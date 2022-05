HONOR APRESENTA A TECNOLOGIA DOS BASTIDORES DA NOVA LINHA DE PRODUÇÃO DO HONOR MAGIC4 PRO

"A abertura do Parque Industrial de Fabricação Inteligente da HONOR no ano passado foi um marco significativo do nosso sucesso na integração de nossos recursos de P&D aos nossos processos de fabricação. A consolidação nos permite aproveitar melhor nossa experiência em ambas as áreas", afirmou George Zhao, CEO da HONOR Device Co, Ltd . "Além de reforçar nossas capacidades de fabricação, a unidade de fabricação inteligente abriga equipamentos de produção, testes e controle de qualidade de primeira linha que garantem que nossos produtos premium estejam à altura das altas expectativas de nossos clientes."

Integração contínua entre P&D e fabricação

Em funcionamento desde setembro de 2021, o Parque Industrial de Fabricação Inteligente da HONOR é a primeira fábrica autofinanciada da marca. Equipado com instalações de fabricação e testes de vanguarda para dar suporte a todos os aspectos da fabricação de smartphones, o Parque é fundamental para garantir a qualidade das ofertas premium da marca. Com 20% do pessoal que trabalha no Parque sendo da equipe de P&D, a HONOR transfere seus recursos de P&D para as capacidades centrais do Parque, maximizando a sinergia entre os dois e permitindo que a tecnologia de fabricação acompanhe o ritmo da inovação.

Linha de produção personalizada para as inovações do HONOR Magic4 Pro

O HONOR Magic4 Pro, que chegará a mercados internacionais selecionados a partir deste mês, estreia com a função AI Privacy Call, um recurso que minimiza enormemente o problema das perdas de som durante as chamadas de voz; uma solução de câmera Ultra-Fusion Computational Photography, que permite aos usuários aproveitarem ao máximo as múltiplas câmeras traseiras do smartphone; e a tela Quad-Curved LPO, uma impressionante tela que fornece experiências imersivas de visualização. Cada um desses recursos representa um conjunto de desafios de fabricação únicos, cujas soluções só são possíveis graças à sinergia de P&D e fabricação da HONOR.

A cada geração de smartphones, os fabricantes estão deslocando continuamente o receptor em direção ao bisel superior numa tentativa de conseguir uma maior superfície de tela. No entanto, quanto mais próximo da borda o receptor é colocado, mais pronunciada é a fuga de som durante as chamadas de voz, o que provoca problemas de privacidade.

Para solucionar este problema dos usuários, a HONOR identificou e resolveu mais de 100 desafios tecnológicos e criou o AI Privacy Call. Este recurso inovador aproveita a primeira unidade de emissão de som dual inteligente do setor, que inclui um componente de condução óssea usando cerâmica piezoelétrica montada diretamente na tela. Devido à natureza do vidro, o processo de montagem requer extrema precisão – mesmo os pequenos desvios de fabricação prejudicam o painel permanentemente. Trabalhando lado a lado, as equipes de P&D e de fabricação conseguiram superar o desafio em três meses. Os esforços conjuntos resultaram na criação do equipamento de montagem automatizado de alta precisão, que aproveita a visão por computador e os algoritmos otimizados para alcançar uma precisão de 0,01 mm e um rendimento de 99,99%, o que contribui para que a HONOR possa satisfazer às demandas dos consumidores do HONOR Magic4 Pro.

O HONOR Magic4 Pro também está equipado com uma potente combinação de câmera tripla que suporta o Ultra-Fusion Computacional Photography. A complexidade da solução no novo smartphone emblemático requereu o dobro do equipamento de calibração da câmera em comparação com o que era requerido para seu antecessor. Graças à melhoria dos procedimentos de calibração e teste, o sistema de câmera tripla, combinado com os algoritmos de IA, oferece imagens mais detalhadas com cores mais autênticas em toda a gama focal suportada.

Também foram adotados processos de montagem avançados para a tela Quad-Curved LTPO do HONOR Magic4 Pro. Aproveitando uma configuração de vanguarda de braços robóticos de seis eixos, câmeras de alta precisão e algoritmos de visão por computador desenvolvidos pela HONOR, o equipamento de montagem funciona com uma faixa de precisão de ±0,075 mm e produz produtos com uma baixa tolerância de fabricação de apenas 0,1 mm, o que demonstra ainda mais a capacidade de fabricação superior da HONOR.

O Parque também está equipado com laboratórios líderes do setor, incluindo um laboratório de confiabilidade, um laboratório de regulação e um laboratório de proteção ambiental, com os quais a HONOR realiza mais de 200 testes de confiabilidade no HONOR Magic4 Pro para garantir sua qualidade superior. Por exemplo, o HONOR Magic4 Pro foi testado para ter um valor de Taxa de Absorção Específica (SAR), que mede a emissão de radiação dos smartphone , que é 56% inferior ao limite da norma mais rigorosa do setor.

Três pilares da excelência na fabricação

A automação, a digitalização e a tecnologia inteligente são os pilares que sustentam os principais recursos de fabricação do Parque. O Parque opera com 75% de sua linha de produção automatizada, o que minimiza o risco de erro humano. Além disso, mais de 40% dos equipamentos de produção automatizados são de desenvolvimento próprio, o que constitui uma prova a mais da estreita integração entre os recursos de P&D e de fabricação do Parque.

Todos os principais equipamentos da unidade de produção suportam os sistemas de controle digital, o que permite que a HONOR gerencie melhor toda a linha de produção e obtenha uma maior eficiência, além de melhorar a qualidade do produto.

Fabricado exclusivamente no Parque, o HONOR Magic4 Pro representa o melhor dos recursos de fabricação da HONOR, que os consumidores internacionais poderão experimentar em breve em primeira mão quando o smartphone principal chegar aos mercados selecionados a partir deste mês.

