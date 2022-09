HONOR proměňuje ikonickou kulturní památku díky možnostem technologie

Cílem nové iniciativy Gateway to the Future (Brána do budoucnosti) je přístupnější a přitažlivější kultura v éře metaverza

BERLÍN, 5. září 2022 /PRNewswire/ -- Globální technologická značka HONOR dnes představila iniciativu Gateway to the Future, jejímž cílem je obohatit kulturní dědictví pomocí technologií. V rámci iniciativy zahájené během přednášky na veletrhu IFA 2022 vyzvala společnost HONOR dva populární umělce, aby pomocí rozšířené reality (AR) kreativně přetvořili Wasserschloss, ikonickou památku ze seznamu světového dědictví UNESCO v hamburském Speicherstadtu. Cílem projektu, který se odehrává na pozadí rostoucího zájmu o metaverzum a rozvoje hybridního cestovního ruchu, je inspirovat globální kreativní talenty k využití novinek, jako je umělá inteligence, rozšířená realita a prostorový zvuk, pro hlubší propojení komunit s kulturou a na podporu globálního zotavení cestovního ruchu ve světě vstupujícího do propojené budoucnosti.

Gateway_future “Sailing Through Time” by Yunuene “Blooming Future” by Timo Helgert

„Jako globální technologická společnost chce HONOR vyvíjet technologie pro chytrá zařízení, které lidem umožní oslavovat a poznávat kulturní poklady minulosti a zároveň objevovat možnosti budoucnosti," řekl George Zhao, generální ředitel společnosti HONOR Device Co, Ltd. „Předpokládáme, že technologie rozšířené reality a umělé inteligence budou využívány k vytváření dalších „phygital" (fyzicko-digitálních) zážitků pro uživatele chytrých telefonů po celém světě, což přispěje k rozmachu hybridní turistiky. Kromě cestovního ruchu má tato technologie potenciál prospět i řadě dalších odvětví a komunit. Je to skutečně brána do budoucnosti."

Oslava kulturního dědictví v metaverzu

Hamburk, proslavený jako německá „brána do světa", vyrostl z přístavního města v prosperující metropoli díky tradiční komunitní kultuře, spolupráci a inovacím. Inspirována historií proměn tohoto města si společnost HONOR vybrala Hamburk jako pilotní lokalitu projektu, který má přispět k boomu digitální kultury a inspirovat lidi z celého světa k novému přístupu ke kulturním pokladům díky metaverzu.

Při realizaci projektu spolupracovala se společností ARLOOPA, která se zabývá vývojem AR a VR, a se slavnými umělci Yunuene a Timo Helgertem, kteří prostřednictvím AR kreativně přetvořili slavnou budovu zámku Wasserschloss.

Yunuene svým příspěvkem k projektu Gateway to the Future nazvaným „Sailing Through Time" (Plavba časem) vzdává hold vývoji městského přístavu a svým charakteristickým vizuálním stylem ukazuje, jak se inovace v námořní logistice vyvíjely v průběhu času. Výtvor Timo Helgerta „Blooming Future" (Kvetoucí budoucnost) zaujímá futurističtější přístup – hraje si se statusem Hamburku jako jednoho z nejzelenějších měst světa, kreativně si domýšlí, jak by vypadal Wasserschloss v zelené budoucnosti, kde se daří okouzlujícím rostlinám i ohroženým druhům, a přenáší tuto historickou památku jakoby do jiného světa.

Za strhujícími zážitky pomocí umělé inteligence a rozšířené reality

Prostřednictvím digitálních zážitků přispívá společnost HONOR také k hybridní turistice – novému trendu, který následuje celosvětové oživení cestovního ruchu, kdy cestovatelé očekávají, že digitální pokrok dosažený během pandemie obohatí a rozšíří také fyzické zážitky z cestování. Zážitky v rozšířené realitě na zámku Wasserschloss spojují digitální a fyzický svět a umožňují cestovatelům zažít kulturu zcela novým způsobem. Společnost HONOR soustavně investuje do technologií včetně AI prostorové identifikace, prostorového zvuku a rozšířené reality, aby mohla přinést vylepšené imerzivní zážitky na úrovni digitální revoluce.

