Honor prezentuje kulisy rozwiązań technologicznych dla linii produkcyjnej HONOR Magic4 Pro

„Uruchomienie inteligentnego parku przemysłowego HONOR Intelligent Manufacturing Industrial Park w zeszłym roku było znaczącym wydarzeniem świadczącym o naszym sukcesie w integracji potencjału badawczo-rozwojowego z procesami produkcyjnymi. Konsolidacja pozwala na pełniejsze wykorzystanie specjalistycznej wiedzy w obu dziedzinach - powiedział George Zhao, prezes zarządu HONOR Device Co, Ltd . - Obok zwiększenia naszych możliwości produkcyjnych inteligentny zakład produkcyjny dysponuje światowej klasy sprzętem do produkcji, testowania i kontroli jakości, zapewniającym, że oferowane przez nas produkty klasy premium spełniają wygórowane oczekiwania konsumentów".

Płynna integracja między działem badań i rozwoju a produkcją

Funkcjonujący od września 2021 r. kompleks Intelligent Manufacturing Industrial Park HONOR jest pierwszą samofinansującą się fabryką marki. Dzięki wyposażeniu w najnowocześniejsze urządzenia do produkcji i testowania wspomagające każdy aspekt produkcji smartfonów park ten jest integralną częścią procesu zapewniania jakości oferty premium marki. Ze względu na to, że 20 procent pracowników parku to pracownicy działu badań i rozwoju, HONOR integruje zasoby badawczo-rozwojowe z podstawowymi możliwościami parku, maksymalizując synergię między nimi i gwarantując, że technologia produkcji dotrzyma kroku innowacjom.

Specjalistyczna linia produkcyjna dla HONOR Magic4 Pro Innovations

HONOR Magic4 Pro, dostępny na wybranych rynkach międzynarodowych już w tym miesiącu, jest wyposażony w funkcję ochrony prywatności AI Privacy Call, która w znacznym stopniu minimalizuje przenoszenie dźwięku podczas połączeń głosowych; Technologia Ultra-Fusion Computational Photography, rozwiązanie w zakresie aparatów fotograficznych, umożliwiająca użytkownikom maksymalne wykorzystanie możliwości licznych tylnych aparatów w smartfonie; oraz Quad-Curved LTPO Display, niesamowity wyświetlacz, gwarantujący doskonałe wrażenia wizualne. Każda z tych cech jest źródłem unikalnych wyzwań produkcyjnych, których rozwiązanie jest możliwe wyłącznie dzięki współpracy badawczo-rozwojowej i produkcyjnej firmy HONOR.

Wraz z każdą generacją smartfonów ich producenci nieustannie przesuwają odbiornik w kierunku górnej ramki, próbując w ten sposób uzyskać większą powierzchnię wyświetlacza. Jednak im bliżej krawędzi znajduje się słuchawka, tym wyraźniejszy jest efekt wycieku dźwięku podczas rozmów głosowych, co prowadzi do obaw o prywatność.

Wychodząc naprzeciw temu problemowi użytkowników, firma HONOR zidentyfikowała i rozwiązała ponad 100 technologicznych wyzwań oraz opracowała AI Privacy Call. Ta innowacyjna funkcja wykorzystuje pierwszą w branży inteligentną podwójną jednostkę emitującą dźwięk, która zawiera element przewodzenia kostnego wykorzystujący ceramikę piezoelektryczną, zamontowaną bezpośrednio do wyświetlacza. Ze względu na właściwości szkła proces montażu wymaga niezwykłej precyzji – nawet niewielkie odchylenia produkcyjne mogą trwale uszkodzić panel. Pracując ramię w ramię, zespoły badawczo-rozwojowe i produkcyjne uporały się z tym wyzwaniem w ciągu trzech miesięcy. Wspólne wysiłki zaowocowały stworzeniem zautomatyzowanego, wysoce precyzyjnego oprzyrządowania do montażu, które wykorzystuje wizję komputerową i zoptymalizowane algorytmy, pozwalające osiągnąć dokładność 0,01 mm i wydajność 99,99 procent, przyczyniając się do tego, że HONOR jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie konsumentów wobec HONOR Magic4 Pro.

