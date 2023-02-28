HONOR Magic5 Pro занял верхнюю строчку рейтинга DXOMARK благодаря камере и дисплею

Новейшая модель смартфона HONOR Magic5 Pro, оснащенная лучшими в отрасли функциями и обновлениями, устанавливает новые стандарты для камер и дисплеев смартфонов

БАРСЕЛОНА, Испания, 1 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- После успешного выпуска совершенно новой флагманской серии HONOR Magic5 на выставке мобильных технологий Mobile World Congress 2023, модель HONOR Magic5 Pro заняла первое место в глобальном рейтинге смартфонов DXOMARK как в плане камеры, так и в плане дисплея, что еще раз свидетельствует о приверженности бренда разработке лучших в своем классе смартфонов.

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«Мы рады тому, что наш новейший флагман достиг первой позиции в рейтинге камер и дисплеев смартфонов, который был представлен независимыми исследователями DXOMARK. Это свидетельствует о силе и возможностях нашей научно-исследовательской команды, — заявил Джордж Чжао, генеральный директор компании HONOR Device Co, Ltd. — Данное достижение является для нас только началом, и мы с нетерпением ждем еще более фантастических технологических прорывов в области камер и дисплеев смартфонов».

Не имеющая аналогов камера на первом месте рейтинга DXOMARK

Модель HONOR Magic5 Pro прошла строгое тестирование DXOMARK для камер смартфона, в котором измеряется производительность в ряде ключевых категорий, включая фото, боке, зум, видео и предварительный просмотр. Смартфон HONOR Magic5 Pro, получивший 152 балла, занимает первое место в рейтинге камер DXOMARK.

«Смартфон HONOR Magic5 Pro является новым лидером в нашем рейтинге. Он также занимает первое место в рейтинге камер благодаря выдающимся результатам фотографий на всех уровнях освещенности, — упомянули представители DXOMARK в своем обзоре. — Magic5 Pro особенно выделялся в нашей ситуации использования «друзья и семья», используя высокую скорость затвора для замораживания объектов в движении, и одновременно превосходно улавливая детали и сохраняя низкий уровень шума».

Модель HONOR Magic 5, обладающая 50-мегапиксельной широкоугольной камерой, 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 50-мегапиксельной перископической телефотокамерой, обеспечивает более высокую четкость изображений, улучшенную экспозицию и более богатый динамический диапазон. Помимо своих общих превосходных эксплуатационных характеристик, этот смартфон также завоевал наивысший балл по результатам DXOMARK с точки зрения конкретных сценариев использования и состояний, таких как ситуации «в помещении» и «на улице», «условия низкой освещенности», «друзья и семья», что делает его идеальным выбором для различных сценариев съемки.

Также примечательно, что после тестирования камер DXOMARK модель HONOR Magic5 Pro обеспечила заметно улучшенное качество зума, от сверхширокого до дальнего расстояния, что делает ее одним из лучших устройств для зума на рынке. Камера HONOR Magic5 Pro показала очень хорошие результаты на фокусном расстоянии сверхширокоугольной съемки и при небольшом зуме. Качество изображения было превосходным при любых условиях освещения, особенно при ярком освещении и в помещении. В среднем диапазоне телефокусного расстояния, в сравнении с Samsung, HONOR Magic5 Pro обеспечивает тонкую детализацию и низкий уровень шума, в то время как модель Samsung Galaxy S23 Ultra теряет больше деталей в качестве изображения.

Смартфон HONOR Magic5 Pro также показал хорошие результаты в видеотестах, а представители DXOMARK подтвердили, что данное устройство является лучшим на сегодняшний день Android-смартфоном для видео и лучшим устройством с видео-форматом SDR. Модель HONOR Magic5 Pro, получившая значительные обновления в видео-технологиях по сравнению со своим предшественником, может похвастаться технологией IMAX Enhanced Movie Master, позволяющей пользователям снимать и редактировать потрясающие кадры кинематографического уровня.

Дебют премиум-дисплея на вершине рейтинга DXOMARK

Модель HONOR Magic5 Pro прошла строгое тестирование дисплеев смартфонов DXOMARK, которое измеряет производительность в шести областях: читаемость, цвет, видео, движение, сенсорный ввод и артефакты. Данное устройство, заработавшее впечатляющие 151 балл за свою уникальную технологию дисплея, заняло 1-е место в рейтинге дисплеев смартфонов DXOMARK.

«С результатом в 151 балл дисплей HONOR Magic5 Pro забрался на вершину рейтинга DXOMARK благодаря своей сбалансированной и стабильной производительности по всем ключевым параметрам», — заявили представители DXOMARK в своем обзоре.

Тестирование DXOMARK показывает, что HONOR Magic5 Pro обеспечивает очень хорошую читаемость с возможностью настройки, которая облегчает просмотр при всех тестируемых условиях освещения. Даже в сценариях уличного использования, оснащенный новой технологией улучшения яркости дисплея смартфон HONOR Magic5 Pro также обеспечивает пиковую яркость HDR 1800 нит для четкого визуального отображения при ярком солнечном свете.

Благодаря двойной калибровке яркости для типичной яркости 120 нит в помещении и 800 нит на улице, этот смартфон имеет лучшую в отрасли точность цветопередачи дисплея. Тестирование DXOMARK показывает, что цветопередача HONOR Magic5 Pro в основном носила естественный и верный характер, будь то объективная или визуальная оценка, и этот смартфон превосходит Apple iPhone 14 Pro Max и Samsung Galaxy S23 Ultra по данному параметру [1].

Значительные достижения в области производительности дисплея и камеры HONOR Magic5 Pro в независимых тестах DXOMARK знаменуют собой новую веху для компании HONOR.

Смартфон HONOR Magic5 Pro поступит в продажу начиная со второго квартала 2023 года по стартовой цене 1199 € для модели 12G+512GB. О старте продаж на каждом рынке будет объявлено в соответствующее время.

Информация о компании HONOR

HONOR является одной из ведущих мировых компаний-поставщиков интеллектуальных устройств. Она стремится стать легендарным мировым технологическим брендом и создавать для всех новый интеллектуальный мир за счет своих продуктов и услуг. Уделяя особое внимание научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, компания стремится к разработке технологий, позволяющих людям по всему миру выходить за узкие рамки привычного, давая им свободу в достижении своих целей и раскрытии собственных возможностей. Предлагаемый компанией HONOR ассортимент инновационных высококачественных надежных смартфонов, планшетов, ноутбуков и аксессуаров всех ценовых категорий позволяет людям развиваться и совершенствоваться.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2011617/image_5003200_32826585.jpg

SOURCE HONOR