„Hamburská čtvrť skladovacích budov byla zapsána na seznam světového dědictví UNESCO v roce 2015 s cílem chránit a zachovat historii a kulturu jednoho z největších obchodních přístavů na světě. Díky nástupu nových technologií včetně rozšířené reality je nyní možné zaujmout budoucí generace a vzdělávat je o kulturním dědictví novými a vzrušujícími způsoby. Proto jsme hrdí, že jsme mohli podpořit iniciativu společnosti HONOR Gateway to the Future, která oslavuje nejen význam čtvrti Speicherstadt pro Německo, ale také její vzrušující budoucnosti jako globální metropole," řekl vedoucí UNESCO World Heritage v Hamburku Bernd Paulowitz.

„V době, kdy se cestovní ruch po letech globálních lockdownů znovu vzmáhá, je skvělé sledovat, jak značky jako HONOR přinášejí lidem, kteří znovu objevují svět, nové a bohatší zážitky. Letos v létě naše město opět zaznamenalo stejnou úroveň návštěvnosti jako v létě 2019, k čemuž částečně přispěly nové interaktivní kulturní atrakce na základě technologií. Velmi nás těší, že můžeme být partnerem iniciativy Gateway to the Future inspirované statusem Hamburku jako brány do světa, a věříme, že umožní návštěvníkům i obyvatelům Hamburku poznat památku UNESCO Speicherstadt novými, interaktivnějšími způsoby. Jsme svědky obrovské poptávky po hybridních zážitcích, kdy cestovatelé stále častěji očekávají při interakci s kulturními památkami také virtuální vrstvu. Nyní je ten správný čas využít v cestovním ruchu sílu technologií a turistům z celého světa nabídnout kouzelné zážitky," řekl Guido Neumann, vedoucí PR oddělení Hamburské turistické centrály.

Proměňte svou komunitu s HONOR Talents

Cílem projektu Gateway to the Future, který vznikl v rámci soutěže HONOR Talents Global Design Awards, je také inspirovat kreativce z celého světa, aby využili technologie a transformovali své vlastní komunity v éře metaverza. Soutěž HONOR Talents letos poprvé zavádí speciální kategorii interaktivního umění a rozšířené reality AR Interactive Artwork Design a nyní přijímá návrhy na digitální umění, které proměňuje městská zákoutí, včetně digitálních překryvů budov, zdí, parků a dalších veřejných prostor. Umělci, kteří se chtějí soutěže zúčastnit, najdou více informací na adrese https://www.hihonor.com/honor-talents/en. Kromě zážitku v rozšířené realitě „Gateway to the Future" spolupracovala společnost HONOR také s Ústřední akademií výtvarných umění (Central Academy of Fine Arts, CAFA) v Číně na vytvoření nového AR projektu s názvem „INFINITY". Toto umělecké dílo lze shlédnout na stánku společnosti HONOR na veletrhu IFA prostřednictvím aplikace ARLOOPA.

Zážitky v rozšířené realitě kdykoli a kdekoli

AR díla z projektu Gateway to the Future jsou k dispozici ode dneška až do konce roku prostřednictvím speciální stránky HONOR v aplikaci ARLOOPA, kterou si můžete stáhnout zdarma. Uživatelé si je následně mohou vyzkoušet buď na původním místě v Hamburku, nebo kdekoli na světě. Při prohlížení na místě je obsah ukotven k budově paláce Wasserschloss a lze si jej zobrazit z mostu Poggenmühlen-Brücke, který se nachází naproti této památce. Uživatelé, kteří se nenacházejí v Hamburku, mohou v aplikaci zvolit možnost „zobrazit na libovolném povrchu" a podle pokynů na obrazovce si virtuálně vyzkoušet zážitek v rozšířené realitě na jakékoli rovné ploše v okolí[1].

[1] Pro maximální zážitek doporučujeme uživatelům používat smartphone kompatibilní s ARCore nebo ARKit.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1890755/Gateway_future.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1890756/AR_campaign.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1890757/AR_campaign_1.jpg