Model HONOR Magic4 Pro jest również wyposażony w efektywną kombinację potrójnego aparatu fotograficznego obsługującego technologię Ultra-Fusion Computational Photography. Złożoność rozwiązania w nowym flagowym smartfonie wymagała podwojenia ilości wyposażenia kalibracyjnego aparatu, w porównaniu z tym, co było wymagane dla jego poprzednika. Dzięki udoskonalonym procedurom wzorcowania i testowania system Triple Camera, w połączeniu z algorytmami sztucznej inteligencji, zapewnia dokładniejsze zdjęcia z bardziej autentycznymi kolorami w całym obsługiwanym zakresie ogniskowych.

Zaawansowane procesy montażowe zastosowano również przy tworzeniu poczwórnie zakrzywionego wyświetlacza Quad-Curved LTPO. Wykorzystując najnowocześniejszy zestaw sześcioosiowych ramion robotycznych, precyzyjnych kamer i opracowanych przez firmę HONOR algorytmów wizji komputerowej, wyposażenie montażowe działa z dokładnością ±0,075 mm i dostarcza produkty z minimalną tolerancją wykonania wynoszącą zaledwie 0,1 mm, co jeszcze bardziej dowodzi doskonałych możliwości produkcyjnych tej firmy.

Park jest dodatkowo wyposażony w specjalistyczne laboratoria, w tym laboratorium niezawodności, regulacyjne i ochrony środowiska, w których HONOR przeprowadza ponad 200 testów niezawodności najnowszego modelu, co gwarantuje jego najwyższą jakość. Na przykład HONOR Magic4 Pro został przetestowany pod kątem wartości SAR (Specific Absorption Rate) – pomiaru emisji promieniowania przez smartfon – która jest o 56 proc. niższa od limitu najbardziej rygorystycznej normy branżowej.

Trzy filary doskonałości produkcyjnej

Automatyzacja, cyfryzacja i inteligentna technologia to podwaliny, na których opierają się podstawowe możliwości produkcyjne Parku. Park wykorzystuje 75 proc. zautomatyzowanej linii produkcyjnej, co minimalizuje ryzyko błędu ludzkiego. Dodatkowo ponad 40 proc. urządzeń do zautomatyzowanej produkcji zostało opracowanych we własnym zakresie, co stanowi kolejny dowód na ścisłą integrację pomiędzy badaniami i rozwojem a możliwościami produkcyjnymi na terenie Parku.

Wszystkie podstawowe urządzenia w zakładzie produkcyjnym obsługują cyfrowe systemy sterowania, dzięki czemu HONOR ma możliwość lepszego zarządzania całą linią produkcyjną i uzyskiwania zwiększonej wydajności, jak również poprawy jakości produktów.

HONOR Magic4 Pro, produkowany wyłącznie w Parku, jest wyrazem szczytowych osiągnięć produkcyjnych firmy, z którymi międzynarodowi konsumenci będą mogli zapoznać się już wkrótce, gdy flagowy smartfon pojawi się na wybranych rynkach jeszcze w tym miesiącu.

HONOR

HONOR to jeden z najważniejszych międzynarodowych producentów inteligentnych urządzeń. Firma dąży do tego, aby stać się globalną kultową marką technologiczną i tworzyć nowy inteligentny świat dla każdego, wykorzystując swoje zaawansowane produkty i usługi. Nieustannie koncentrując się na badaniach i rozwoju, dąży do ekspansji technologii, która umożliwia ludziom na całym świecie przekraczać granice, dając im wolność dokonywania kolejnych osiągnięć. Oferując szeroki asortyment najwyższej jakości smartfonów, tabletów, laptopów i urządzeń codziennego użytku przystępnych cenowo, HONOR zapewnia innowacyjne, wysokiej jakości i niezawodne produkty, dzięki którym użytkownicy mogą stać się doskonalszą wersją siebie.

