no setor, as quais ajudaram no desenvolvimento desse novo smartphone revolucionário, bem como dos esforços contínuos de nossa equipe de P&D para reintroduzir a HONOR no mercado global, em uma exibição nunca antes vista de tecnologia excepcional."

Design excepcional para uma experiência de visualização imersiva e resistência superior

Oferecendo uma experiência de usuário superior e design excepcional, a série HONOR Magic3 conta com uma tela super curva de 89° e molduras ultrafinas para uma experiência de visualização verdadeiramente imersiva. A tela de 10 bits apresenta 1,07 bilhão de cores e suporta certificação HDR10+, permitindo que os usuários vejam cores mais vivas e visuais detalhados.

Representando um avanço no design de smartphones, o HONOR Magic3 Pro+ conta com design sofisticado, com blindagem de nano-cristal super curva e estrutura de nano-cerâmica, criando uma aderência superior e confortável e um nível maior de dureza e robustez. A série HONOR Magic3 é certificada com uma resistência à água e poeira IP68[1], garantindo que o smartphone esteja protegido contra poeira e possa ficar submerso até 1,5 metro por 30 minutos.

A série HONOR Magic3 vem com uma câmera impressionante com um projeto chamado "The Eye of Muse", simbolizando a combinação perfeita entre arte e tecnologia. A câmera conta com uma superfície côncava, que fornece uma fonte de luz abundante para que as lentes otimizem o desempenho e ofereçam aos usuários recursos de fotografia superiores. Homenageando a estrutura clássica de um obturador de câmera, o HONOR Magic3 Pro+ apresenta um design hexagonal exclusivo, dando aos usuários uma sensação de equilíbrio e harmonia.

Experiência fotográfica revolucionária com motor de imagem HONOR avançado e fotografia computacional com múltiplas câmeras

Levando as credenciais de fotografia da HONOR a um nível totalmente novo, a série HONOR Magic3 vem com o motor de imagem HONOR autodesenvolvido e um sistema avançado de imagem habilitado por IA, que proporciona imagens impressionantes e de alta qualidade todas as vezes. A série HONOR Magic conta com a melhor fotografia computacional com múltiplas câmeras da categoria, enquanto o HONOR Magic3 Pro+ vem com configuração de quatro câmeras: uma câmera monocromática de 64 MP, uma câmera com lente grande-angular de 50 MP, uma câmera com lente ultra-grande-angular de 126o de 64 MP[2] e uma câmera com lente teleobjetiva periscópica de 64 MP[3], permitindo que os usuários tirem fotos impressionantes independentemente do que estiverem fotografando.

Proporcionando cores vivas e imagens realistas, a câmera com lente grande-angular de 50 MP tem um sensor de cores ultra-grande de 1/1,28-polegada[4], além de foco automático Full Pixel Octa Phase Detection[5], que permite que objetos em movimento possam ser fotografados detalhadamente com um foco rápido e preciso em detalhes excepcionais. A câmera com lente teleobjetiva periscópica de 64 MP tem zoom óptico de 3,5x[6] e zoom digital de até 100x, permitindo que os usuários capturem imagens de alta qualidade de longe. Auxiliados por um estabilizador de imagem óptico (OIS)[7], os usuários podem produzir imagens nítidas mesmo sem utilizar um tripé. A lente ultra-grande-angular de 126° de 64 MP, combinada com uma lente de zoom óptico de 7P[8] oferece a câmera grande angular de mais alta resolução da HONOR, permitindo um campo de visão mais amplo com distorção de perspectiva minimizada e exibindo edifícios e monumentos inteiros com extraordinária nitidez. Para fotos macro, os usuários podem captar detalhes de forma incrível a uma distância de 2,5 centímetros.

Smartphone que oferece uma experiência de videografia cinematográfica

A série HONOR Magic3 possui os recursos de vídeo Magic-Log e Cinematic Level 3D LUT (Look Up Table). Comumente utilizado para rodar filmes profissionais, o formato log permite que os usuários aprimorem seus vídeos com tonalidades de cores de cinema e visuais incríveis com nitidez HDR. O Cinematic 3D LUT ajuda os usuários a criar tonalidades de cores perfeitas para o cinema.

A série Magic3 pode capturar conteúdo em HDR 4K e tem três microfones omnidirecionais para captura clara de áudio, garantindo uma qualidade ainda maior de imagem e som para criar conteúdos prontos para o cinema.

Chipset poderoso e hardware atualizado para um desempenho aprimorado



Oferecendo eficiência e desempenho inovadores líderes do setor e melhor capacidade computacional de IA, a série HONOR Magic3 vem com a nova Snapdragon® 888 Plus 5G Mobile Platform [11]. A HONOR é uma das primeiras fabricantes de equipamentos (OEM) a lançar um smartphone com Snapdragon 888 Plus. Em comparação com a Snapdragon 888, o novo chipset conta com atualizações em termos de CPU e computação de IA. O chipset melhora a computação de IA, resultando em até 32 TOPS e melhorando o desempenho de IA em 20%.

Complementando o chipset, a série HONOR Magic3 conta com OS Turbo X, que foi transferido para o chipset da série Snapdragon 8 pela primeira vez. Ela conta com motor de baixa latência, motor anti-envelhecimento, motor de memória inteligente que melhora a fluidez e o recurso anti-envelhecimento e permite que mais aplicativos fiquem ativos em segundo plano. Desenvolvida para realçar o desempenho dos jogos, a série HONOR Magic3 conta com a tecnologia de aceleração de gráficos GPU Turbo X, aplicando otimizações que reduzem o consumo de energia e melhoram o desempenho. Juntamente com a tecnologia Superconductive Hexagonal Graphene, as temperaturas são reduzidas, proporcionando uma experiência de jogo mais estável e confortável. Graças à LINK Turbo X, uma tecnologia de ponta autodesenvolvida, a série HONOR Magic3 consegue utilizar com sucesso redes sem fio e de dados, oferecendo uma velocidade máxima de download de 6,1 Gbps[12], a velocidade de download mais rápida atualmente disponível em um smartphone.

