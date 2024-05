HONOR prezentuje czterowarstwową architekturę AI podczas VivaTech 2024, zapowiadając dalsze postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji we współpracy z Google Cloud

Wspierana przez sztuczną inteligencję profesjonalna fotografia portretowa na HONOR 200 Series

PARYŻ, 23 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- globalna marka technologiczna HONOR zadebiutowała dzisiaj podczas VivaTech - jednego z największych w Europie wydarzeń poświęconych technologiom i innowacjom. Przedstawiciele HONOR wygłosili przemówienie, podczas którego przedstawili nowatorskie podejście firmy do sztucznej inteligencji działającej bezpośrednio z poziomu urządzenia, a także zaprezentowali pionierską strategię czterowarstwowej architektury AI. HONOR zapowiedziała też wprowadzenie we współpracy z Google Cloud nowych rozwiązań bazujących na generatywnej sztucznej inteligencji. Wkrótce będą one dostępne na smartfonach HONOR, otwierając nowe możliwości kreowania jeszcze lepszych wrażeń dla użytkowników.

„W HONOR jesteśmy przekonani, że dzięki połączeniu personalizacji, intuicyjności i ochrony prywatności zapewnianych przez działającą bezpośrednio z poziomu urządzenia sztuczną inteligencję każdy może w sposób bezpieczny uwolnić pełnię potencjału AI - powiedział George Zhao, CEO spółki HONOR Device Co., Ltd. - Niezwykle cieszy nas również możliwość współpracy z Google Cloud, w ramach której wspólnymi siłami będziemy dążyć do uwolnienia potencjału tkwiącego w naszym hybrydowym podejściu, dostarczając użytkownikom jeszcze lepszych wrażeń związanych z korzystaniem ze sztucznej inteligencji".

HONOR prezentuje czterowarstwową architekturę AI

W trakcie przemówienia HONOR zaprezentowała czterowarstwową architekturę AI, a także strategiczne założenia zastosowania sztucznej inteligencji w systemie MagicOS. Na architekturę tą składają się cztery odrębne warstwy. W warstwie bazowej sztuczna inteligencja tworzy fundament pod otwarty ekosystem umożliwiający współdzielenie mocy obliczeniowej i usług pomiędzy urządzeniami i systemami operacyjnymi. Na fundamencie tym opiera się warstwa platformowa AI, w obrębie której można korzystać ze spersonalizowanego systemu operacyjnego, wchodząc w intencjonalną interakcję z komputerem i przydzielając jego zasoby według indywidualnych potrzeb. Trzecia warstwa to z kolei poziom aplikacji stworzony z myślą o nowej fali innowacyjnych aplikacji bazujących na generatywnej sztucznej inteligencji, która zrewolucjonizuje wrażenia użytkowników. Górną i ostatnią warstwę stanowią usługi AI w chmurze, zapewniając użytkownikom łatwy dostęp do szerokich usług chmurowych przy zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony prywatności, co w rezultacie daje prawdziwie holistyczne i przyszłościowe środowisko.

Magic Portal, stworzony na potrzeby systemu operacyjnego MagicOS 8.0, to pierwszy w branży intencjonalny interfejs użytkownika, który rozumie jego zachowanie, upraszczając złożone zadania do pojedynczych czynności. Magic Portal aktualnie obsługuje 100 najpopularniejszych aplikacji w siedmiu trybach: podróż, produktywność, komunikacja, wyszukiwanie, rozrywka, zakupy i media społecznościowe. W planach jest wprowadzenie kolejnych trybów, dzięki którym korzystanie z AI będzie jeszcze łatwiejsze i inteligentniejsze.

HONOR ma zastosować w swoich nowych smartfonach zaawansowane rozwiązania w obszarze generatywnej sztucznej inteligencji przy wsparciu Google Cloud. Zgodnie z obietnicami HONOR użytkownicy mogą liczyć na nowy poziom inteligencji i innowacji w połączeniu z udoskonaloną ochroną prywatności.

