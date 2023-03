HONOR Magic5 Pro na szczycie rankingu aparatów i wyświetlaczy DXOMARK

Wyposażony w wiodące w branży funkcje i modernizacje, całkowicie nowy HONOR Magic5 Pro wyznacza nowe standardy w zakresie wydajności aparatu i wyświetlacza w smartfonach.

BARCELONA, Hiszpania, 2 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Po udanej premierze najnowszego flagowca z serii HONOR Magic5 na tegorocznych targach Mobile World Congress 2023, HONOR Magic5 Pro zajął pierwsze miejsce w światowych rankingach smartfonów DXOMARK zarówno pod względem aparatu , jak i wyświetlacza , co jeszcze bardziej potwierdza determinację marki w tworzeniu najlepszych w swojej klasie smartfonów.

image_5003200_32826351 HONOR Magic5 Pro - Very good subject isolation in bokeh mode image_5003200_32826585

„Bardzo się cieszymy, że najnowszy model flagowy osiągnął najwyższą pozycję w rankingach aparatów fotograficznych i wyświetlaczy smartfonów, prowadzonych przez niezależnych badaczy DXOMARK, co świadczy o potędze i możliwościach naszego zespołu badawczo-rozwojowego " - powiedział George Zhao, dyrektor generalny HONOR Device Co, Ltd. „Ten sukces to dla nas dopiero początek, ponieważ z niecierpliwością czekamy na dokonanie jeszcze większych, fantastycznych przełomów w technologii aparatów fotograficznych i wyświetlaczy w smartfonach".

Bezkonkurencyjny system kamer zajmuje pierwsze miejsce w rankingu DXOMARK

Smartfon HONOR Magic5 Pro został poddany rygorystycznemu testowi DXOMARK, w którym mierzona jest wydajność w wielu kluczowych kategoriach, takich jak Fotografia, Bokeh, Powiększanie, Wideo i Podgląd. Uzyskując wynik 152, zajmuje on pierwsze miejsce w międzynarodowym rankingu aparatów fotograficznych DXOMARK.

„HONOR Magic5 Pro staje się nowym liderem w naszym rankingu. Zajmuje również miejsce nr 1 w rankingu fotograficznym dzięki znakomitym parametrom na wszystkich poziomach oświetlenia" - stwierdza DXOMARK w swojej recenzji. „Model Magic5 Pro wyróżnił się szczególnie w kategorii „Przyjaciele i rodzina", wykorzystując znaczne prędkości migawki do zatrzymania obiektów w ruchu, przy jednoczesnym uchwyceniu licznych szczegółów i utrzymaniu niskiego poziomu szumów".

Wyposażony w kamerę szerokokątną 50 MP, kamerę ultraszerokokątną 50 MP i peryskopowy teleobiektyw 50 MP, smartfon ten zapewnia obrazy o większej ostrości, dokładniejszej ekspozycji i bogatszym zakresie dynamicznym. Oprócz ogólnej doskonałej wydajności HONOR Magic5 Pro uzyskał również najwyższą ocenę od DXOMARK w zakresie konkretnych przypadków użycia i warunków: Na zewnątrz, We wnętrzach, Przy niedostatecznym oświetleniu, Przyjaciele i rodzina, stanowiąc doskonały wybór dla zróżnicowanych warunków fotografowania.

Warto również zauważyć, że po testach aparatu DXOMARK, HONOR Magic5 Pro zapewniał wyraźnie lepsze rezultaty podczas powiększania, od ultraszerokiego do długiego tele, co czyni go jednym z najskuteczniejszych urządzeń do powiększania na rynku. Aparat fotograficzny omawianego modelu zapewniał znakomite rezultaty przy natywnej ogniskowej ultraszerokiej oraz przy niewielkim powiększeniu. Jakość obrazu była doskonała we wszystkich warunkach oświetleniowych, zwłaszcza w jasnym świetle i w pomieszczeniach. W średnim zakresie teleogniskowych, porównując z Samsungiem, HONOR Magic5 Pro prezentuje drobne szczegóły i niski poziom szumów, podczas gdy Samsung Galaxy S23 Ultra traci więcej detali w jakości obrazu.

