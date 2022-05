HONOR Magic4 Pro lanzado oficialmente en Reino Unido

Con un diseño simétrico icónico, una pantalla mejorada para la experiencia visual, capacidades fotográficas y videográficas innovadoras, un rendimiento superior y amplias funciones de privacidad, el nuevo HONOR Magic4 Pro lleva la línea insignia de HONOR a un nivel completamente nuevo.

Rendimiento superior con el nuevo Snapdragon 8 Gen 1

Equipado con la última plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G, el HONOR Magic4 Pro ofrece a los usuarios una potencia y un rendimiento inigualables. Respaldado por el motor Qualcomm 7th Gen AI Engine y la arquitectura Cortex-X2 CPU, el HONOR Magic4 Pro cuenta con velocidades de procesamiento ultrarrápidas, al tiempo que alcanza altos niveles de eficiencia. En comparación con la generación anterior, el HONOR Magic4 Pro mejora el rendimiento de la CPU en un 20%, el rendimiento de la GPU en un 30% y las capacidades de IA en un enorme 300%. El HONOR Magic4 Pro está equipado con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, lo que garantiza que los usuarios puedan disfrutar de un rendimiento fluido y estable. [1]

Diseño simétrico con pantalla cuádruple curva

El HONOR Magic4 Pro cuenta con el icónico diseño simétrico "Eye of Muse" de HONOR, con una pantalla cuádruple curva de 6,81 pulgadas [2]LTPO y biseles ultrafinos para una experiencia visual realmente envolvente y un agarre increíblemente cómodo.

La pantalla HONOR Magic4 Pro puede mostrar hasta 1.070 millones de colores y es compatible al 100% con DCI-P3[3], lo que da lugar a colores más nítidos y reales como los que se ven en el cine y a una experiencia de juego más viva. Con la fuente de vídeo HDR 10+, cada fotograma que se ve en el HONOR Magic4 Pro es más vívido, gracias a su mayor rango dinámico y mejor visualización del color. Con una pantalla LTPO de nueva generación y la tecnología HONOR MotionSync, el HONOR Magic4 Pro ofrece una frecuencia de actualización adaptativa de 1Hz a 120Hz,[4] que se ajusta a los diferentes estilos de contenido, garantizando una mayor eficiencia energética y una experiencia de entretenimiento sin interrupciones

Perfecta para quienes pasan largas horas frente a la pantalla, la HONOR Magic4 Pro ofrece una modulación por ancho de pulso (PWM) de 1920 Hz, la mayor PWM jamás alcanzada en una pantalla LTPO, lo que minimiza la fatiga ocular y proporciona una experiencia de visualización cómoda, incluso en entornos con poca luz. El HONOR Magic4 Pro también cuenta con la certificación IP68[5] que ofrece una protección eficaz contra el polvo, la lluvia y el agua, y es capaz de sumergirse en profundidades de agua de hasta 1,5 m durante 30 minutos.

Triple cámara con fotografía computacional de ultra-fusión

El HONOR Magic4 Pro supera los estándares de la industria con una potente combinación de triple cámara que incluye una cámara ancha de 50MP que incluye un sensor de color de 1/1,56 pulgadas, una cámara ultra ancha de 50MP de 122o[6] y una cámara periscópica de 64MP, todo ello impulsado por la mejor fotografía computacional de ultrafusión que permite al dispositivo producir imágenes de alta definición con una claridad impresionante, incluso cuando se toman desde lejos.

La Fotografía Computacional Ultra-Fusión permite la fusión en toda la gama de longitudes focales, ofreciendo excelentes capacidades de imagen. La cámara ancha de 50 MP y la cámara ultra ancha de 50 MP ofrecen un aumento del 65% en la nitidez y claridad de la imagen con la fotografía computacional. Al aplicar la fotografía computacional de fusión con la cámara ancha, la cámara periscópica de 64 MP ofrece un zoom óptico de 3,5x y un zoom digital de 100x, mejorando aún más la nitidez y la claridad de la imagen en un 160%.

HONOR también da un salto con la fotografía avanzada durante la grabación de vídeo. Basado en el Algoritmo de Fotografía y Videografía Computacional de Doble Cadena de HONOR, el HONOR Magic4 Pro puede capturar imágenes de verdadera alta calidad mientras graba vídeos, lo que no está limitado por la calidad de la grabación de vídeo, como es habitual en otros smartphones.

Videografía cinematográfica con Magic-Log Movie Master

El HONOR Magic4 Pro ofrece una filmación de nivel cinematográfico, con el HONOR Magic-Log Movie Master y AI Film Effects. Con esto, el HONOR Magic4 Pro ofrece la primera grabación de vídeo Log 4K de 10bit en 60fps (fotogramas por segundo), superando otro punto de referencia de la industria.

