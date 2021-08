Spoločnosť HONOR oznamuje globálne uvedenie série HONOR Magic3, ikonickej vlajkovej lode, ktorá prináša viac ako epickú používateľskú skúsenosť

Počas podujatia spoločnosť HONOR tiež oznámila svoje plány na pokračujúcu expanziu a odhodlanie poskytovať výnimočné služby zákazníkom a produkty najvyššej kvality po získaní nezávislosti v novembri minulého roku. Nová pracovná sila spoločnosti HONOR zahŕňa takmer 10 000 zamestnancov, ktorí pokryjú celé spektrum komplexných operácií. Spoločnosť HONOR masívne investovala do výskumu a vývoja, so štyrmi výskumnými a vývojovými centrami a viac ako 100 laboratóriami na celom svete, k dnešnému dňu podala viac ako 5500 nových patentových prihlášok a rýchlo obnovila strategické partnerstvo s niektorými z popredných svetových dodávateľov. Za tri mesiace sa trhový podiel spoločnosti HONOR na čínskom trhu zvýšil o 3% na 14,6%, čo ešte viac posilnilo ambíciu značky dosiahnuť globálny úspech.

„Spoločnosť HONOR vždy predvádzala naše najinovatívnejšie nápady prostredníctvom radu HONOR Magic a séria HONOR Magic3 pokračuje v tomto dedičstve," povedal George Zhao, generálny riaditeľ spoločnosti HONOR Device Co, Ltd. „Predstavujeme víziu spoločnosti HONOR pre budúcnosť mobilných technológií. Sme hrdí na partnerstvá v odvetví, ktoré sme vytvorili a ktoré pomohli pri vývoji tohto prevratného nového smartfónu, ako aj na pokračujúce úsilie nášho tímu pre výskum a vývoj o znovuzavedenie programu HONOR na svetový trh s doposiaľ nevídaným predstavením výnimočnej technológie."

Špičkový dizajn pre pohlcujúci zážitok zo sledovania a vynikajúca rezistencia

Séria HONOR Magic3, ktorá prináša vynikajúci užívateľský zážitok a prémiový dizajn, je vybavená 89° super zakriveným displejom a ultratenkým rámom, čo zaisťujú skutočne pohlcujúci zážitok zo sledovania. 10-bitová obrazovka zobrazuje 1,07 miliardy farieb a podporuje certifikáciu HDR10+, čo používateľom umožňuje vychutnať si živšie farby a detailné vizuálne efekty.

HONOR Magic3 Pro+ predstavuje prelom v remeselnom spracovaní dizajnu smartfónov a ponúka vynikajúci dizajn so super zakriveným krytom Nano Crystal Shield a telom Nano Ceramic, ktorý vytvára prvotriedne a pohodlné uchopenie a vyššiu úroveň tvrdosti a húževnatosti. Séria HONOR Magic3 je certifikovaná podľa odolnosti voči vode a prachu IP68 [1], čo zaručuje, že je chránená pred prachom a vydrží ponorenie až do 1,5 metra a na 30 minút.

Séria HONOR Magic3 je vybavená pozoruhodným dizajnom fotoaparátu s názvom „Oko múzy", ktorý symbolizuje dokonalú kombináciu umenia a technológie, a má konkávny povrch, ktorý poskytuje objektívu dostatok svetelného zdroja na optimalizáciu výkonu a vynikajúce fotografické možnosti, tak, aby si to užívatelia užili. HONOR Magic3 Pro+, ktorý je poctou klasickej štruktúre spúšte fotoaparátu, má jedinečný šesťuholníkový dizajn, ktorý dáva používateľom pocit rovnováhy a harmónie.

Revolučné fotografické zážitky s pokročilým obrazovým nástrojom HONOR a počítačovou fotografiou s viacerými kamerami

Séria HONOR Magic3, ktorá posúva fotografie od spoločnosti HONOR na úplne novú úroveň, je dodávaná s technológiou HONOR Image Engine, ktorú vyvinula spoločnosť HONOR. Ide o pokročilý zobrazovací systém s podporou umelej inteligencie, ktorý vždy poskytuje vysokokvalitné a ohromujúce obrázky. HONOR Magic Series je vybavený najlepším počítačovým fotografovaním s viacerými kamerami vo svojej triede, zatiaľ čo HONOR Magic3 Pro+ je dodávaný s nastavením pre štyri fotoaparáty a ponúka 64 MP monochromatický fotoaparát, 50 MP širokouhlý fotoaparát, 64 MP 126 W ultra široký fotoaparát [2 ] a teleobjektív Periscope [3] s rozlíšením 64 MP, ktorý umožňujú používateľom vytvárať úžasné fotografie bez ohľadu na to, čo fotografujú.

