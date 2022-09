Nowa inicjatywa „Gateway to the Future" ma na celu sprawienie, aby kultura była bardziej dostępna i angażująca w erze metawersum.

BERLIN, 6 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Globalna marka technologiczna HONOR ogłosiła dzisiaj „Gateway to the Future" („Bramę do przyszłości" - inicjatywę, której celem jest wzbogacenie dziedzictwa kulturowego dzięki sile technologii. Podczas prezentacji na targach IFA 2022 HONOR rzucił dwóm popularnym artystom wyzwanie twórczego przetworzenia Wasserschloss, słynnego zabytku zlokalizowanego w dzielnicy spichlerzy w Hamburgu, który jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, przy pomocy technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR). Na tle ogromnego wzrostu zainteresowania metawersum i rozwoju turystyki hybrydowej, inicjatywa ma na celu inspirowanie kreatywnych osób z całego świata do zastosowania takich innowacji, jak sztuczna inteligencja, rzeczywistość rozszerzona i dźwięk przestrzenny Spatial Audio, aby w jeszcze bardziej angażujący sposób udostępniać społecznościom dzieła kultury i wspierać globalne odrodzenie turystyki na drodze do bardziej połączonej przyszłości świata.

Gateway_future “Sailing Through Time” by Yunuene “Blooming Future” by Timo Helgert

„Jako globalna firma technologiczna HONOR jest zaangażowany w tworzenie inteligentnych technologii urządzeń, które pozwalają ludziom celebrować i doświadczać bogactwa kultury z przeszłości przy jednoczesnym odkrywaniu możliwości, które niesie ze sobą przyszłość – powiedział George Zhao, dyrektor generalny HONOR Device Co, Ltd. - Spodziewamy się zwiększonego zastosowania technologii AR i AI do tworzenia doświadczeń jeszcze silniej łączących świat cyfrowy z fizycznym dla użytkowników smartfonów na całym świecie, co przyczyni się do boomu na turystykę hybrydową. Technologia ta ma także duży potencjał korzyści dla innych branży i społeczności niż turystyczna. To prawdziwa brama do przyszłości".

Celebrowanie dziedzictwa kulturowego w metawersum

Nazywane niemiecką „bramą na świat" miasto Hamburg, za sprawą kultywowania długich tradycji społeczności, współpracy i innowacji rozwinęło się z miasta portowego w tętniącą życiem metropolię. Inspirując się przemianami jakie zachodziły w tym mieście, HONOR wybrał Hamburg jako pilotażową lokalizację dla swojego projektu. Jego celem jest przyczynienie się do cyfrowego boomu na kulturę i inspirowanie ludzi z całego globu do wyobrażania sobie bogactw kultury na nowo w obrębie metawersum.

Aby powołać do życia ten projekt HONOR nawiązał współpracę z ARLOOPA, spółką zajmującą się technologiami AR i VR i znanymi artystami Yunuene i Timo Helgertem, którzy dzięki AR w twórczy sposób odmienili oblicze słynnego budynku Wasserschloss.

Wkład Yunuene w inicjatywę Gateway to the Future pod tytułem „Sailing Through Time" („Żeglowanie przez czas") jest hołdem dla ewolucji portu w mieście, który w typowym dla artystki wizualnym stylu pokazuje, jak z czasem zmieniały się innowacje w logistyce żeglugi. Doświadczenie przygotowane przez Timo Helgerta, „Blooming Future" („Kwitnąca przyszłość") przynosi bardziej futurystyczną perspektywę, nawiązując do statusu Hamburga jako jednego z najbardziej zielonych miast świata. Projekt kreatywnie prezentuje, jak mógłby wyglądać Wasserschloss w zielonej przyszłości, w której wspaniałe rośliny i zagrożone gatunki mają doskonałe warunki do życia, przenosząc zabytek jakby do innego świata.

Uwolnienie angażujących doświadczeń dzięki sile AI i AR

Poprzez te wyjątkowe doświadczenia, HONOR przyczynia się również do rozwoju turystyki hybrydowej, która stanowi wschodzący trend na fali światowego odrodzenia turystyki. Polega ona na tym, że turyści oczekują, że postępy w zakresie cyfryzacji, które poczyniono w okresie pandemii przyniosą korzyści i poprawią jakość ich wrażeń z fizycznego podróżowania po świecie. Doświadczenia AR w Wasserschloss łączą ze sobą świat fizyczny i cyfrowy, dając możliwość podziwiania kultury w całkowicie nowy sposób. HONOR wciąż inwestuje w takie technologie, jak AI Space Identification, Spatial Audio i AR, aby tworzyć jeszcze bardziej angażujące doświadczenia odpowiednie dla rewolucji cyfrowej.