El formato Log, comúnmente utilizado para grabar películas de nivel profesional, permite a los usuarios mejorar el aspecto de sus vídeos con tonos de color cinematográficos con claridad HDR. Equipado con capacidades Cinematic 3D LUT (Look Up Table), el HONOR Magic4 Pro con su formato Magic-Log ayuda a los usuarios a editar sus vídeos con tonos de color superiores aptos para el cine, permitiendo a los creadores aportar colores y estados de ánimo al estilo de Hollywood a sus contenidos.

Potente carga inalámbrica de 100W

El HONOR Magic4 Pro está alimentado por una batería ultra grande de 4600mAh[7] que cuenta con la combinación SuperCharge más potente de HONOR para ofrecer una batería de duración ultra larga y conectividad durante todo el día. Con la tecnología HONOR SuperCharge de 100W con cable, el HONOR Magic4 Pro se carga al 100% en tan solo 30 minutos.[8] El HONOR Magic4 Pro es también el primero de HONOR en soportar la tecnología HONOR SuperCharge inalámbrica de 100W,[9] que permite cargar el dispositivo al 50% en tan solo 15 minutos.

Una experiencia mágica realmente personalizada con Magic UI 6.0

HONOR Magic4 Pro llega al Reino Unido con la última versión de Magic UI 6.0, el sistema operativo Android para todos los escenarios habilitado por la IA, que ofrece una serie de características inteligentes optimizadas para experiencias de vida inteligentes.

La última versión de Magic UI 6.0 viene con una serie de mejoras y funciones personalizadas. Los usuarios pueden personalizar sus dispositivos con contenidos descargables de la nueva HONOR Themes, que cuenta con una biblioteca de más de 5.000 temas, fuentes y fondos de pantalla creados por artistas de todo el mundo. Con la función Efficient Smart Desktop, Magic UI 6.0 permite a los usuarios personalizar y redimensionar los widgets de las tarjetas en su pantalla, y acceder fácilmente a la información sin abrir las aplicaciones. Magic UI 6.0 permite que más aplicaciones permanezcan activas en segundo plano en comparación con la interfaz anterior. La búsqueda es más cómoda que nunca con HONOR Search, una solución de búsqueda única que permite a los usuarios buscar páginas web, así como archivos locales y configuraciones de una sola vez. Con otra innovadora función, HONOR Share, Magic UI 6.0 permite la rápida transferencia de archivos entre un smartphone HONOR y un PC compatible con HONOR Computer Manager, manteniendo a los usuarios siempre por delante y conectados.

La actualización de Magic UI 6.0 también incluye el nuevo HONOR Health, que ayuda a los usuarios a mantenerse informados sobre su estado físico capturando información como los pasos, la carrera y el ciclismo en tiempo real. Al emparejar un HONOR Magic4 Pro con el HONOR Watch GS 3, los usuarios pueden medir y ver sus métricas de ritmo cardíaco, calidad del sueño, oxígeno en sangre, rendimiento de fitness en más de 100 modos de entrenamiento, 13 cursos de carrera y 12 cursos de entrenamiento.

Privacidad y seguridad mejoradas; debut de la llamada de privacidad

El HONOR Magic4 Pro ofrece una solución innovadora a la fuga de sonido, una frustración común de los teléfonos inteligentes, y estrena una nueva función de llamada de privacidad con el apoyo de la IA y la tecnología de sonido direccional, evitando la fuga de sonido para las llamadas telefónicas más privadas.

El sonido direccional cuenta con la primera tecnología de división de frecuencias que permite la transmisión simultánea de sonido desde el módulo emisor de sonido de la pantalla y el receptor. La pantalla y el receptor trabajan juntos para ajustar el volumen del audio entrante para adaptarse a diferentes entornos, asegurando que incluso si estás en un entorno silencioso como un ascensor, las personas que están a tu lado no pueden oír la voz de la persona que llama, sino que sólo tú puedes escuchar con claridad.

Desarrollado conjuntamente con Qualcomm y basado en la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, el sistema de seguridad dual (HTEE+QTEE) del HONOR Magic4 Pro ofrece mayores requisitos de seguridad para servicios clave en todo el mundo. El HONOR Magic4 Pro también está equipado con un chip de seguridad independiente, que proporciona la máxima seguridad para las contraseñas y los datos biométricos como las identificaciones faciales y las huellas dactilares. La cámara de profundidad 3D del HONOR Magic4 Pro aprovecha aún más la biometría de reconocimiento facial 3D para proporcionar seguridad y protección de alto nivel.