Širokouhlý fotoaparát s rozlíšením 50 MP, ktorý prináša živé farby a verné zábery, má mimoriadne veľký 1/1,28 palcový farebný snímač [4] spolu s automatickým zaostrovaním Full Pixel Octa Phase Detection (PD) [5], čo umožňuje rýchle zachytenie pohybujúcich sa objektov a presné zaostrenie vo výnimočných detailoch. 64 -megapixelový teleobjektív Periscope má 3,5 -násobný optický zoom [6] a až 100-násobný digitálny zoom, čo používateľom umožňuje zachytávať vysokokvalitné obrázky z diaľky. Vďaka optickému stabilizátoru obrazu (OIS) [7] môžu používatelia vytvárať čistý obraz aj bez statívu. 64-megapixelový 126° ultraširokouhlý objektív spojený so 7P optickým zoomom [8] ponúka širokouhlý fotoaparát HONOR s najvyšším rozlíšením, ktorý umožňuje širšie zorné pole s minimálnym skreslením perspektívy a dokonale predvádza celé budovy a pamiatky v ohromujúcej čistote. Pri makro záberoch môžu používatelia zachytiť neuveriteľné detaily už od 2,5 cm.

Smartfón, ktorý prináša zážitok z kinematografie

Séria HONOR Magic3 ponúka možnosti záznamu Magic-Log a kinematografie Level 3D LUT (Look Up Table). Log formát, ktorý sa bežne používa na snímanie profesionálnych filmov, umožňuje používateľom vylepšiť svoje videá filmovými farebnými tónmi a ohromujúcim obrazom v čistote HDR. Filmové 3D LUT pomáhajú používateľom vytvárať farebné odtiene vhodné pre kino.

Séria Magic3 dokáže zachytávať obsah v rozlíšení 4K HDR a má tri všesmerové mikrofóny na čisté zachytenie zvuku, čo ďalej zaisťuje vylepšenú kvalitu obrazu a zvuku pre obsah pripravený pre kino.

Výkonná čipová sada a vylepšený hardvér pre zvýšený výkon

Séria HONOR Magic3, ktorá prináša prelomovú efektivitu, výkon a vylepšený výpočtový výkon umelej inteligencie (AI), je vybavená novou mobilnou platformou Snapdragon® 888 Plus 5G [11]. HONOR je jedným z prvých výrobcov zariadení (OEM), ktorí uviedli na trh smartphone poháňaný platformou Snapdragon 888 Plus. V porovnaní so Snapdragon 888 je nová čipová sada vylepšená z hľadiska CPU a AI. Čipová sada zlepšuje výpočty AI, čo má za následok výkon až 32 TOPS a zvyšuje výkon AI o 20%.

Séria HONOR Magic3, ktorá dopĺňa čipovú sadu, je vybavená systémom OS Turbo X, ktorý bol prvýkrát prenesený do čipovej sady Snapdragon 8. Obsahuje motor s nízkou latenciou, Engine proti starnutiu, Smart Memory Engine, ktorý zlepšujú plynulosť, spomaľujú starnutie a umožňujú, aby viac aplikácií zostalo na pozadí. Rad HONOR Magic3, navrhnutý tak, aby vylepšil herný výkon, je dodávaný s technológiou grafickej akcelerácie GPU Turbo X, ktorá používa optimalizáciu znižujúcu spotrebu energie a zlepšujúcu výkon. Spolu s technológiou Superconductive Hexagonal Graphene sa teploty znižujú, čo vedie k celkovo stabilnejšiemu a pohodlnejšiemu hernému zážitku. Vďaka technológii LINK Turbo X, najmodernejšej technológii, ktorú vyvinula sama spoločnosť, rada HONOR Magic3 úspešne využíva siete Wi-Fi a mobilné siete, aby poskytla maximálnu rýchlosť sťahovania 6,1 Gb/s [12], čo je najrýchlejšie sťahovanie aké je dnes k dispozícii na smartfóne.

Výkon radu HONOR Magic3 je tiež dobre uznávaný priemyselnými partnermi HONOR. „HONOR je skutočne inovatívna spoločnosť s hlbokými koreňmi v technológiách," hovorí Cristiano Amon, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Qualcomm Incorporated. "Tento technický základ pomohol vytvoriť prostredie spolupráce a dôveryhodnosti medzi našimi spoločnosťami. A umožnil nám plne využiť silu Snapdragonu 888 Plus, aby ste v novej sérii HONOR Magic3 uvideli to najlepšie z Androidu."

Mimoriadne dlhá životnosť batérie a vynikajúce možnosti rýchleho nabíjania

Séria HONOR Magic3, napájaná batériou s objemom 4600 mAh [13], vás oslobodzuje od častého nabíjania zariadenia. Rad HONOR Magic3 podporuje HONOR SuperCharge pri 66 W alebo SuperCharge Wireless pri 50 W [14]. Magic3 Pro a Magic3 Pro+ je možné použiť aj ako energetickú banku na nabíjanie ďalších zariadení pomocou bezdrôtového reverzného nabíjania [15].

