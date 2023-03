Le HONOR Magic5 Pro en tête des classements DXOMARK des appareils photo et des écrans

Doté de fonctionnalités et de mises à niveau de pointe, le tout nouveau HONOR Magic5 Pro établit de nouvelles normes en matière d'appareil photo et d'écran pour smartphone

BARCELONE, Espagne, 1 mars 2023 /PRNewswire/ -- Après le lancement réussi de la toute nouvelle série de produits phares HONOR Magic5 au Mobile World Congress 2023, le HONOR Magic5 Pro a pris la première place à la fois pour l' appareil photo et l' écran du classement mondial des smartphones DXOMARK, signifiant ainsi l'engagement de la marque à développer les meilleurs smartphones de sa catégorie.

image_5003200_32826351 HONOR Magic5 Pro - Very good subject isolation in bokeh mode image_5003200_32826585

« Nous sommes ravis que notre dernier produit phare ait atteint la position n° 1 pour le classement des appareils photo et des écrans de smartphones par les chercheurs indépendants de DXOMARK, ce qui témoigne de la force et des capacités de notre équipe de R&D », a déclaré George Zhao, PDG de HONOR Device Co, Ltd. « Cette réussite n'est qu'un début pour nous, car nous sommes impatients de faire des avancées encore plus fantastiques dans le domaine de la technologie des appareils photo et des écrans de smartphones. »

Un système de caméra inégalé remporte la première place au concours DXOMARK

Le HONOR Magic5 Pro a été soumis au test rigoureux de l'appareil photo pour smartphone de DXOMARK, qui mesure les performances dans un certain nombre de catégories clés, notamment la photo, le bokeh, le zoom, la vidéo et l'aperçu. Avec un score maximal de 152, le HONOR Magic5 Pro prend la première place du classement mondial des appareils photo de DXOMARK.

« Le HONOR Magic5 Pro est le nouveau leader de notre classement. Il prend également la première place dans le classement des photos, grâce à des résultats exceptionnels, quel que soit le niveau de luminosité », indique DXOMARK dans son rapport. « Le Magic5 Pro a particulièrement brillé dans notre cas d'utilisation "Ami et famille", en utilisant des vitesses d'obturation rapides pour figer les sujets en mouvement tout en capturant d'excellents détails et en maintenant des niveaux de bruit faibles. »

Doté d'une caméra grand-angle de 50 Mpx, d'une caméra ultra-grand-angle de 50 Mpx et d'un téléobjectif périscope de 50 Mpx, le HONOR Magic5 Pro offre des images d'une plus grande netteté, d'une meilleure exposition et d'une gamme dynamique plus riche. En plus de ses excellentes performances générales, le HONOR Magic5 Pro a également obtenu le meilleur score de DXOMARK en termes de cas d'utilisation spécifiques et de conditions d'extérieur, d'intérieur, de faible luminosité, d'amis et de famille, ce qui en fait un choix parfait pour une variété de scénarios de prise de vue.

Il est également à noter que suite aux tests de l'appareil photo de DXOMARK, le HONOR Magic5 Pro a fourni une expérience de zoom nettement améliorée, de l'ultra-large au téléobjectif longue portée, ce qui en fait l'un des meilleurs appareils pour le zoom sur le marché. L'appareil photo du HONOR Magic5 Pro a fourni de très bons résultats à la longueur focale native de l'ultra-large et en zoomant légèrement. La qualité d'image était excellente dans toutes les conditions de lumière, en particulier en pleine lumière et en intérieur Dans la gamme moyenne de distance focale télé, en comparant avec Samsung, le HONOR Magic5 Pro présente des détails fins et un faible bruit, tandis que le Samsung Galaxy S23 Ultra perd plus de détails dans la performance de l'image.

Le HONOR Magic5 Pro a également obtenu de bons résultats lors des tests vidéo, DXOMARK confirmant que l'appareil est le meilleur smartphone Android à ce jour pour la vidéo et le meilleur appareil au format vidéo SDR. Bénéficiant d'améliorations vidéo significatives par rapport à son prédécesseur, le HONOR Magic5 Pro est doté de la fonction IMAX Enhanced Movie Master, qui permet aux utilisateurs de filmer et de monter des séquences de niveau cinématographique.

Un écran haut de gamme en tête du classement DXOMARK

Le HONOR Magic5 Pro a été soumis au test rigoureux de DXOMARK sur les écrans de smartphones, qui mesure les performances dans six domaines : lisibilité, couleur, vidéo, mouvement, toucher et artefacts. Avec un score impressionnant de 151 points pour sa technologie d'affichage exceptionnelle, l'appareil a pris la première place du classement des écrans de smartphones de DXOMARK.

« Avec un score de 151, l'écran HONOR Magic5 Pro s'est hissé au sommet du classement DXOMARK grâce à ses performances bien équilibrées et constantes dans tous les attributs clés », a déclaré DXOMARK dans son évaluation.

Selon le test DXOMARK, le HONOR Magic5 Pro offre une très bonne lisibilité, avec un réglage qui rend la vision confortable dans toutes les conditions d'éclairage testées. Même dans les scénarios d'utilisation en extérieur, équipé d'une nouvelle technologie d'amélioration de la luminance de l'affichage, le HONOR Magic5 Pro offre également une luminosité HDR maximale de 1800 nits pour des visuels clairs en plein soleil.

Grâce à la calibration de la double luminance pour une luminosité intérieure typique de 120 nits et une luminosité extérieure de 800 nits, le HONOR Magic5 Pro offre une précision des couleurs à la pointe du secteur. Le test de DXOMARK montre que le rendu des couleurs du HONOR Magic5 Pro était surtout naturel et fidèle, que ce soit dans le cadre d'une évaluation objective ou perceptive, et le HONOR Magic5 Pro surpasse l'Apple iPhone 14 Pro Max et le Samsung Galaxy S23 Ultra dans cet attribut[1].

Les performances significatives de l'écran et de l'appareil photo du HONOR Magic5 Pro dans les tests indépendants de DXOMARK marquent une nouvelle étape pour HONOR.

Le HONOR Magic5 Pro sera disponible à partir du deuxième trimestre 2022, avec un prix de départ de 1 199 € pour le modèle 12 G+512 GB. La disponibilité sur chaque marché sera annoncée en temps voulu.