HONOR Magic5 Pro osiągnął również znakomite wyniki w testach wideo, na podstawie których firma DXOMARK potwierdziła, że urządzenie jest jak dotąd najlepszym smartfonem z systemem Android w zakresie filmów wideo oraz najlepszym rozwiązaniem w formacie wideo SDR. W porównaniu do swojego poprzednika model ten oferuje znaczące udoskonalenia w zakresie jakości materiałów filmowych. HONOR Magic5 Pro może poszczycić się technologią IMAX Enhanced Movie Master, umożliwiającą użytkownikom nagrywanie i edytowanie zachwycających nagrań na poziomie kinowym.

Wyświetlacz najwyższej klasy trafia na szczyt rankingów DXOMARK

HONOR Magic5 Pro został poddany rygorystycznemu testowi DXOMARK, który mierzy wydajność w sześciu obszarach: Czytelność, Kolor, Wideo, Ruch, Dotyk i Przedmioty użytkowe. Zdobywając imponującą liczbę 151 punktów za swoje wyjątkowe technologie wyświetlania, urządzenie zajęło 1. miejsce w rankingu wyświetlaczy smartfonów DXOMARK.

„Z wynikiem 151 punktów, wyświetlacz HONOR Magic5 Pro znalazł się na szczycie rankingu DXOMARK dzięki dopracowanym i konsekwentnym działaniom we wszystkich kluczowych aspektach" - oświadczył DXOMARK w swojej recenzji.

Test DXOMARK potwierdza, że smartfon HONOR Magic5 Pro zapewnia wyjątkowo dobrą czytelność, z dostrojeniem, dzięki któremu można komfortowo widzieć we wszystkich testowanych warunkach oświetleniowych. Nawet w przypadku zastosowania na zewnątrz, wyposażony w nowatorską technologię zwiększania luminancji, model ten zapewnia szczytową jasność HDR na poziomie 1800 nitów, co pozwala na uzyskanie wyraźnych obrazów w pełnym słońcu.

Dzięki podwójnej kalibracji jasności Dual-Luminance dla typowej jasności 120 nitów w pomieszczeniach i 800 nitów na zewnątrz, HONOR Magic5 Pro zapewnia najwyższą w branży dokładność wyświetlania kolorów. Test DXOMARK dowodzi, że odwzorowanie kolorów przez ten smartfon było w większości przypadków naturalne i wierne, zarówno w ocenie obiektywnej, jak i percepcyjnej, i pod tym względem przewyższa on Apple iPhone 14 Pro Max i Samsung Galaxy S23 Ultra[1].

Znakomite osiągnięcia wyświetlacza i aparatu HONOR Magic5 Pro w niezależnych testach DXOMARK stanowią przełomowy etap dla marki HONOR.

HONOR Magic5 Pro będzie dostępny od drugiego kwartału 2023 roku, z ceną wyjściową 1199 euro za model 12G+512GB. Informacje dotyczące dostępności na poszczególnych rynkach zostaną podane wkrótce.

HONOR

HONOR jest czołowym światowym dostawcą urządzeń inteligentnych. Firma dąży do stania się legendarną globalną marką technologiczną i dzięki swoim potężnym produktom i usługom tworzy nowy inteligentny świat dla każdego. Nieprzerwanie skupiając się na badaniach i rozwoju, HONOR z zaangażowaniem rozwija technologie, które pozwalają ludziom z całego świata przekraczać swoje możliwości i dają im wolność osiągania więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Wysokiej jakości smartfony, tablety, laptopy i urządzenia noszone na każdą kieszeń oferowane przez HONOR stanowią innowacyjne i niezawodne produkty, dzięki którym ludzie mogą stawać się lepszą wersją siebie.