Funkcia ochrany osobných údajov a zabezpečenia novej úrovne so smart umelou inteligenciou

Ochrana osobných údajov je jednou z najvyšších priorít spoločnosti HONOR. Svedčí o tom fakt, že rada HONOR Magic3 je vybavená vylepšenými možnosťami zabezpečenia, vrátane prednej kamery 3D ToF [16] na odomykanie 3D Face ID, ktorá zaisťuje vysokú úroveň zabezpečenia pri používaní rozpoznávania tváre na prístup k vášmu smartfónu.

Aby bola zaistená inteligentnejšia a bezproblémová používateľská skúsenosť, boli na rade HONOR Magic3 optimalizované aj rôzne denné nastavenia, aby sa dosiahol inteligentný život podľa všetkých scenárov. Inteligentné inovácie zahŕňajú skúsenosti s UX, inteligentné cestovanie, zabezpečenie a ochranu osobných údajov a mobilnú prácu, ktorá prináša bezproblémový zážitok z umelej inteligencie, aby používatelia mohli efektívne spravovať svoju prácu a každodenný život.

Farba, ceny a dostupnosť

HONOR Magic3, inšpirovaný Magic Hour, hlavným denným časom fotografovania pre nadšencov fotografie a filmových režisérov, začína na cene 899 Eur, prichádza v prevedení Golden Hour a Blue Hour [17], ktoré sú okrem čiernej a bielej farby vyrobené aj zo syntetickej kože. HONOR Magic3 Pro, v cene 1 099 Eur, je k dispozícii v čiernej a bielej farbe a farbe Golden Hour, zatiaľ čo model HONOR Magic3 Pro+ v cene od 1 499 Eur je k dispozícii v čiernej a keramickej bielej farbe a prináša prvotriedny a klasický vzhľad a dojem.

Séria HONOR Magic3 bude najskôr k dispozícii v pevninskej Číne. Dostupnosť pre ďalšie globálne trhy bude oznámená neskôr, sledujte ďalšie informácie.

Viac informácií nájdete v internetovom obchode HONOR na www.hihonor.com .

O spoločnosti HONOR

Spoločnosť HONOR, založená v roku 2013, je popredným svetovým poskytovateľom inteligentných zariadení. Zaviazali sme sa stať globálnou ikonickou technologickou značkou a umožniť inteligentný život vo všetkých scenároch a na všetkých kanáloch pre všetkých ľudí. So strategickým zameraním na inovácie, kvalitu a služby sa spoločnosť HONOR zameriava na vývoj technológií, ktoré ľuďom na celom svete umožňujú prekročiť hranice svojich schopností v oblasti výskumu a vývoja a technológií zameraných na budúcnosť, ako aj vytváranie nového inteligentného sveta pre každého s portfóliom inovatívnych produktov.

Pre viac informácií navštívte HONOR online na www.hihonor.com alebo využite email [email protected] [18]

Snapdragon je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Qualcomm Incorporated.

Snapdragon je produktom spoločnosti Qualcomm Technologies, Inc. a/alebo jej dcérskych spoločností.

[1] Táto funkcia je k dispozícii vo verziách Pro a Pro+. [2] Len pre verziu Pro+. Štandardné a profesionálne verzie sú vybavené 13 -megapixelovým ultraširokým fotoaparátom. [3] Len pre verziu Pro+ a Pro. [4] Len pre verziu Pro+. Verzie Standard a Pro sú vybavené 1/1,56 palcovým farebným snímačom. [5] Len pre verziu Pro+. [6] Len pre verziu Pro+ a Pro. [7] K dispozícii iba vo verzii Pro a Pro+. [8] K dispozícii iba vo verzii Pro+. [9] Vyžaduje aktualizáciu OTA [10] Vyžaduje aktualizáciu OTA [11] Mobilná platforma Snapdragon 888 Plus 5G je len pre verziu Pro a Pro+. Štandardná verzia Magic3 je vybavená procesorom Snapdragon 888 [12] Testovacie údaje sú pod frekvenciou Sub-6G z laboratória HONOR. [13] 4 600 mAh sa vzťahuje na typickú hodnotu batérie. [14] K dispozícii iba vo verziách Pro+ a Pro. [15] K dispozícii iba vo verziách Pro+ a Pro. [16] K dispozícii iba vo verziách Pro+ a Pro. [17] Farba Golden Hour je k dispozícii v štandardnej verzii a verzii Pro, zatiaľ čo farba Blue Hour je k dispozícii iba v štandardnej verzii. [18] Údaje poskytuje spoločnosť HONOR Lab. Skutočný výkon sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prostredia použitia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1593659/The_newly_launched_HONOR_Magic3_Series_features_HONOR_s_latest_innovations.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1593660/HONOR_s_CEO_George_Zhao_HONOR_Magic3_Series_flagship_smartphones.jpg

