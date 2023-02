HONOR Magic5 Pro lidera as classificações de câmera e tela do DXOMARK

Repleto de recursos e atualizações líderes do setor, o novo HONOR Magic5 Pro define novos padrões para o desempenho de câmeras e telas de smartphone

BARCELONA, Espanha, 28 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Após o lançamento bem-sucedido da novíssima série HONOR Magic5 no Mobile World Congress 2023, o HONOR Magic5 Pro conquistou o primeiro lugar nas classificações globais de smartphone do DXOMARK nas categorias de câmera e tela, o que traduz ainda mais o compromisso da marca em desenvolver os melhores smartphones da categoria.

"Estamos muito satisfeitos por nosso mais recente flagship ter alcançado a posição nº 1 nas classificações de câmera e exibição do smartphone por pesquisadores independentes do DXOMARK, atestando a força e as capacidades de nossa equipe de P&D", disse George Zhao, CEO da HONOR Device Co, Ltd. "Esta conquista é apenas o começo para nós, pois esperamos fazer avanços ainda mais fantásticos na tecnologia de câmeras e telas de smartphones".

Um sistema de câmera inigualável conquista o 1º lugar no DXOMARK

O HONOR Magic5 Pro foi submetido ao rigoroso teste de câmera de smartphone do DXOMARK, que mede o desempenho em várias categorias principais, incluindo Foto, Bokeh, Zoom, Vídeo e Pré-visualização. Com uma pontuação máxima de 152, o HONOR Magic5 Pro ocupa o primeiro lugar nas classificações globais de câmeras do DXOMARK.

"O HONOR Magic5 Pro é o novo líder em nossa classificação. Ele também leva o 1º lugar na classificação de fotos graças aos excelentes resultados fotográficos em todos os níveis de luz", mencionou o DXOMARK em sua análise. "O Magic5 Pro brilhou particularmente em nosso caso de uso de amigos e familiares, usando velocidades rápidas do obturador para captar pessoas em movimento, ao mesmo tempo em que captura excelentes detalhes e mantém os níveis de ruído baixos".

Com uma Câmera Ampla de 50 MP, uma Câmera Ultra-Ampla de 50 MP e uma Câmera com Lente Teleobjetiva Periscópica de 50MP, o HONOR Magic 5 Pro oferece imagens com maior nitidez, melhor exposição e uma maior faixa dinâmica. Além de seu excelente desempenho geral, o HONOR Magic5 Pro também obteve a pontuação máxima do DXOMARK para usos específicos e condições de ambientes externos, internos, de baixa luz, amigos e familiares, tornando-o a escolha perfeita para uma variedade de cenários de filmagem.

Também é notável que, após os testes de câmera do DXOMARK, o HONOR Magic5 Pro proporcionou um zoom notavelmente aprimorado, teleobjetiva de alcance ultra-amplo a longo, tornando-o um dos melhores dispositivos para zoom no mercado. A câmera do HONOR Magic5 Pro apresentou resultados muito bons na distância focal nativa ultra-ampla e ao aumentar ligeiramente o zoom. A qualidade da imagem foi ótima em todas as condições de luz, especialmente em luz brilhante e em ambientes internos. Na distância tele focal de alcance médio, em comparação com a Samsung, o HONOR Magic5 Pro apresenta detalhes finos e baixo ruído, enquanto o Samsung Galaxy S23 Ultra perde mais detalhes no desempenho da imagem.

O HONOR Magic5 Pro também teve um bom desempenho em testes de vídeo, com o DXOMARK confirmando que o dispositivo é o melhor smartphone Android até agora para vídeo e o melhor dispositivo em formato de vídeo SDR. Com atualizações significativas de vídeo em comparação com seu antecessor, o HONOR Magic5 Pro conta com o IMAX Enhanced Movie Master, capacitando os usuários a filmar e editar impressionantes filmagens em nível cinematográfico.

Uma tela premium estreia no topo das classificações do DXOMARK

O HONOR Magic5 Pro foi submetido ao rigoroso teste de tela de smartphones do DXOMARK, que mede o desempenho em seis áreas: legibilidade, cor, vídeo, movimento, toque e artefatos. Com uma pontuação impressionante de 151 por sua excepcional tecnologia de tela, o dispositivo assumiu a primeira posição na classificação de telas de smartphones do DXOMARK.

"Com uma pontuação de 151, a tela do HONOR Magic5 Pro chegou ao topo da classificação doDXOMARK graças ao seu desempenho abrangente e consistente em todos os principais atributos", disse o DXOMARK em sua análise.

O teste DXOMARK indica que o HONOR Magic5 Pro proporcionou uma leitura muito boa, com ajuste que facilitou a visualização em todas as condições de iluminação testadas. Mesmo em cenários de uso ao ar livre, equipados com uma inovadora Tecnologia de Aprimoramento da Luminosidade da Tela (Display Luminance Enhancement Technology), o HONOR Magic5 Pro também oferece pico de brilho HDR de 1.800 nits para visuais transparentes sob luz solar brilhante.

Com a Dual-Luminance Calibration para brilho interno típico de 120nits e brilho externo de 800nits, o HONOR Magic5 Pro oferece a precisão de cor de tela líder do setor. O teste do DXOMARK mostra que a renderização de cores do HONOR Magic5 Pro foi principalmente natural e fiel, seja sob avaliação objetiva ou perceptiva, e o HONOR Magic5 Pro supera o Apple iPhone 14 Pro Max e o Samsung Galaxy S23 Ultra neste atributo[1].

As conquistas significativas do desempenho da tela e da câmera do HONOR Magic5 Pro nos testes independentes do DXOMARK representam um novo marco para a HONOR.

O HONOR Magic5 Pro estará disponível a partir do segundo trimestre de 2022, com o preço inicial de € 1199 para o modelo 12G+512GB. A disponibilidade em cada mercado será anunciada no momento oportuno.