O desempenho da série HONOR Magic3 também é reconhecido pelos parceiros de setor da HONOR. "A HONOR é uma empresa realmente inovadora com raízes profundas na tecnologia", disse Cristiano Amon, presidente e CEO da Qualcomm Incorporated. "Essa base técnica ajudou a criar um ambiente colaborativo e de confiança entre nossas empresas. E permitiu que se utilize o poder da Snapdragon 888 Plus para aproveitar a melhor experiência Android na nova série HONOR Magic3."

Vida útil de bateria ultra-longa e recursos superiores de carregamento rápido

Equipada com uma bateria de 4.600 mAh[13], a série HONOR Magic3 dispensa a necessidade de carregar seu dispositivo com frequência. A série HONOR Magic3 suporta o HONOR SuperCharge a 66 W ou o SuperCharge Wireless a 50 W[14]. O Magic3 Pro e Magic3 Pro+ podem também ser utilizados como power bank para carregar outros dispositivos com o Wireless Reverse Charge[15].

Recursos de privacidade e segurança de alto nível com IA inteligente

A privacidade é uma das prioridades da HONOR. Prova disso é o fato de a série HONOR Magic3 contar com recursos aprimorados de segurança, incluindo uma câmera frontal 3D ToF[16] para desbloqueio com Face ID 3D, que garante um alto nível de segurança ao utilizar reconhecimento facial para ter acesso a seu smartphone.

Para criar uma experiência de usuário mais inteligente e contínua, vários cenários cotidianos também foram otimizados na série HONOR Magic3 para proporcionar uma vida inteligente em todos os cenários. Entre as atualizações inteligentes estão a UX Experience, Smart Travel, Security and Privacy e Mobile Working, que oferecem uma experiência de IA contínua para que os usuários possam gerenciar com eficiência seu trabalho e cotidiano.

Cor, preço e disponibilidade

Inspirada na "hora mágica", a melhor hora do dia para fotografar, de acordo com os entusiastas da fotografia e diretores de cinema, a série HONOR Magic3, com preço a partir de 899 euros, está disponível nas cores Golden Hour e Blue Hour[17] e fabricação em couro sintético, além de preto e branco. O HONOR Magic3 Pro, com preço a partir de 1.099 euros, está disponível nas cores Golden Hour, preto e branco, enquanto o HONOR Magic3 Pro+, a partir de 1.499 euros, vem em Ceramic Black e Ceramic White, que proporcionam um visual e sensação clássicos e de alta qualidade.

A série HONOR Magic3 estará disponível, primeiramente, na China Continental. A disponibilidade em outros mercados globais será anunciada posteriormente. Fique ligado para mais informações.

Para mais informações, visite a loja virtual da HONOR em www.hihonor.com.

Sobre a HONOR

Fundada em 2013, a HONOR é uma fornecedora líder global de dispositivos inteligentes. Estamos comprometidos em nos tornar uma marca de tecnologia icônica e proporcionar a todas as pessoas uma vida inteligente em todos os cenários e em todos os canais. Com enfoque estratégico em inovação, qualidade e atendimento, a HONOR se dedica ao desenvolvimento de tecnologias que capacitem as pessoas no mundo todo a ir além, por meio de seus recursos de P&D e tecnologias progressistas. Dedica-se também à criação de um novo mundo inteligente para todos com seu portfólio de produtos inovadores.

Para mais informações, visite o site da HONOR em www.hihonor.com ou envie um e-mail para [email protected] [18]

Snapdragon é uma marca comercial ou marca registrada da Qualcomm Incorporated.

Snapdragon é um produto da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou suas subsidiárias.

[1] Esse recurso está disponível nas versões Pro e Pro+. [2] Apenas para a versão Pro+. As versões Standard e Pro contam com uma câmera com lente ultra-grande-angular de 13 MP. [3] Apenas para as versões Pro+ e Pro. [4] Apenas para a versão Pro+. As versões Standard e Pro contam com um sensor de cores de 1/1,56 polegada. [5] Apenas para a versão Pro+. [6] Apenas para as versões Pro+ e Pro. [7] Disponível apenas nas versões Pro e Pro+. [8] Disponível apenas na versão Pro+. [9] Requer atualização OTA [10] Requer atualização OTA [11] A plataforma móvel Snapdragon 888 Plus 5G está disponível apenas nas versões Pro e Pro+. A versão Magic3 padrão conta com Snapdragon 888 [12] Os dados do teste estão em conformidade com a frequência Sub-6G do laboratório da HONOR. [13] 4.600 mAh refere-se ao valor típico da bateria. [14] Disponível apenas nas versões Pro+ e Pro. [15] Disponível apenas nas versões Pro+ e Pro. [16] Disponível apenas nas versões Pro+ e Pro. [17] A cor Golden Hour está disponível nas versões Standard e Pro, e a cor Blue Hour está disponível apenas na versão Standard. [18] Os dados são fornecidos pelo laboratório da HONOR. O desempenho real pode variar dependendo das configurações do dispositivo e ambiente de utilização.

