HONOR РАССКАЗЫВАЕТ О ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА НОВОЙ МОДЕЛИ HONOR MAGIC4 PRO

«Открытие в прошлом году индустриального парка HONOR Intelligent Manufacturing стало важной вехой наших успехов в интеграции научно-исследовательских и опытно-конструкторских возможностей в производственные процессы. Их объединение позволяет нам лучше использовать наш опыт в обеих областях, — заявил глава компании HONOR Device Co, Ltd Джордж Чжао (George Zhao). — Этот интеллектуальный производственный центр не только укрепляет наши производственные мощности, но и располагает оборудованием мирового класса для производства, тестирования и контроля качества, что обеспечивает соответствие нашей продукции премиум-класса высоким ожиданиям наших клиентов».

Органичная интеграция научно-исследовательских и производственных процессов

Индустриальный парк HONOR Intelligent Manufacturing, функционирующий с сентября 2021 года, является первым заводом этого бренда, работающим на условиях самофинансирования. Парк, оснащенный новейшими производственными и испытательными площадками для всех аспектов производства смартфонов, является неотъемлемой частью обеспечения качества продукции премиум-класса, предлагаемой брендом. 20% персонала парка работают в научно-исследовательских и опытно-конструкторских отделах, так компания HONOR внедряет свои научно-исследовательские ресурсы в производственные мощности парка, что обеспечивает максимальную синергию между ними и позволяет производственным технологиям идти в ногу с инновациями.

Индивидуальная производственная линия для инновационной модели HONOR Magic4 Pro

Выходящий на рынки в начале этого месяца смартфон HONOR Magic4 Pro дебютирует с функцией обеспечения конфиденциальности звонков на базе ИИ, которая в значительной степени минимизирует утечку данных при голосовых вызовах; вычислительная фотография Ultra-Fusion, решение для камер, позволяющее пользователям в полной мере использовать преимущества нескольких задних камер смартфона; а также потрясающий четырехугольный дисплей LTPO, обеспечивающий эффект погружения. Каждая из этих функций ставит перед компанией HONOR ряд уникальных производственных задач, решение которых возможно только благодаря ее синергии научных разработок и производства.

С каждым поколением смартфонов их производители перемещают динамик все дальше в сторону верхней кромки, стремясь увеличить площадь экрана. Тем не менее, чем ближе динамик к краю, тем сильнее утечка звука при голосовых вызовах, что вызывает опасения в отношении конфиденциальности.

Для решения этой проблемы пользователей компания HONOR выявила и решила более 100 технологических проблем и создала функцию обеспечения конфиденциальности звонков на базе ИИ. В этой инновационной функции используется первый в отрасли интеллектуальный двойной акустический блок, который включает в себя звукопроводящий компонент с использованием пьезоэлектрической керамики, устанавливаемый непосредственно на дисплее. Из-за свойств стекла процесс сборки требует чрезвычайно высокой точности — даже незначительные отклонения при изготовлении могут привести к необратимому повреждению панели. Работая бок о бок, научно-исследовательские и производственные команды смогли разрешить эту задачу за три месяца. Результатом согласованных усилий стало создание автоматизированного высокоточного монтажного оборудования, использующего компьютерное зрение и оптимизированные алгоритмы для достижения точности 0,01 мм и производительности 99,99%, что помогло HONOR удовлетворить запросы пользователей HONOR Magic4 Pro.

Модель HONOR Magic4 Pro также оснащена мощным сочетанием трех камер, поддерживающим вычислительную фотографию Ultra-Fusion. Сложность решения для нового флагманского смартфона потребовала вдвое больше оборудования для калибровки камер по сравнению с тем, что требовалось для его предшественника. Благодаря усовершенствованным процедурам калибровки и тестирования система тройной камеры в сочетании с алгоритмами искусственного интеллекта обеспечивает более детализированные изображения с более подлинными цветами во всем диапазоне поддерживаемых фокусных расстояний.

Передовые процессы сборки также используются для изогнутого с четырех сторон дисплея LTPO на HONOR Magic4 Pro. Благодаря ультрасовременной компоновке шестиосных роботизированных манипуляторов, высокоточных камер и алгоритмов машинного зрения монтажное оборудование работает с точностью ±0,075 мм и производит компоненты с низким допуском на изготовление всего лишь 0,1 мм, что еще раз демонстрирует превосходные производственные возможности HONOR.

Парк также оборудован ведущими в отрасли лабораториями, включая лабораторию надежности, лабораторию нормативных требований и экологическую лабораторию, с помощью которых компания HONOR проводит более 200 испытаний на надежность HONOR Magic4 Pro для обеспечения его превосходного качества. Например, HONOR Magic4 Pro проходит проверку на наличие удельного коэффициента поглощения (SAR), где измеряется уровень излучения смартфонов, который на 56% ниже предела, предусмотренного самым строгим отраслевым стандартом.

Три столпа высочайшего качества производства

В основе производственных мощностей парка лежат автоматизация, цифровизация и интеллектуальные технологии. Производственная линия парка на 75% автоматизирована, что минимизирует риск ошибок оператора. Кроме того, более 40% автоматизированного производственного оборудования разрабатываются собственными силами, что служит еще одним свидетельством тесной интеграции научно-исследовательского и производственного потенциала парка.

Все основное оборудование на производственном объекте поддерживает цифровые системы управления, что позволяет компании HONOR лучше управлять всей производственной линией и повышать эффективность, а также качество продукции.

Модель HONOR Magic4 Pro, выпускаемая исключительно в этом парке, демонстрирует лучшие производственные возможности HONOR, которые в скором времени смогут испытать потребители со всего мира, когда флагманский смартфон появится на некоторых рынках начиная с этого месяца.

Информация о компании HONOR

Компания HONOR является одним из ведущих мировых поставщиков интеллектуальных устройств. Она стремится стать легендарным мировым технологическим брендом и создать новый интеллектуальный мир для всех за счет своих продуктов и услуг. Уделяя особое внимание научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, компания стремится к разработке технологий, позволяющих людям по всему миру выходить за узкие рамки привычного, что дает им свободу в достижении своих целей и раскрывает возможности для большего. Предлагаемый компанией HONOR ассортимент высококачественных смартфонов, планшетов, ноутбуков и других устройств, подходящих для любого бюджета, позволяет людям стать лучшей версией себя.

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