„Dzielnica spichlerzy została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2015 r. w celu ochrony i konserwacji historii i kultury tego jednego z największych portów handlowych świata. Dzięki wschodzącym technologiom, takim jak rozszerzona rzeczywistość, można obecnie na zupełnie nowe i ekscytujące sposoby edukować przyszłe pokolenia i angażować je w dziedzictwo kulturowe. Dlatego też byliśmy dumni, że mogliśmy wesprzeć inicjatywę Gateway to the Future marki HONOR, która nie tylko celebruje to, jak ważna dla całych Niemiec jest to dzielnica, ale także pokazuje ekscytującą przyszłość tego miejsca jako globalnej metropolii" – powiedział Bernd Paulowitz, dyrektor UNESCO World Heritage Hamburg.

„W sytuacji, gdy turystyka osiąga nowe szczyty popularności po latach globalnych lockdownów, wspaniale jest widzieć takie marki, jak HONOR, które przynoszą nowe i wzbogacone doświadczenia ludziom na nowo odkrywającym świat. Tego lata nasze miasto znów odwiedziło tylu turystów co latem 2019 r. i po części jest to zasługa nowych interaktywnych atrakcji kulturowych, które mogły powstać dzięki technologii. Zainspirowani statusem Hamburga jako Bramy na Świat, z radością nawiązujemy współpracę z inicjatywą Bramy do Przyszłości (Gateway to the Future), która w naszym przekonaniu pozwoli turystom i mieszkańcom Hamburga w jeszcze bardziej angażujący sposób doświadczyć tego, czym jest dzielnica spichlerzy Speicherstadt wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jesteśmy świadkami ogromnego zainteresowania doświadczeniami hybrydowymi, w ramach których podróżni coraz częściej oczekują, że interakcja z zabytkami zostanie wzbogacona o warstwę wirtualną. To odpowiedni czas, by wykorzystać siłę technologii w turystyce, by tworzyć magiczne doświadczenia dla turystów z całego świata" – powiedział Guido Neumann, dyrektor ds. public relations Rady Turystyki Hamburga.

Wyobraź sobie swoją społeczność na nowo dzięki HONOR Talents

Uruchomiona w ramach nagród HONOR Talents Global Design Awards, inicjatywa Gateway to the Future ma również na celu inspirowanie utalentowanych twórców z całego świata do zastosowania technologii i wyobrażenia sobie swoich społeczności na nowo w erze metawersum. Po raz pierwszy HONOR Talents wprowadza dedykowaną kategorię AR Interactive Artwork Design (tworzenie interaktywnych dzieł sztuki z użyciem technologii AR) i przyjmuje zgłoszenia na sztukę cyfrową, która odmienia przestrzeń lokalną, obejmującą cyfrowe projekcje na budynkach, ścianach, w parkach i innych obiektach publicznych. Artyści zainteresowani konkursem mogą znaleźć więcej informacji na stronie internetowej: https://www.hihonor.com/honor-talents/en Poza doświadczeniem AR Gateway to the Future HONOR nawiązał współpracę z Centralną Akademią Sztuk Pięknych (CAFA) w Chinach, aby stworzyć nowe dzieło AR pod tytułem „INFINITY" („Nieskończoność"). Praca jest dostępna na stoisku IFA marki HONOR poprzez aplikację ARLOOPA.

Doświadczenia AR już działają

Dostępne od dziś aż do końca roku, doświadczenia AR z cyklu Gateway to the Future można zobaczyć za pośrednictwem specjalnej strony HONOR w dostępnej do pobrania za darmo aplikacji ARLOOPA. Użytkownicy mogą doświadczyć prac AR bezpośrednio w Hamburgu, albo z dowolnego miejsca na świecie. Doświadczenie na miejscu koncentruje się na budynku Wasserschloss i może być oglądane z Poggenmühlen-Brücke, mostu położonego naprzeciwko zabytku. Użytkownicy, którzy nie przebywają w Hamburgu mogą wybrać w aplikacji opcję „Zobacz na dowolnej powierzchni" i wykonując polecenia na ekranie doświadczyć prezentacji AR na najbliższej płaskiej powierzchni [1].

HONOR

HONOR jest czołowym światowym dostawcą urządzeń inteligentnych. Firma dąży do stania się legendarną globalną marką technologiczną i dzięki swoim potężnym produktom i usługom tworzy nowy inteligentny świat dla każdego. Nieprzerwanie skupiając się na badaniach i rozwoju, HONOR z zaangażowaniem rozwija technologie, które pozwalają ludziom z całego świata przekraczać swoje możliwości i dają im wolność osiągania i robienia więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Wysokiej jakości smartfony, tablety, laptopy i urządzenia ubieralne na każdą kieszeń oferowane przez HONOR stanowią innowacyjne i niezawodne produkty dzięki, którym ludzie mogą stawać się lepszą wersją siebie.

[1] Aby uzyskać najlepsze doświadczenia zalecamy korzystanie ze smartfona zgodnego z ARCore lub ARKit.