El HONOR Magic4 Pro también está equipado con el sensor sónico 3D Gen 2 de Qualcomm. Con un área del lector de huellas dactilares un 77% mayor, 1,7 veces más capturas de datos biométricos y una velocidad un 40% más rápida en comparación con la generación anterior, el HONOR Magic4 Pro permite la autenticación con un solo toque utilizando ondas de sonido en lugar de luz para reconocer y proteger a los usuarios.

Presentamos el nuevo HONOR Watch GS 3 y los HONOR Earbuds 3 Pro

HONOR también presentó el HONOR Watch GS 3, inspirado en los relojes mecánicos tradicionales. Con un diseño elegante y estilizado y el uso de materiales de calidad como el acero inoxidable 316L, el reloj ha sido diseñado para llevarlo cómodamente durante todo el día, con un peso de sólo 44g y un tamaño de 10,5mm.

El HONOR Watch GS 3 viene con un nuevo módulo de sensor PPG (Fotopletismografía) de ocho canales que detecta señales ópticas precisas. Junto con el motor de monitorización de la frecuencia cardíaca AI, que combina múltiples algoritmos para cancelar el ruido durante el ejercicio, el HONOR Watch GS 3 mejora significativamente la precisión de la función de monitorización de la frecuencia cardíaca, permitiendo a los usuarios controlar mejor su salud[10].

Con más de 100 modos de entrenamiento, el HONOR Watch GS 3 también ofrece capacidades de seguimiento de rutas precisas y se beneficia del GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite) de doble frecuencia L1/L5 integrado cuando se corre, se monta en bicicleta o se hace senderismo al aire libre.

HONOR también ha anunciado el lanzamiento de los nuevos HONOR Earbuds 3 Pro. Los auriculares estéreo verdaderamente inalámbricos (TWS) están equipados con el primer diseño de doble controlador coaxial del mundo, con un controlador dinámico de 11 mm de diámetro y un tweeter cerámico piezoeléctrico, que ofrece un sonido rico y delicado y unos graves potentes. Además, los HONOR Earbuds 3 Pro son también los primeros auriculares inalámbricos estéreo (TWS) estrella del sector que incorporan la tecnología de carga rápida 5C.[11]

Al reducir los sonidos ambientales a distintos niveles, los HONOR Earbuds 3 Pro ofrecen una calidad de sonido y un rendimiento de las llamadas superiores gracias a la tecnología Adaptive Active Noise Cancelling (Adaptive ANC) totalmente desarrollada y a una conectividad mejorada, lo que permite a los usuarios disfrutar de una música envolvente y de un sonido profundo mientras juegan o realizan conferencias telefónicas.

Colores, precios y disponibilidad

Además, en el evento también se anunció la serie HONOR X. Tras el lanzamiento en el Reino Unido, el HONOR Magic4 Pro llegará a más mercados en un futuro próximo.

Producto Colores Precios Disponibilidad HONOR Magic4 Pro Azul, negro £949,99 Reservas a partir del 13 de mayo en HiHonor.com, Three, Currys, Amazon, Argos y Carphone Warehouse HONOR X8 Negro medianoche, azul océano, plata titanio £219,99 Disponible a partir del 13 de mayo en

HiHonor.com, Currys, Argos, Amazon,

y Very HONOR X7 Negro medianoche, azul océano, plata titanio £169,99 Disponible a partir del 13 de mayo en

HiHonor.com, Currys, Argos, Amazon,

y Very HONOR Watch GS 3 Oro clásico, azul océano £209,99 Disponible a partir del 13 de mayo en

Hihonor.com, Amazon, y más próximamente Negro medianoche £189,99 Disponible a partir del 13 de mayo en Hihonor.com HONOR Earbuds 3 Pro Blanco, gris £169,99 Disponible a partir del 13 de mayo en

Hihonor.com, Amazon y más próximamente

Ofertas de HONOR Magic4 Pro

El HONOR Magic4 Pro estará disponible para su reserva a partir del 13 de mayo, con un paquete especial de reserva por valor de 324 libras que incluye el nuevo HONOR Watch GS 3 Ocean Blue, una base de carga inalámbrica y una funda de teléfono HONOR Magic4 Pro.

El HONOR Magic4 Pro estará disponible en la red Three. Si adquiere un contrato ilimitado de 24 meses con Three, también podrá aprovechar su actual oferta de devolución de dinero de hasta 250 libras.

El HONOR Magic4 Pro se podrá comprar en el Reino Unido a partir del 27 de mayo por 949,99 libras. Estará disponible en HiHonor.com, Currys, Argos, Amazon y en una variedad de tarifas de pago mensual a excelentes precios en Three y Carphone Warehouse.