Rewolucja w tworzeniu portretów zdjęciowych dzięki HONOR 200

Po udanej premierze AI Motion Sensing Capture, zaawansowanej funkcji wykorzystującej sztuczną inteligencję w celu automatycznego utrwalania obrazu szybkich ruchów, HONOR ogłosiła także, że najnowsza seria HONOR 200 przeniesie fotografię z użyciem urządzeń mobilnych na wyższy poziom dzięki zupełnie nowej funkcji robienia portretów zdjęciowych przy wsparciu AI.

HONOR 200 ma zrewolucjonizować fotografię portretową w oparciu o niezrównaną wiedzę Studio Harcourt, legendarnego francuskiego studia fotograficznego słynącego z klasycznych portretów ikonicznych postaci, z wykorzystaniem technologii AI. Tym samym HONOR chce odtworzyć legendarną grę światła i cieni, z której słynie Studio Harcourt.

Posługując się sztuczną inteligencją uczącą się na podstawie ogromnego zbioru danych w postaci portretów ze Studio Harcourt, w HONOR 200 udało się rozłożyć proces robienia fotografii na dziewięć odrębnych kroków, idealnie odzwierciedlając metodę stosowaną przez francuskie studio, dzięki czemu z każdego zdjęcia możemy uczynić doskonały portret w profesjonalnej jakości.

Premiera HONOR 200 Series ma się odbyć 12 czerwca w Paryżu, a rozwiązanie będzie działać w systemie MagicOS 8.0, co potwierdza przywiązanie HONOR do idei demokratyzacji technologii AI. Z myślą o dalszym rozpowszechnianiu dostępu do sztucznej inteligencji i niesionego przez nią potencjału zmiany HONOR ogłosiła również plany opracowania systemu MagicOS 8.0 w wersji na urządzenia HONOR Magic V2 i HONOR 90.

Synergia pomiędzy ludźmi i sztuczną inteligencją: lepsza przyszłość dzięki inteligentnym urządzeniom

Podczas VivaTech spółka HONOR zorganizowała również obfitującą w ciekawe wnioski dyskusję panelową z udziałem uznanej ekspertki z branży - dr. Justine Cassell. W trakcie dyskusji poruszono m.in. zagadnienie przyszłości interakcji multimodalnej, podkreślając, że przyczynia się ona do zwiększenia wygody i ochrony prywatności dla użytkowników.

„Sztuczna inteligencja działająca bezpośrednio z poziomu urządzenia daje użytkownikom większe możliwości - podkreślił George. - Udziela ona spersonalizowanych rekomendacji, zarazem chroniąc prywatność użytkownika poprzez przechowywanie danych wyłącznie na urządzeniu. Opracowany przez HONOR interfejs zapewnia na przykład zachowanie przez użytkowników kontroli nad wyborem usług i podejmowanymi decyzjami".

Odnosząc się do zagadnienia interakcji multimodalnej, dr. Justine Cassell, zauważyła, że: „Ludzie żyją w sposób multimodalny. Pojawienie się urządzeń noszonych na ciele, takich jak pierścienie czy przypinki, w połączeniu z coraz bardziej wyśrubowanymi parametrami smartfonów, pokazuje, że ludzie w coraz większym stopniu oswajają się z łączeniem w sztucznej inteligencji języka werbalnego z pozawerbalnymi sygnałami takimi jak gest czy wyraz twarzy. Trend ten zwiastuje wprowadzenie multimodalnej sztucznej inteligencji w smartfonach".

„W swoich rozwiązaniach HONOR kieruje się filozofią humanocentryzmu, stawiającą człowieka w centrum wszystkich urządzeń - taką wizję podczas dyskusji snuł George Zhao. - Dzięki sztucznej inteligencji możliwa jest integracja pomiędzy różnymi urządzeniami, która w przyszłość przyniesie nam szereg korzyści. W podejściu tym zamiast uczyć się zachowań użytkownika właściwych dla poszczególny urządzeń, przyjmujemy perspektywę makro, w której w sposób holistyczny rozpoznajemy zamiary użytkownika, tworząc dopasowane do jego potrzeb rekomendacje i sugestie".

