HONOR ODHAĽUJE INTERNÚ TECHNOLÓGIU NOVEJ VÝROBNEJ LINKY PRE HONOR MAGIC4 PRO

„Otvorenie inteligentného výrobného priemyselného parku spoločnosti HONOR v minulom roku bolo významným míľnikom nášho úspechu pri integrácii našich výskumných a vývojových kapacít do našich výrobných procesov. Konsolidácia nám umožňuje lepšie využívať naše odborné znalosti v oboch oblastiach," povedal George Zhao, generálny riaditeľ spoločnosti HONOR Device Co, Ltd. „Okrem posilnenia našich výrobných kapacít sa v inteligentnom výrobnom závode nachádzajú špičkové výrobné, testovacie a kontrolné zariadenia, ktoré zabezpečujú, že naše prémiové výrobky budú spĺňať vysoké očakávania našich zákazníkov."